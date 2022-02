El PERTE es la gran oportunidad en salud, siempre que apueste por proyectos realmente transformadores

· En un debate sobre la transformación digital de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la directora de operaciones de EIT Health Spain aboga por orquestar qué tipo de innovación es preciso impulsar y transferir al mercado y a los sistemas sanitarios.

· "La transformación digital en salud implica mucho más que la tecnología, debe mejorar la vida de pacientes, profesionales y el sistema", añade.

· Asimismo, advierte del riesgo de desaprovechar los fondos si no se abordan bien los retos previos que se plantean como el abordaje colaborativo, la generación de valor o la formación de los profesionales.

· Organizaciones como EIT Health pueden trabajar como agencias independientes al servicio de las administraciones para identificar las necesidades de innovación, atraer a los agentes del ecosistema necesarios para el éxito de los proyectos y traccionar fondos privados adicionales.

Málaga, 16 de febrero de 2022. El PERTE, en lo que se refiere a salud de vanguardia, será la gran oportunidad para el sistema de salud, pero solo si la inversión se destina a proyectos realmente transformadores, de manera especial en el ámbito digital.

Así lo ha expresado Izabel Alfany, directora de Operaciones de EIT Health Spain, durante su participación en una mesa de debate sobre la Transformación Digital en los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Foro Europeo Transfiere que se está celebrando en Málaga. "El PERTE puede ayudar a revertir la tendencia de que España invierte menos en I+D que la media europea", asegura.

En su opinión, la transformación digital implica mucho más que tecnología. "Para que los fondos tengan un verdadero impacto es preciso abordar aspectos como la formación de los profesionales, la generación de talento, la adaptación de la regulación o el consenso en criterios de evaluación en salud digital", añade.

Además, para ser realmente transformadores, los proyectos de innovación financiados con fondos PERTE deben contar con métricas orientadas a la generación de valor y deben ser monitorizados. "Esto implica una gran complejidad desde el propio diseño de las convocatorias y supone que de la mera compra de tecnologías no puede deducirse el potencial transformador".

Orientar el tipo de innovación

Para Alfany los fondos europeos son imprescindibles para impulsar la transformación digital del sector de la salud, ya que constituyen un marco estratégico necesario. "Nos sirven para orientar y orquestar qué tipo de innovación es necesario impulsar y transferir al mercado, así como a los sistemas sanitarios, con el objetivo final de promover el bienestar de los españoles y potenciar el tejido empresarial", precisa.

En ese sentido, considera que la transformación digital en salud debe estar orientada a la generación de valor para mejorar la vida de los pacientes y profesionales de la salud y optimizar la eficiencia del sistema sanitario.

Riesgos y retos

Al mismo tiempo, la directora de Operaciones de EIT Health Spain, explicó que el PERTE Salud debe abordar retos muy relevantes que si no se afrontan "existe un riesgo de no sacar el máximo partido a los fondos".

"Es preciso un abordaje colaborativo e inclusivo, incorporando a todos los agentes de la cadena de valor, desde la propia definición de las convocatorias, para traccionar los fondos privados en proyectos de calado como la bioproducción y la reindustrialización de España y Europa", sostiene Alfany.

"La oportunidad que proporciona el PERTE no puede derivar en silos de datos que no permitan sacar el máximo potencial para la salud de los pacientes y de la población a nivel de detección precoz, diagnóstico, tratamiento y salud poblacional", detalla Alfany.

Otro de los retos es la gestión de las convocatorias donde es fundamental agilidad, rapidez y conocimiento. Para ello no solo es necesario la colaboración público-privada sino que también es fundamental asegurar la cohesión territorial.

A ese respecto, la directora de Operaciones de EIT Health Spain sugiere que las administraciones acompañen el esfuerzo inversor con una regulación adecuada que acelere la adopción de las innovaciones en salud digital por parte del mercado y los sistemas sanitarios como ocurre en países como Alemania y Francia.

Alfany concluye reivindicando el papel de organizaciones sin ánimo de lucro y ámbito europeo, como EIT Health Spain para sacar el máximo provecho de los fondos para la transformación digital en salud. "Por experiencia y conocimiento y por constituir un partenariado público-privado, podemos trabajar como agencias independientes al servicio de las administraciones para identificar las necesidades de innovación, atraer a los agentes del ecosistema que garanticen el éxito de los proyectos y traccionar fondos privados adicionales precisos", ha concluido.

Sobre EIT Health

EIT Health es una red de los mejores innovadores en materia de salud, con aproximadamente 150 socios, y cuenta con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea. Colaboramos entre paises para ofrecer nuevas soluciones que permitan a la ciudadanía europea vivir más y mejor.

Como europeos, afrontamos el reto que suponen las enfermedades crónicas y la multimorbilidad, y somos conscientes de las oportunidades que nos ofrece la tecnología para avanzar más allá de las aproximaciones convencionales, la prevención y la vida saludable. Ello requiere líderes de opinión innovadores y vías eficientes para llevar soluciones innovadoras de salud al mercado.

EIT Health aborda estas necesidades. Conectamos todos los actores relevantes de la salud a lo largo de Europa, asegurando la inclusión de los tres lados del "triángulo del conocimiento", para que la innovación ocurra en la intersección de la investigación, la educación y el negocio, en beneficio de la ciudadanía.

EIT Health: Juntos por una vida sana en Europa.

Para más información, visite: www.eithealth.eu

Contacto para medios:

Mara Belluco | Responsable de comunicación | EIT Health Spain

mara.belluco@eithealth.eu | +34 934020800 | +34 627089665

Contacto Europa Press Comunicación:

Manuel Recio, manuelrecio@europapress.es | +34 600 90 55 93

Rubén Marcos, rubenmarcos@europapress.es | +34 600 90 50 74

EMISOR: EIT HEALTH SPAIN