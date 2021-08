Philips presenta sus soluciones inteligentes de diagnóstico y tratamiento durante el ESC 2021

· Los sistemas, dispositivos, software, soluciones informáticas y servicios de imagen integrados e innovadores de la empresa ofrecen una mayor eficiencia, lo que permite una atención de alta calidad para un volumen creciente de pacientes cardíacos complejos

· La detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento preciso y el seguimiento sencillo están habilitados por flujos de trabajo optimizados basados en datos

Madrid, 26 de agosto de 2021 – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, ha anunciado hoy el lanzamiento de su experiencia digital durante el Congreso virtual de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2021, que tiene lugar del 27 al 30 de agosto, durante el cual mostrará las últimas soluciones para ayudar a mejorar los resultados de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, permitiendo diagnósticos rápidos y seguros, y tratamientos eficientes y eficaces. Durante el congreso, Philips demostrará su continuo liderazgo en cardiología a través de su cartera integrada de soluciones a lo largo de todo el recorrido de la atención cardiaca, desde la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento, hasta el seguimiento a largo plazo.

Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en el principal reto sanitario a nivel mundial y son una de las principales causas de muerte en todo el mundo [1]. Los costes asociados a las enfermedades cardiovasculares están aumentando considerablemente, con un crecimiento previsto del 101% para 2035 [2]. Las exigencias a los departamentos de cardiología son mayores que nunca, lo que obliga a los médicos a equilibrar la prestación de una atención de alta calidad con un volumen creciente de pacientes complejos, al tiempo que se enfrentan a las presiones para mejorar la eficiencia del departamento. Los diagnósticos definitivos, los procedimientos innovadores y la gestión personalizada de los pacientes son esenciales para ayudar a abordar este desafío.

"Desde la atención de urgencias, pasando por el diagnóstico y el tratamiento, hasta la atención domiciliaria, los equipos de atención cardiaca necesitan disponer de la información y el apoyo adecuados a lo largo de todo el recorrido del paciente cardiaco", apunta Bert van Meurs, jefe de Negocio de Terapia Guiada por Imágenes de Philips. “Philips se encuentra en una posición única para integrar las imágenes, los dispositivos, el software, la informática y los servicios en cada punto del recorrido de un paciente cardíaco para ayudar a obtener resultados ahora, mientras se posiciona para el éxito futuro. En el congreso virtual ESC de este año continuamos con nuestro largo liderazgo en cardiología, ya que demostramos las últimas soluciones inteligentes para ayudar a mejorar el diagnóstico de precisión y el tratamiento eficaz para los pacientes en la atención cardiaca, impulsando mejores resultados y un menor coste, al tiempo que mejora la experiencia del paciente y del profesional."

Experiencia de cardiología de Philips en el Congreso Virtual ESC 2021

Los visitantes de la experiencia virtual de Philips durante el ESC verán cómo las soluciones de Philips ayudan a fortalecer la confianza clínica con datos sólidos y tecnologías avanzadas proporcionando la atención adecuada en el momento adecuado, mejorando los resultados incluso para los pacientes más complejos. Para aumentar la eficiencia en todo el proceso de atención, Philips está agilizando la comunicación entre los dispositivos y los sistemas para identificar y abordar las mejoras operativas con el fin de optimizar los recursos y ayudar a reducir los costes. Al mejorar la experiencia de los cuidados cardíacos con herramientas fáciles de usar y flujos de trabajo racionalizados, Philips está ayudando a fortalecer los puntos débiles del profesional y a mejorar la comodidad de los pacientes.

Los aspectos más destacados en las soluciones de diagnóstico y tratamiento en el congreso virtual ESC 2021 incluyen:

· Philips Spectral CT 7500 para la obtención de imágenes cardíacas avanzadas. El nuevo Spectral CT 7500, diseñado para apoyar el diagnóstico, se basa en la sólida reputación de Philips en el campo de las imágenes cardíacas al ofrecer exploraciones cardíacas rápidas con una excelente visualización de los vasos coronarios, y ahora capas de información espectral para cada examen. El detector espectral permite que el CT 7500 sea el único sistema que adquiere datos cardiacos espectrales en el mismo lugar y al mismo tiempo para todos los pacientes, desde los pediátricos hasta los bariátricos. Este último sistema inteligente ha demostrado una reducción del 34% en el tiempo de diagnóstico [3], una reducción del 25% en la repetición de exploraciones y una reducción del 30% en las exploraciones de seguimiento [4] en comparación con la TC convencional. El flujo de trabajo espectral, que ahorra tiempo, está totalmente integrado y permite realizar exploraciones torácicas espectrales. Los flujos de trabajo inteligentes de Philips IntelliSpace Portal simplifican el análisis avanzado de los vasos sanguíneos, la evaluación cardíaca integral, la evaluación de los nódulos pulmonares y la implantación de la válvula aórtica transcatéter (TAVI) para ampliar las capacidades cardíacas y de traumatología en urgencias.

· Las nuevas innovaciones en ecografía mejoran la eficiencia clínica y la confianza en el diagnóstico . Las nuevas tecnologías de ecografía, cuantificación y telesalud de Philips ayudan a mejorar la confianza clínica, a automatizar las tareas repetitivas y a conectar de forma remota y segura a médicos y pacientes. Philips reúne las plataformas de ecografía EPIQ CVx y Affiniti CVx, el análisis avanzado TOMTEC, el soporte de decisiones a distancia Collaboration Live y las soluciones de gestión de imágenes e información multimodal de Philips (IntelliSpace Cardiovascular) en un flujo de trabajo integral, para una experiencia totalmente integrada en ecocardiografía.

