Vall d’Hebron lidera un estudio multicéntrico que analizará un circuito más rápido para pacientes con ictus

El estudio multicéntrico internacional WE-TRUST analizará el impacto del uso de la aproximación “Directo a la Angiografía” gracias a una tecnología de tomografía computerizada desarrollada y mejorada por Philips

El objetivo de este nuevo protocolo es reducir los pasos necesarios para el triaje de los pacientes con ictus y el tiempo de inicio del tratamiento, un factor clave en la evolución y la presencia de secuelas

Vall d’Hebron ha incluido los primeros dos pacientes en el ensayo en el que participarán 15 centros y que espera reclutar a más de 500 pacientes alrededor del mundo

Barcelona, 8 de julio de 2021 – Vall d’Hebron ha incluido a los primeros pacientes en un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado que estudiará si un nuevo circuito más rápido puede mejorar la evolución de los pacientes con ictus. El estudio WE-TRUST (de las siglas inglesas Workflow optimization to rEduce Time to endovascular Reperfusion for Ultra-fast Stroke Treatment), con participación de Royal Philips, analizará el impacto de la aproximación “Directo a la Angiografía”, que será posible gracias a la tecnología de tomografía en la sala de angiografía desarrollada por Philips. Esta aproximación combina el diagnóstico del ictus con el posterior tratamiento en la misma máquina de angiografía. El ensayo comparará los resultados de este circuito con el que se lleva a cabo de forma habitual, en el cual el paciente es diagnosticado gracias a imágenes de TAC o resonancia magnética convencionales y después transportado a la sala de angiografía para realizar el tratamiento de trombectomía. Así, se espera que esta nueva aproximación reduzca el tiempo de tratamiento para los pacientes con ictus y, por lo tanto, pueda disminuir las secuelas.

“Después de sufrir un ictus, una respuesta rápida es clave para mejorar la evolución de los pacientes. Gracias a WE-TRUST estudiaremos cómo reducir este tiempo y mejorar tanto su diagnóstico como su tratamiento”, explica el Dr. Raul Nogueira, Director del Servicio Neuroendovascular en el centro Marcus Stroke and Neuroscience - Grady Health en Atlanta, Georgia (EEUU) y uno de los investigadores principales de WE-TRUST. Con la ayuda de una tecnología de escáner cerebral en la sala de angiografía, los investigadores pretenden eliminar la necesidad de hacer un TAC o resonancia convencional para el triaje del ictus en determinados pacientes para ahorrar un tiempo muy valioso.

En este ensayo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y controlado, participarán 15 centros y espera incluir 560 pacientes de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Países Bajos, Francia, Alemania, España y Turquía. Se espera que el estudio se complete hacia 2023.

Ictus: una de les principales causas de discapacidad

A escala global, 1 de cada 4 adultos mayores de 25 años tendrá un ictus a lo largo de su vida, lo cual hace que el ictus sea la segunda causa de muerte y una de las causas principales de discapacidad a largo plazo. Actualmente, cuando un paciente de ictus llega a urgencias, inicialmente deben pasar por un TAC o una resonancia magnética y, en caso de que sea un ictus isquémico, reciben el tratamiento correspondiente.

La evolución de los pacientes con ictus está muy relacionada con el tiempo que tardan en recibir tratamiento: cada 30 minutos que tardan en comenzar el tratamiento se reduce la posibilidad de tener buenos resultados en un 14%, y cada hora de retraso envejece el cerebro 3,6 años en comparación a un cerebro normal. Diferentes estudios unicéntricos han visto que el circuito “Directo a la Angiografía” pueden resultar en ahorros de tiempo de hasta 54 minutos, mejorando los resultados de los pacientes después de 90 días.

El circuito “Directo a la Angiografía” es posible gracias a un escáner cerebral avanzado adquirido en la sala de angiografía, desarrollada por Philips, que utiliza una Tomografía Computarizada Cone-Beam (CBCT) para mejorar la calidad de imagen y facilita el triaje de los pacientes. Esta tecnología se basa en el producto Philips XperCT y reconstruye las imágenes de CBCT mediante el uso de algoritmos y filtros especialmente diseñados para reducir los artefactos producidos por el movimiento de los pacientes y los objetos metálicos.

“En un estudio unicéntrico aleatorizado en Vall d’Hebron, el circuito “Directo a la Angiografía” ha mostrado una mejora significativa reduciendo la discapacidad de los pacientes que han sufrido un ictus”, comenta el Dr. Marc Ribó, neurólogo de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Vall d’Hebron, investigador del grupo de Investigación en Ictus del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y coinvestigador principal del estudio WE-TRUST. “Gracias a esta nueva tecnología podemos facilitar el triaje de los pacientes con una mejor calidad de imagen”.

El ensayo se llevará a cabo con el sistema de terapia guiada por imagen de Philips – Azurion –, sistema líder para procedimientos intervencionales. El principal resultado que se medirá será la evolución clínica medida según la función cognitiva de los pacientes tres meses después del procedimiento.

