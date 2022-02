Philips gana los premios Best in KLAS por su visor Vue Motion y su historia clínica electrónica Tasy EMR

· El visor de imágenes empresarial de Philips, Vue Motion, obtiene el premio 'Best in KLAS' en el segmento de Visores de Imágenes Universales.

· La historia clínica electrónica Tasy EMR de Philips gana el premio 'Best in KLAS' en el segmento de EMR líder en mercados internacionales.

· La cartera de informática empresarial basada en la IA refuerza el compromiso de Philips de ayudar a los proveedores de atención sanitaria a avanzar en la transformación digital de la salud.

Ámsterdam, 21 de febrero de 2022 - Philips, compañía líder en tecnología sanitaria, ha anunciado que su visor empresarial de imágenes Enterprise Vue Motion ha ganado el premio 'Best in KLAS 2022' en la categoría de Visores de Imágenes Universales de KLAS Research. Este es el quinto año consecutivo en el que el visor de Philips, con huella cero e independiente del proveedor de tecnología de imagen, ha recibido dicho reconocimiento en el programa de premios de KLAS Research impulsado por las opiniones de los clientes.

Asimismo, la solución de Philips Tasy EMR, que reúne los datos de los pacientes y de las operaciones en un único registro para los profesionales de la salud con el fin de ayudar a estandarizar y centralizar los procesos para mejorar la eficiencia, también ha sido reconocida este año con el premio 'Best in KLAS 2022' en la categoría de EMR para Cuidado Agudo (Latinoamérica).

Vue Motion elimina la necesidad de descargar software para la visualización de datos médicos o imágenes. El visor empresarial de Philips puede integrarse en la historia clínica electrónica y en el portal del paciente para que los usuarios autorizados de toda la empresa puedan ver rápida y fácilmente los datos y las imágenes de los pacientes con un solo inicio de sesión.

También puede integrarse en los archivos DICOM estándar del sector o en los repositorios XDS para garantizar que los médicos tengan acceso a las imágenes actuales o anteriores, a los informes, a los estudios en vídeo y formas de onda y a otros datos del paciente cuándo y dónde lo necesiten.

Tasy EMR ofrece una solución informática sanitaria integrada y completa en todos los entornos asistenciales a través de una única base de datos que permite la gestión centralizada de los procesos clínicos, operativos y administrativos. Los análisis clínicos avanzados permiten agilizar los flujos de trabajo, impulsando la calidad y la eficiencia de la atención, así como la seguridad del paciente.

El informe anual 'Best in KLAS' reconoce a las empresas de software y servicios que destacan por ayudar a los profesionales sanitarios a mejorar la atención al paciente. Todas las clasificaciones son el resultado directo de los comentarios de miles de proveedores durante el último año. Un premio 'Best in KLAS' significa para el sector de la informática sanitaria el compromiso y la colaboración que deben ofrecer los mejores proveedores.

"Cada año, miles de profesionales de la salud en todo el mundo se toman la molestia de compartir su opinión con KLAS", afirma Adam Gale, CEO de KLAS Research. "Saben que compartir su perspectiva ayuda a los proveedores a mejorar y ayuda a sus compañeros a tomar mejores decisiones. Estas conversaciones me recuerdan constantemente lo necesario que es un informe preciso, honesto e imparcial en el sector sanitario".

El informe 'Best in KLAS' y los premios que contiene establecen el estándar de excelencia para las empresas de software y servicios. "Los proveedores de tecnología sanitaria que obtienen el título de 'Best in KLAS' deberían celebrarlo y recordar que los proveedores de atención médica ahora sólo aceptan lo mejor de sus productos y servicios. El premio 'Best in KLAS' sirve como señal a las organizaciones de proveedores de atención sanitaria y aseguradores médicos de que deben esperar la máxima excelencia en las empresas ganadoras", añade Gale.

"Estos premios otorgados por KLAS Research demuestran el compromiso de Philips con la optimización de los flujos de trabajo para mejorar el intercambio de información oportuno, eficiente y coordinado, además de ayudar a impulsar la eficiencia operativa y el apoyo a las decisiones clínicas", señala Vitor Rocha, Jefe de Mercado de Philips Norteamérica. "El reconocimiento subraya la eficacia y el valor de nuestras soluciones informáticas conectadas y seguras, lo que nos permite empoderar a los profesionales de la salud para mejorar la experiencia de atención e impulsar mejores resultados para las comunidades a las que sirven", sostiene Rocha.

Las soluciones de Philips se conectan a través de los entornos de atención tanto dentro como fuera del hospital para abordar el cuádruple objetivo de mejorar los resultados en salud, mejorar la experiencia del paciente y del personal y reducir el coste de la atención médica.

Philips ofrece una cartera integral de soluciones informáticas empresariales que permite a los pacientes, los médicos y los administradores de los hospitales aprovechar plenamente el poder de la información y convertir los datos en información práctica, un paso fundamental para el avance de la empresa sanitaria, especialmente al equilibrar las necesidades y expectativas del personal y los pacientes, al tiempo que se implementa con rapidez y se transforma la forma de prestar la atención.

Para obtener más información sobre las soluciones premiadas de Philips y la cartera completa de soluciones informáticas conectadas que se presentarán en la Conferencia y Exposición Mundial de Salud HIMSS22, visite http://www.philips.com/himss o siga a @PhilipsLiveFrom para obtener actualizaciones sobre #HIMSS22 a lo largo del evento.

Sobre KLAS

KLAS es una empresa basada en datos cuya misión es mejorar la asistencia sanitaria en el mundo permitiendo que las voces de proveedores y pagadores sean escuchadas y contadas. Trabajando con miles de profesionales de la salud, KLAS recoge información sobre el software, los servicios y los equipos médicos para ofrecer informes, datos de tendencias y resúmenes estadísticos. Los datos de KLAS son precisos, honestos e imparciales. La investigación refleja directamente la voz de los profesionales sanitarios y actúa como catalizador para mejorar el rendimiento de los proveedores. Para obtener más información sobre KLAS y los datos que ofrecemos, visite KLASresearch.com

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. Con sede en Holanda, la compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Philips registró unos ingresos de 17.200 millones de euros en 2021 y da empleo a aproximadamente 78.000 trabajadores, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa

Para más información: César García RequenaBrand & Communications ManagerPhilips IbéricaTel : 670 264 471E-mail: cesar.garcia.requena@philips.com

Rubén Marcos / Daniel CalvoEuropa Press ComunicaciónTel : 91 359 26 00E-mail : rubenmarcos@europapress.es / danielcalvo@europapress.es