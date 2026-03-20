El mercado de compraventa de farmacias vive una nueva etapa de profesionalización - Gömez Córdoba Abogados Compraventa de Farmacias

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo

El mercado de compraventa de farmacias, con la asesoría de Gömez Córdoba Abogados, atraviesa una etapa marcada por la profesionalización de las decisiones y por un análisis cada vez más estratégico de las operaciones.

Lejos de la imagen tradicional en la que la transmisión de una farmacia se producía casi exclusivamente al final de la carrera profesional del titular, hoy el sector muestra una realidad más dinámica. Cada vez es más frecuente encontrar farmacéuticos que analizan la compra o la venta de una farmacia como parte de su evolución profesional.

En este contexto, encuentros profesionales como Infarma —el principal congreso europeo del sector farmacéutico que reúne cada año a farmacéuticos, empresas y expertos del ámbito sanitario— se convierten en un buen termómetro para analizar hacia dónde se dirige el mercado y cuáles son las tendencias que marcarán las operaciones en los próximos años.

Compradores más informados y decisiones más estratégicas

Uno de los cambios más visibles en los últimos años es el perfil del comprador. Aunque muchos farmacéuticos acceden a la titularidad por primera vez tras varios años como adjuntos, también se observa un aumento de profesionales que analizan el mercado con una mentalidad claramente empresarial.

No es extraño encontrar farmacéuticos titulares que venden una farmacia para adquirir otra con mayor potencial o en una ubicación distinta. Este tipo de movimientos refleja una evolución del sector hacia decisiones más estratégicas y menos vinculadas únicamente al final de la vida profesional.

La compra de una farmacia implica hoy un análisis más profundo que hace una década: ubicación, facturación, estructura del equipo, situación del local o impacto fiscal de la operación son variables que influyen cada vez más en la decisión final.

Un sector que sigue despertando interés

A pesar de los cambios en el contexto económico y del aumento de los tipos de interés en los últimos años, la farmacia continúa siendo percibida como un negocio sanitario estable.

Esta estabilidad explica que muchas entidades financieras mantengan líneas específicas para la financiación de operaciones de compraventa en el sector.

El interés por adquirir una farmacia sigue siendo elevado, especialmente en determinadas zonas geográficas donde la demanda continúa superando la oferta disponible.

Motivos de venta cada vez más diversos

La jubilación del titular continúa siendo uno de los principales motivos de transmisión de farmacias, pero no es el único.

Cada vez es más habitual que algunos titulares vendan su farmacia como parte de un cambio estratégico en su carrera profesional. En ocasiones, la venta responde al deseo de trasladar la actividad a otra zona; en otras, a la búsqueda de un proyecto profesional distinto.

Este tipo de decisiones contribuye a que el mercado de compraventa de farmacias sea hoy más dinámico y menos estático que hace algunos años.

Un mercado que exige cada vez más planificación

La evolución del sector también ha hecho que las operaciones de compraventa sean cada vez más complejas desde el punto de vista jurídico, fiscal y financiero.

La correcta planificación de estos aspectos resulta fundamental para que la operación se desarrolle con seguridad tanto para el comprador como para el vendedor.

Por este motivo, el asesoramiento especializado se ha convertido en una pieza clave dentro del proceso de transmisión de una farmacia.

Una conversación que marcará el sector en los próximos años

La evolución del mercado de compraventa de farmacias seguirá siendo uno de los temas relevantes en los próximos años dentro del sector.

Eventos profesionales como Infarma permiten analizar estas tendencias y compartir experiencias entre profesionales que participan activamente en el mercado.

Entender cómo evoluciona este mercado y cuáles son las variables que influyen en las operaciones será cada vez más importante para los farmacéuticos que estén valorando comprar o vender una farmacia.

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