Pablo de la Serna: "El síndrome de ‘Tech Neck’ se consolida como la nueva patología de la era digital"

El síndrome de Tech Neck, nueva patología de la era digital - Angelini Pharma

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de marzo de 2026.-

Según la Sociedad Española de Columna Vertebral, la mala postura frente a dispositivos electrónicos afecta ya a casi el 90 % de los niños y adolescentes. Es una dolencia que se extiende también a una parte creciente de la población adulta. Pablo de la Serna, doctor en fisioterapia, experto en terapia de calor y colaborador de Angelini Pharma España, explica qué es el síndrome de cuello digital y cómo prevenirlo

Lo que comenzó como una molestia ocasional entre adolescentes se ha transformado en un problema de salud pública que atraviesa todas las edades. "El síndrome de Tech Neck (cuello tecnológico) —explica Pablo de la Serna— es un fenómeno provocado por la inclinación prolongada de la cabeza para mirar dispositivos móviles. Esta patología se produce por una flexión excesiva (hiperflexión) o repetitiva del cuello, que genera una presión adicional sobre este a la vez que se contraen también los hombros", aclara el doctor en fisioterapia. "Con el tiempo, todo ello puede derivar en un daño en la región cervical e incluso afectar a la espalda y los brazos".



Síntomas del cuello digital

El Tech Neck es una patología que se extiende a toda la población, pero es especialmente preocupante en niños y adolescentes. "Esta ‘enfermedad tecnológica’ tiene casi un 90 % de prevalencia en esta población", según la Sociedad Española de Columna Vertebral. "El peso medio de la cabeza de un niño ronda los 2 kilogramos. Por cada dos centímetros que se incline hacia adelante, se multiplica por 2 la presión ejercida sobre la columna cervical". Así pues, "el uso prolongado de dispositivos móviles (smartphones, tablets...) y la higiene postural incorrecta al utilizarlos ejerce una fuerte presión en la columna vertebral, y puede acarrear la aparición de patologías de mayor gravedad como la hernia discal", añaden.



En el caso de la población adulta, el experto en terapia de calor Pablo de la Serna alerta que "el uso del móvil se suma a las jornadas de oficina, creando un efecto acumulativo". Hay que tener en cuenta que "la cabeza erguida de una persona adulta pesa unos 5,5 kilogramos, pero al inclinarla hacia adelante para mirar el móvil —en un ángulo de unos 60 grados— este peso puede multiplicarse por cinco", explica De la Serna. "A corto plazo no es crítico, pero mantener esta postura mucho tiempo puede provocar problemas serios", añade: "desde dolor y rigidez en el cuello y cervicales hasta hormigueo y entumecimiento en brazos y manos, en los casos más graves". El síndrome de cuello digital puede causar también dolor de cabeza y alteraciones en la curvatura cervical, generando lesiones con el paso del tiempo.



Cómo prevenir el síndrome del cuello digital

El doctor en fisioterapia y colaborador de Angelini Pharma ofrece algunos consejos:



• Mantener una postura correcta: "Ajustar la altura de los dispositivos al nivel de los ojos para mantener una posición neutral del cuello y reducir la tensión", indica el experto.



• Pausas con micro-estiramientos en el puesto de trabajo o estudio: "Llevar la barbilla hacia atrás sin bajar la mirada para alinear las vértebras; juntar las escápulas (omóplatos) hacia atrás para abrir la caja torácica y realizar estiramientos suaves de la musculatura lateral del cuello", aconseja De la Serna. Dedicar 2 minutos a estos ejercicios por cada 30 minutos de pantalla.



• Fortalecer los músculos del cuello "practicando actividad física de bajo impacto como pilates, yoga o natación, y con ejercicios de estiramientos y fortalecimiento muscular, que a la vez ayudan a mejorar la postura".



• Limitar el uso de dispositivos móviles: "Es fundamental reducir el tiempo ante pantallas, especialmente móviles y tabletas, para bajar la carga sobre el cuello", afirma el experto.



¿Y cuándo el dolor o contractura ya ha aparecido?

Cuando la contractura se instala, "la termoterapia o terapia de calor es una de las soluciones más eficaces para romper el ciclo del dolor", explica el fisioterapeuta. "Al aplicar calor de forma mantenida, se favorece el aumento del flujo sanguíneo, lo que acelera la reparación de los tejidos y el alivio del dolor, además de la relajación de los músculos".



En este sentido, "los parches térmicos son una solución muy efectiva", afirma, ya que "permiten recibir calor terapéutico constante (más de 8 horas) de forma discreta bajo la ropa, facilitando la recuperación mientras se continúa con la actividad laboral o académica".



Pablo de la Serna aconseja igualmente consultar a un profesional sanitario si el dolor es fuerte o persistente para descartar lesiones. Asimismo, se puede "pedir ayuda a un fisioterapeuta que, además de tratar el problema, ofrecerá recomendaciones personalizadas para aliviar el dolor y prevenir problemas mayores".



Angelini Pharma

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