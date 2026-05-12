La SEPD forma a especialistas en Digestivo para un mejor diagnóstico y seguimiento endoscópico de la EII

KOS Comunicación - KOS Comunicación

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de mayo de 2026.-

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) organiza la VIII edición del curso Endoscopia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en colaboración con Ferring. Este curso tiene como objetivo formar a médicos especialistas en aparato digestivo de toda España en la aplicación de técnicas endoscópicas para mejorar el diagnóstico de la EII

La EII es una enfermedad inmunomediada que produce lesiones principalmente en el tubo digestivo. La inflamación puede ser leve o grave y cursar con úlceras, dolor abdominal, diarrea y, en algunos casos, fiebre o sangrado, entre otros. Engloba fundamentalmente la Colitis Ulcerosa (CU) y la Enfermedad de Crohn (EC).



Para el Dr. Federico Argüelles, presidente de la SEPD y coordinador del curso, "el objetivo es que los alumnos conozcan cuáles son las lesiones típicas de las enfermedades, las identifiquen y hagan una evaluación de esas lesiones y de su evolución a lo largo del tiempo". En este contexto, "la colonoscopia es fundamental para el seguimiento. Hoy en día valoramos especialmente lo que denominamos curación mucosa, es decir, que las lesiones iniciales hayan desaparecido. Además, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn afectan al colon, por lo que es importante hacer un seguimiento de los pacientes".



El contenido del curso ha sido elaborado por 9 especialistas de toda España para abordar las cuestiones clave de la patología. Se ofrece en modalidad mixta, con talleres prácticos presenciales en 10 ciudades y una parte online con contenido en versión extendida, grabado por los ponentes y disponible en la plataforma e-learning de la SEPD. Cada uno de los temas es impartido por dos ponentes que han sido previamente formados para replicar los contenidos en las sesiones.



Los asistentes se someterán a dos exámenes de evaluación del curso, que está acreditado por SEAFORMEC, mientras que la parte online contará con dos tests de evaluación.



El curso se centra en 9 temas: hallazgos endoscópicos de la EII. Diagnóstico diferencial con otros procesos; curación mucosa, concepto y relevancia en la práctica clínica habitual en la CU; curación mucosa, concepto y relevancia en la práctica clínica habitual en EC; índices Endoscópicos en la Colitis Ulcerosa; índices endoscópicos en la Enfermedad de Crohn y en la recurrencia Endoscópica; cápsula Endoscopia e Intestinoscopia en la EII; cribado del cáncer de colon y Cromoendoscopia: ¿cuándo y a quién?; manejo de la displasia y resección de pólipos en EII y enteroscopia en la EII y manejo de la estenosis.



Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia, Granada, Barcelona, Valencia, Santiago, Bilbao y Oviedo son las ciudades sede de los encuentros presenciales que se celebran entre los meses de abril y junio de 2026. Durante toda la duración del curso, los alumnos podrán acceder a tutorías para resolver posibles dudas.



La endoscopia en el diagnóstico de la EII

La realización de nuevos estudios ha favorecido que los pacientes se encuentren bien clínicamente y que, parámetros como la analítica y los biomarcadores —especialmente la calprotectina fecal, que indica la inflamación del intestino— estén controlados.



En este contexto, la endoscopia se ha revelado como una prueba definitiva para confirmar la remisión del paciente, normalizar la analítica y normalizar la mucosa del colon, actuando de manera definitiva tanto en la detección y en el diagnóstico como en el seguimiento posterior de la enfermedad, para lograr lo que los expertos denominan curación mucosa del paciente.



El grueso del curso persigue enseñar a identificar la gravedad de las lesiones que el médico verá en su práctica clínica, cómo graduarlas, los índices, etc. Una información fundamental para el correcto seguimiento del paciente.



La EII

La incidencia de la EII está aumentando en España, con una tasa de entre 15 y 20-25 casos nuevos por 100.000 habitantes, afectando a una población cada vez más joven, en la que se presentan casos más complejos. "Tiene dos picos de incidencia" asegura el Dr. Argüelles, "uno que normalmente está en torno a 15/40 años y otro segundo pico en edades más avanzadas, por encima de 65 años". Aunque, señala, "la franja de edad donde más puede afectar es sobre los 40 años".



Realizar un abordaje adecuado, lo antes posible, es relevante para mejorar el pronóstico de esta enfermedad crónica. La endoscopia, tanto diagnóstica como terapéutica, ha demostrado ser de gran ayuda para el manejo de los pacientes con EII.



El aumento de la incidencia en los países occidentales probablemente esté relacionado con el estilo de vida, aunque hoy en día se desconocen con exactitud las causas. Algunos estudios han relacionado este incremento con la alimentación, especialmente con el consumo de comida ultraprocesada y de alimentos ricos en azúcares, conservantes, etc.



También se ha demostrado que puede existir un componente genético. Se estima que, si uno de los padres está afectado por la enfermedad, hay aproximadamente entre un 15 % y un 20 % más de probabilidad de que un hijo pueda desarrollarla. Actualmente se tiende a pensar que existen factores ambientales que determinan la aparición de la enfermedad, en la mayoría de los casos sobre una base genética.



Existe una gran demanda de formación en técnicas de endoscopia aplicadas al diagnóstico de la EII, siendo una de las grandes apuestas formativas de la SEPD. Según indica su presidente "el grado de satisfacción de los alumnos con este curso ha sido muy alto en todas las ediciones, y tiene muy buena acogida desde el punto de vista formativo. Tanto por el profesorado como por el contenido docente y la metodología". Ferring colabora desde hace años en el desarrollo del curso, confirmando su compromiso con la formación continuada, fundamental en el abordaje de la patología.



Emisor Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

Contacto

Nombre contacto: Isabel Lopez Iglesias

Descripción contacto: KOS Comunicación

Teléfono de contacto: 630916106



