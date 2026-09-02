Más de 80 expertos internacionales analizarán en Madrid en octubre los avances en longevidad y healthspan - Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y

(Información remitida por la empresa firmante)

El enfoque unitario con IA, gerociencia, biopsia líquida, reprogramación celular y terapias regenerativas, claves para vivir más y mejor.

Madrid, 2 de septiembre de 2026.- La Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL) celebrará del 1 al 3 de octubre de 2026 su XXIV Congreso Internacional en el Hotel NH Madrid Ventas, una cita que reunirá a más de 80 especialistas de primer nivel procedentes de Estados Unidos, Alemania, Austria, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Italia, Portugal, Brasil, Argentina, Suiza… Y, sobre todo, España, para analizar las investigaciones más innovadoras, los medios diagnósticos más precisos y los tratamientos más efectivos en medicina antienvejecimiento, longevidad, medicina regenerativa, prevención personalizada y medicina estética.

El Doctor José Serres, presidente de SEMAL, destaca que esta edición consolida el cambio de paradigma que vive la especialidad: “La medicina estética aislada ha dado paso a una medicina de la longevidad mucho más integradora, que busca no solo vivir más años, sino hacerlo con mayor calidad de vida, preservando la salud, la funcionalidad y la autonomía de las personas”.

Por su parte, el Profesor Antonio Ayala, vicepresidente de SEMAL, subraya que la inteligencia artificial será uno de los grandes ejes transversales del congreso, con aplicaciones en diagnóstico precoz, determinación de la edad biológica y apoyo a la práctica clínica.

El Doctor Ángel Durántez, presidente del comité organizador, señala que esta edición confirma la evolución definitiva desde el tradicional concepto de medicina antienvejecimiento hacia una auténtica medicina de la longevidad basada en la evidencia científica, la prevención y la regeneración.

El Profesor Manuel J. Castillo, presidente del comité científico, subraya el carácter eminentemente práctico y transformador de esta edición: "Este no es un congreso para escuchar teoría, sino para que cada médico asista y regrese a su consulta con un arsenal clínico nuevo. Hablamos de determinar la edad biológica y diagnosticar precozmente el cáncer con biopsia líquida, de usar la inteligencia artificial para personalizar tratamientos, de aplicar exosomas y células madre en regeneración tisular, y de integrar la estética como una herramienta más de la longevidad funcional. Es la oportunidad de actualizar la práctica clínica con las herramientas que ya están cambiando la medicina y que serán imprescindibles en los próximos años".

Gerociencia, diagnóstico avanzado y dianas terapéuticas: De las características del envejecimiento a la clínica

El programa científico reúne a figuras que están reescribiendo la biología del envejecimiento. Entre los ponentes más destacados, el Comité Científico resalta: el Dr. Guido Kroemer (Alemania), referente mundial en autofagia y envejecimiento celular, presentará la evolución de los Hallmarks of Aging, una ponencia clave para entender los mecanismos íntimos del deterioro celular. El Dr. Steven Austad (EE.UU.), uno de los mayores expertos en biología comparada del envejecimiento, ofrecerá una conferencia magistral sobre las lecciones de la naturaleza para prolongar la vida humana saludable. El Dr. Michael West (EE.UU.), pionero en reprogramación celular y telómeros, expondrá las nuevas dianas para una reprogramación precisa del envejecimiento humano, un hito que marca un antes y un después en gerociencia. El Dr Bryan Kennedy, director del Center for Healthy Longevity, National University of Singapour, abordará cómo la inteligencia artificial ayudará a la medicina a curar las enfermedades y revertir el envejecimiento para 2045.

