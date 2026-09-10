Una farmacia de Estella instala un desfibrilador para vecinos y peregrinos del Camino de Santiago

Farmacia San Miguel - Almas Industries

(Información remitida por la empresa firmante)

La Farmacia – Ortopedia de San Miguel situada en uno de los principales puntos de paso del Camino de Santiago a su paso por Estella (Navarra), ha instalado un desfibrilador de la empresa Almas Industries, en la fachada de su farmacia para proteger a vecinos y peregrinos

Navarra, 10 de septiembre de 2026.- La Farmacia- Ortopedia San Miguel, instala un desfibrilador de acceso público en su fachada de la farmacia, ubicada en la calle Espoz y Mina de Estella (Navarra), un enclave estratégico situado en pleno recorrido del Camino de Santiago.



Gracias a esta iniciativa, tanto los vecinos del barrio de San Miguel como los miles de peregrinos que cada año atraviesan la localidad disponen de un recurso esencial para actuar durante los primeros minutos ante una parada cardiaca, una situación en la que la rapidez de actuación resulta determinante para aumentar las probabilidades de supervivencia.



La actuación responde, además, a una necesidad concreta del entorno. El barrio de San Miguel, con una población especialmente envejecida, no contaba hasta ahora con ningún desfibrilador de acceso público, por lo que la farmacia - ortopedia ha decidido convertirse en un punto de referencia para la salud, ofreciendo el servicio de farmacia, desde febrero sumo el servicio de ortopedia y adicionalmente suma la cardioprotección 24h, "devolviendo a los vecinos la confianza depositada en la farmacia y ofreciendo un servicio público muy necesario en el barrio de San Miguel", según palabras de Oihane Andueza.



La Farmacia San Miguel fue traspasada a la actual propietaria hace dos años y en febrero de este mismo año, añadió la ortopedia, para ampliar su asistencia al barrio y ciudad.



Un proyecto que protege a vecinos y peregrinos

Además de atender a la población del barrio, la farmacia recibe diariamente a numerosos peregrinos del Camino de Santiago. El equipo sanitario detecta con frecuencia casos de agotamiento, deshidratación y otras incidencias derivadas del esfuerzo físico que supone recorrer la ruta jacobea, lo que convierte este punto en un lugar especialmente adecuado para disponer de un sistema de cardioprotección accesible las 24 horas del día.



La formación, un elemento imprescindible para salvar vidas

Como parte del proyecto, ISSEFE empresa de Formación en RCP/SVB ha impartido formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y soporte vital básico (SVB) y uso del desfibrilador -empresa del Grupo Almas Industries- al personal de la farmacia, a responsables de establecimientos de hostelería y comercios cercanos, donde la afluencia de peregrinos y visitantes es constante, gracias a la invitación por parte de la Farmacia.



"La cardioprotección no consiste únicamente en instalar un desfibrilador. También implica crear una red de personas preparadas para actuar mientras llegan los servicios de emergencia. Esa combinación entre tecnología y formación es la que realmente permite salvar vidas", añade Javier Maeztu portavoz de Almas Industries.



Con actuaciones como esta, Almas Industries reafirma su compromiso con la creación de entornos cardioprotegidos en toda España, acercando los desfibriladores a espacios de gran tránsito y fomentando una cultura de prevención que contribuya a mejorar la respuesta ante las emergencias cardiovasculares.

Contacto

Emisor: Almas Industries

Nombre contacto: Maria Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación

Teléfono de contacto: 622836702