· Mejora del flujo de trabajo y de la atención al paciente en los procedimientos guiados por imagen. Philips demostrará la integración de su sistema de hemodinámica intervencionista y el monitor de paciente portátil IntelliVue X3, líder en el mercado, que proporciona mediciones hemodinámicas avanzadas (de flujo sanguíneo) en la mesa del laboratorio de cateterismo y una monitorización continua de las principales constantes vitales durante todo el recorrido del paciente [5]. La integración ofrece la oportunidad de monitorizar durante los procedimientos guiados por imagen en el sistema Philips Azurion, mejorando el flujo de trabajo con registros completos de pacientes que apoyan la toma de decisiones clínicas oportunas durante los procedimientos de cardiología intervencionista y más allá.

· Las soluciones informáticas de cardiología permiten obtener información útil para mejorar la atención cardiológica. La solución Philips Cardiovascular Informatics proporciona un flujo de trabajo intuitivo y coherente de principio a fin para facilitar el acceso al historial cardiovascular del paciente. Al conectar e integrar sistemas clínicos dispares en toda la empresa, el equipo de atención cardiológica puede tomar decisiones clínicas rápidas basadas en los datos en el momento y el lugar en que se necesitan. Las soluciones informáticas de cardiología de Philips, los algoritmos inteligentes y los análisis predictivos funcionan a la perfección para ayudar a optimizar el rendimiento de los pacientes.

Monitorización cardíaca avanzada del hospital al hogar

Las soluciones de Philips y la monitorización remota de BioTelemetry han transformado los cuidados de pacientes cardíacos. Ahora, las personas con comorbilidades complejas pueden salir de un evento o procedimiento cardíaco para vivir de forma independiente con la confianza de una supervisión clínica 24/7 con una monitorización cardíaca avanzada, que incluye la monitorización a través de dispositivos portátiles e implantables, para una solución completa de extremo a extremo en entornos agudos y no agudos, desde el hospital hasta el hogar.

Philips organiza seminarios web y simposios durante el ESC 2021

Durante el ESC pueden unirse al Dr. Roberto Lang de la Universidad de Medicina de Chicago, junto con el Dr. Pepe Zamorano del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), y el Dr. Eric Saloux del Hospital Universitario de Coen (Francia), durante la sesión Ultrasound Satellite Symposia el 28 de agosto a las 8:00 de la mañana. En el simposio presentarán los resultados de las nuevas tecnologías de imagen en investigación. Los asistentes al ESC también podrán unirse al Dr. Tim Leiner, profesor de radiología del Centro Médico de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), que compartirá los últimos resultados y ventajas de las imágenes cardiovasculares gracias a la nueva generación de Spectral CT 7500.

El 27 de agosto a las 10:00 de la mañana, el Dr. Borja Ibáñez, director de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en España también presentará los resultados de la RM cardíaca ultrarrápida, que r educe la evaluación del corazón por RM a unos pocos minutos. Visite el Philips ESC Engagement Hub para ver la lista completa de seminarios web organizados por Philips durante todo el congreso.

Para obtener más información, únase a la experiencia virtual de Philips en el ESC 2021. Visite www.philips.com/cardiology y el Press Backgrounder de Philips para obtener más información sobre el conjunto completo de imágenes integradas, dispositivos, software, informática y servicios de Philips que mejoran la atención cardiaca de precisión. Y únase a @PhilipsLiveFrom para seguir a Philips durante todo el evento.

[1] Estadísticas europeas sobre enfermedades cardiovasculares 2017.

[2] RTI International para la American Heart Association. Proyecciones de la prevalencia y los costes de las enfermedades cardiovasculares: 2015-2035.

[3] Andersen, MB, Ebbesen, D, Thygesen, J, et al. Impacto de las imágenes corporales espectrales en pacientes con sospecha de cáncer oculto: un estudio prospectivo de 503 pacientes. Eur Radiol (2020). Los resultados de los estudios de casos no son predictivos de los resultados en otros casos. Los resultados en otros casos pueden variar. https://doi.org/10.1007/s00330-020-06878-7.

[4] Análisis realizado por el CARTI Cancer Center de Little Rock Arkansas y los University Hospitals of Cleveland. Los resultados de los estudios de caso no son predictivos de los resultados en otros casos. Los resultados en otros casos pueden variar.

[5] El sistema hemodinámico intervencionista de Philips con el monitor de pacientes IntelliVue X3 está disponible en la mayoría de los mercados del mundo. La solución de monitorización continua de pacientes de Philips está a la venta en los mercados de Europa, Oriente Medio y APAC, con una expansión prevista para este año. No está disponible para la venta en Estados Unidos.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. Con sede en Holanda, la compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Philips ha registrado unas ventas de 19.500 millones de euros en 2020 y emplea a aproximadamente 82.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa

Para más información:

César García Requena

Brand & Communications Manager

Philips Ibérica

Tel : 670 264 471

E-mail: cesar.garcia.requena@philips.com

Rubén Marcos / Daniel Calvo

Europa Press Comunicación

Tel : 91 359 26 00

E-mail : rubenmarcos@europapress.es / danielcalvo@europapress.es