La ESAAM (European Society of Preventive, Regenerative and Anti-Aging Medicine) tendrá una sesión específica en la que intervendrán su presidente, el Dr. Mario Krause (Alemania) que presentará un modelo estructurado de checkpoint anual para integrar la detección de señales de cáncer en sangre dentro de la medicina de la longevidad, mostrando cómo la biopsia líquida y los biomarcadores tumorales pueden incorporarse a la práctica clínica habitual para luchar contra una enfermedad que es determinante de muerte prematura; el secretario general de la ESAAM, el Dr. Arseniy Trukhanov (Suiza), expondrá los métodos avanzados de inteligencia artificial y protocolos para el control de la edad biológica y la corrección de cambios asociados al envejecimiento en centros y resorts de longevidad, una visión pionera sobre la implementación de la gerociencia en entornos clínicos y de bienestar; el vicepresidente regional de la ESAAM, el Dr Manuel J Castillo, tras diferenciar conceptos como Longevidad, Medicina Antienvejecimiento, Preventiva y Regenerativa presentará los avances específicos de cada campo que ya son aplicables en la práctica clínica.

Asimismo, el congreso abordará las nuevas aplicaciones de la resonancia magnética de cuerpo entero, la epistasia aplicada a la longevidad personalizada —de la mano del Dr. José Ignacio Lao— y el primer ensayo autorizado en humanos para rejuvenecer determinadas alteraciones oculares asociadas al envejecimiento.

La nueva medicina estética: regeneración, músculo y longevidad

Frente a la medicina estética que se queda a nivel de la piel, el programa integra un enfoque rigurosamente médico donde la belleza se entiende como reflejo de la salud interna. La sesión, exclusiva para médicos, abordará el inflammaging, la regeneración tisular y la ginecoestética funcional. Se subraya la participación de la Dra. Ana Moreira (Portugal) con su ponencia “Más allá de la Estética: La Nueva Era de la Medicina de la Longevidad”, que ejemplifica la tesis central del congreso. A ello se suman intervenciones como las del Dr. Mike Chan (Alemania), quien demostrará cómo las células madre, los exosomas y los péptidos están moldeando el futuro de la salud y la belleza, y de la Prof. Germaine Escames (España), que desvelará el papel de la melatonina como “el secreto de la juventud celular”.

La función muscular y el ejercicio físico cobran protagonismo de la mano del Prof. Felipe Isidro, y Juan Ramón Heredia (España) explicará por qué la fuerza con intención de velocidad es la capacidad física que mejor predice la longevidad funcional. En la misma línea, el congreso abordará el impacto de los agonistas GLP-1 más allá de la pérdida de peso, con especial atención a la preservación de la masa muscular y la composición corporal, y la cirugía en las ponencia del Dr. Alain Dutra (Brasil) y el Dr. Richard Lung (EE.UU).

El congreso también analizará la longevidad desde una perspectiva demográfica y social. El Dr. Michel Poulain (Bélgica), científico que acuñó el término “Blue Zone”, evaluará si Madrid y otras regiones españolas cumplen los criterios para ser consideradas zonas de excepcional longevidad. Además, Tina Woods y Caitlin Lewis, vicepresidente de Research LEV (Longevity Escape Velocity), reconocidos impulsores de la economía de la longevidad, ofrecerán una visión global sobre hacia dónde se dirige la industria y cómo hacer de la longevidad una prioridad sanitaria.

El encuentro, considerado uno de los principales foros científicos europeos en este ámbito, incluirá más de ocho talleres precongreso, auspiciados por la industria, dedicados a la formación práctica y al intercambio de estrategias integrales para promover una longevidad saludable. En estos talleres se abordará de una manera práctica protocolos de Medicina Regenerativa Avanzada (European Wellness Group), la medida del inflammaging (SuPARnsotic), la lucha contra la glicación (AgeBreaker), la integración de la genética en la práctica clínica (Fagron), la neurolongevidad (BTL), suplementos para optimizar el metabolismo (Salengei) o el uso del endolaser (Ceivan).

Con esta nueva edición, SEMAL reafirma su compromiso con una medicina basada en la prevención personalizada, la innovación científica y la evidencia clínica. El objetivo, coinciden los organizadores, ya no consiste únicamente en aumentar la esperanza de vida, sino en añadir salud, funcionalidad y autonomía a los años, situando la longevidad saludable como uno de los grandes retos sanitarios del siglo XXI.

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