La prestigiosa oncóloga, Dra. Arrojo, será investida Académica de la Real Academia Europea de Doctores

La Dra. Elisabeth Arrojo, reconocida como una de las mejores oncólogas de nuestro país, celebrará su investidura como Académica Numeraria de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), entidad a la que pertenecen 18 Premios Nobel

El próximo 22 de octubre, la Dra. Elisabeth Arrojo, una de las oncólogas más reputadas de España, vivirá uno de los hitos más relevantes de su exitosa trayectoria profesional: la ceremonia de investidura como Académica Numeraria de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), institución internacional que reúne a algunos de los mayores referentes de la ciencia y la medicina de todo el mundo, incluyendo a 18 Premios Nobel.



El acto tendrá lugar en el Gran Anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid, un espacio cargado de historia donde enseñó Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. En este escenario se reunirán destacadas personalidades del ámbito científico, académico y social, para conmemorar la incorporación de la Dra. Arrojo a la RAED y reflexionar sobre los avances actuales en salud, prevención e innovación médica.



"Este reconocimiento es un honor inmenso, pero también una gran responsabilidad. La medicina del futuro debe enfocarse en la prevención, la conexión mente-cuerpo y en mejorar la calidad de vida de las personas", afirmó la Dra. Arrojo tras recibir la noticia.



La jornada contará con momentos especialmente significativos, no solo por la importancia del nombramiento, sino también porque la investidura coincidirá con el cumpleaños de la Dra. Arrojo, lo que dará al evento un carácter doblemente emotivo. La asistencia será con inscripción previa obligatoria en este link debido al aforo limitado. Los participantes recibirán un detalle conmemorativo creado específicamente para esta ocasión.



Con este nombramiento, aprobado por unanimidad en la Junta General de la RAED, la Dra. Arrojo refuerza su compromiso con la investigación, la divulgación científica y la promoción de la salud integral desde la prevención y la innovación médica.



La Dra. Elisabeth Arrojo es reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su investigación en tumores y enfermedades oncológicas. Desde 2016 dirige el Instituto de Medicina Oncológica Avanzada (INMOA) líder en la oncothermia en España y en 2022 fundó el Centro Nacional de Prevención del Cáncer para seguir divulgando la importancia de unos hábitos de vida saludables. Todo este trabajo ha sido reconocido durante su trayectoria con innumerables galardones, a nivel nacional e internacional, que culminan con este nombramiento como Académica numeraria de la Real Academia Europea de Doctores



"Ser Académica Numeraria de la Real Academia Europea de Doctores no solo es un título de prestigio, sino también un compromiso con el avance del conocimiento y su divulgación" señala la Dra. Arrojo, quien, desde su nueva posición en la RAED, señala que seguirá trabajando con pasión para impulsar la innovación y la investigación en salud integral.

