Principales expertos se reúnen del 28 al 30 de mayo en Girona para repensar la salud mental comunitaria

Cartel del Congreso de Girona - SCPC

(Información remitida por la empresa firmante)

Girona, 26 de marzo de 2026.

Cientos de especialistas en Psicología Clínica y los principales expertos a nivel nacional e internacional debatirán sobre Salud Mental en el XXV Congreso Nacional y VI Internacional de Psicología Clínica que la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR) celebrará, del 28 al 30 de mayo, en el Palacio de Congresos de Girona, y que propone “repensar” la salud mental comunitaria.

El lema de esta edición, “A contracorriente. Atención comunitaria digna y de calidad”, pone el foco en la necesidad de garantizar el acceso de todas las personas a una atención comunitaria especializada digna y de calidad.

En este sentido, “A contracorriente de las inercias asistenciales que a veces alejan la práctica de lo clínico y de los derechos de las personas, el congreso propone repensar la salud mental comunitaria desde sus fundamentos éticos hasta las condiciones reales del sistema sanitario”, señalan desde el comité organizador.

Precisamente, la conferencia inaugural, con el título Ética y derechos en salud mental, en la que participarán María Begoña Román Maestre (Profesora de Ética y Bioética de la Universitat de Barcelona y especializada en la ética aplicada a entornos profesionales y organizativos. Presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña); Claudi Camps García (director de Salud Mental y Adicciones de Girona y comarcas. Medalla al mérito sanitario del Govern de Catalunya en 2016), y Miguel Anxo García Álvarez (psicólogo clínico del Complejo HospitalarioUniversitario de Santiago de Compostela. Fue presidente del Colegio de Psicólogos de Galicia. Durante nueve años presidió el Comité de Ética Asistencial del área sanitaria de Compostela-Barbanza y actualmente es presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente), abordará estos fundamentos.

Se trata de una edición del Congreso de Psicología Clínica muy reivindicativa, en la que se pondrá el foco en el modelo asistencial comunitario, la ética y los derechos en salud mental, y la situación actual de la atención en salud mental en el Sistema Nacional de Salud.

DINÁMICAS ESTRUCTURALES Y DESATENCIÓN

En este contexto, la Sociedad Catalana de Psicología Clínica (SCPC-ACAPIR) presentará un análisis preliminar sobre el estudio que está llevando a cabo y que aporta datos críticos con la situación de la atención a la salud mental en Cataluña. El informe revela cómo determinadas dinámicas estructurales del sistema pueden traducirse en formas de (des)atención.

Pero también se abordarán otros temas más diversos, con representación de profesionales del mundo académico y del sistema sanitario en las diferentes mesas que debatirán sobre trastornos de la personalidad; prevención del suicidio; herramientas y tratamientos de psicoterapia; salud mental en infancia y adolescencia; neuropsicología, y psicología clínica en atención primaria, entre otros.

También se presentarán diferentes grupos de trabajo y se realizarán actividades y talleres paralelos sobre temáticas diversas, completando de este modo una amplia oferta formativa y experiencial para todos los participantes.

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Finalmente, el Comité Científico del Congreso entregará en el acto de clausura el XX Premio SEPC-ANPIR Jóvenes Investigadores en Psicología Clínica y el X Premio SEPC-ANPIR al mejor artículo sobre Psicología Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Galardones que tienen la finalidad de estimular y reconocer la labor de investigación entre los profesionales de la psicología clínica en España.

Todos los interesados en inscribirse al Congreso, pueden hacerlo a través de la web

https://congresoanpir.org/