Fernando Soria explica por qué el sangrado de encías durante el cepillado no debe ignorarse - CLINICA DENTAL FERNANDO SORIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de noviembre de 2026.- Encontrar sangre en el cepillo de dientes puede parecer un incidente sin importancia, especialmente cuando no existe dolor. Sin embargo, el sangrado de encías recurrente es uno de los signos que pueden advertir de una alteración en la salud periodontal. Desde su clínica dental de Madrid, Fernando Soria pone el foco en la detección temprana de estos problemas y en la importancia de distinguir una inflamación reversible de una enfermedad capaz de comprometer los tejidos que sostienen los dientes.

El sangrado no significa necesariamente que exista periodontitis, pero tampoco conviene atribuirlo automáticamente a un cepillado demasiado intenso. La inflamación causada por la acumulación de placa bacteriana constituye una de sus causas más frecuentes. Identificar el origen permite actuar antes de que aparezcan complicaciones y evita recurrir a tratamientos innecesarios.

Del sangrado al sarro: qué ocurre cuando las encías se inflaman

La placa bacteriana es una película que se forma constantemente sobre los dientes. Cuando no se elimina adecuadamente mediante el cepillado y la limpieza interdental, puede favorecer la inflamación de las encías. Con el tiempo, parte de esa placa se mineraliza y se transforma en sarro, un depósito endurecido que ya no puede retirarse únicamente con el cepillo.

Una de las consecuencias habituales es la gingivitis, caracterizada por encías enrojecidas, inflamadas y propensas al sangrado. En esta fase no existe pérdida del hueso que sostiene los dientes y, con las medidas adecuadas, la inflamación puede revertirse.

La situación cambia cuando aparece periodontitis. Esta enfermedad afecta a los tejidos de soporte dental y puede provocar pérdida ósea, retracción de las encías y movilidad de las piezas. Aunque no todas las gingivitis evolucionan hacia periodontitis, ignorar una inflamación persistente puede retrasar el diagnóstico de un problema más importante.

La clínica de Fernando Soria incluye entre los signos que requieren atención el sangrado frecuente, el mal aliento, la sensibilidad, la retracción gingival y las molestias al masticar. También recuerda que algunas alteraciones periodontales pueden avanzar con síntomas poco evidentes, por lo que la ausencia de dolor no garantiza que las encías estén sanas.

Por qué una limpieza profesional no es lo mismo que un raspado periodontal

La prevención comienza con una higiene diaria adecuada, pero el sarro adherido a los dientes necesita una eliminación profesional. La limpieza dental permite retirar estos depósitos y forma parte de las medidas preventivas que el odontólogo puede recomendar según las necesidades de cada paciente.

Cuando se diagnostica una enfermedad periodontal que afecta a zonas situadas bajo la encía, puede ser necesario un tratamiento más profundo. El raspado y alisado radicular consiste en eliminar depósitos y contaminación bacteriana de las superficies de las raíces dentales. Su indicación depende de la exploración clínica y no debe confundirse con una limpieza rutinaria.

En su servicio de periodoncia, Fernando Soria contempla la evaluación de las encías mediante exploración periodontal y pruebas complementarias cuando resultan necesarias. La principal enseñanza del sangrado de encías es sencilla: un síntoma aparentemente pequeño merece atención cuando se repite. Consultarlo a tiempo permite conocer su causa y, si existe una enfermedad periodontal, tratarla antes de que comprometa la estabilidad de los dientes.

Contacto

Emisor: CLINICA DENTAL FERNANDO SORIA

Contacto: CLINICA DENTAL FERNANDO SORIA

Número de contacto: 914451636