All Around Folks estrena el videoclip de 'I need', el segundo sencillo de su disco de debut

En el tono más rockero y reivindicativo del elepé, ‘I Need’ suena fuerte y ‘a grito’ de sus dos vocalistas mujeres y feministas: “hemos recorrido un largo camino pero a veces parece que nada ha cambiado, todavía necesitamos ser domesticadas, todavía no tenemos ningún reinado”

Producido por Light Hunter Studio, el videoclip está grabado en una finca ganadera ecológica y familiar que sienten como su hogar. A galope de caballos, el objetivo es transmitir esa idea de libertad que propicia la propia naturaleza, así como la fuerza y la resiliencia que refleja el día a día de sus trabajadores

Madrid, 8 de febrero de 2022.- All Around Folks lanza el videoclip del segundo single de su disco homónimo, apenas pasados 15 días del lanzamiento del primer elepé de la banda española. I need es una alegoría feminista, una reivindicación contra un reinado aún no conquistado por la mujer. “Cantamos alto y sonamos alto en tono insumiso porque avanzamos pero aún nos quedan muchas cuerdas que romper”, manifiestan las dos vocalistas femeninas de All Around Folks, la neoyorkina Kristin Wheeler y la madrileña María Coronado.

Aún no han presentado su disco en los escenarios. En plena pandemia, su debut en directo se ha aplazado hasta el próximo 12 de marzo en la Sala Clamores de Madrid. Sin embargo el rumbo de su primera promoción navega por las redes a toda vela y la puesta en escena en plataformas digitales como Spotify ha arrancado fuerte hasta alcanzar los cerca de 3.500 oyentes.

"Está siendo un verdadero placer ver que la reacción de los medios está siendo tan positiva. Anima mucho darte cuenta de que críticos con experiencia y tan especializados nos hayan dado una oportunidad. No solo se han escuchado el disco, lo han desmenuzado y lo han sabido entender e interpretar, incluso con palabras casi de agradecimiento por la música que estamos haciendo, una música muy original, dicen, a la cual pocos se han aproximado en España y de la cual nos sentimos muy orgullosos”, afirma el fundador de la banda Álvaro L. Melgar.

“Nosotros no hacemos el folk americano tradicional creado por españoles que aquí llaman ‘americaña’. Nosotros lo fusionamos ahora con música hindustani y después lo que surja. Como dice nuestra vocalista estadounidense Kristin, para hacer folk americano al uso ya están los americanos, con lo que no hay por qué seguir los estándares. Hay que innovar y enriquecerlo, aún siendo tan difícil encontrar oídos abiertos a algo nuevo. Ya nos lo han advertido”, asegura Álvaro.

En cuanto a ‘I need’, “nosotros no somos un grupo reivindicativo en esencia pero hay temas sociales que nos preocupan y nos ocupan en tanto en cuanto conformamos un grupo de mujeres y hombres que vivimos en sociedad y nos afectan”, resalta Álvaro y confirman deseosas de hablar María y Kristin. “En España, no se nos olvide, venimos de una dictadura que hizo retroceder el papel de la mujer en todos sus aspectos y la educación que recibimos la gente de los 80 aún estaba plagada de ese rol discriminatorio cuanto menos. No negamos que viniendo de esto hemos avanzado mucho y en un muy poco tiempo pero el camino por recorrer aún es largo”, manifiesta María.

Respecto a la escenografía elegida para este videoclip, dirigido por Manu Coronado y producido por Light Hunter Studio, “no encontramos mejor paraje que este para transmitir un mensaje de libertad, fortaleza, resiliencia y trabajo día a día. Se trata de una ganadería ecológica y familiar donde hemos pasado muy buenos ratos en plena naturaleza y libertad. Es una finca enorme donde los animales se crían, pacen libres y reciben todos los cuidados necesarios; todo lo contrario a algunas ganaderías que, por desgracia, vemos últimamente en televisión”.

Sobre All Around Folks

Sin batería a golpe de tabla y bajo los acordes de una guitarra y un sitar

De la mano de MilanaMúsica Records, All Around Folks presentó su primer disco en plataformas digitales el pasado 20 de enero después de un año frenético de composición y ensayo de acordes, voces y letras. Desde Nueva York a Nueva Delhi, los cuatro integrantes de All Around Folks aparcaron en Madrid en 2019 para dar riendas y fusionar el bagaje cultural que cada uno portaba a hombros. Kristin Wheeler, vocalista americana; María Coronado, vocalista española; Álvaro L. Melgar, guitarrista y sitarista; y Manu T. Bujan, percusionista de tabla india. Así se presentó una banda con un material tan bruto pero tan pulido que no necesitaba ninguna baqueta más.

Se sujetaron al principio a una sola mano, la de Álvaro L. Melgar, fundador del grupo, pero entre ellos pronto se retroalimentaron de una mochila musical en voces e instrumentos tan dispares y alejados en el mapa que, aunque los comienzos fuesen complicados, pronto empezaron a fusionarse de tal modo que dieron lugar a una mezcla de talentos única en España. Parecía una batidora, un brainstorming calzado de las más distintas geografías y culturas.

“Llegamos más lejos con nuestras voces y música de lo que nos permiten nuestras almas”, así se me presenta Kristin Wheeler por vez primera. Recién llegada de un pequeño pueblo de Nueva York llamado Endwell, se escucha dulce, frágil, angelical, profunda, hasta que empieza a entonar y amplificar su voz y de pronto te rompe los esquemas.

Kristin es pura lírica pero envuelta en folk y country americano. María Coronado es idealista, apasionada y rasga tanto la voz como dictan sus entrañas. Sus cuerdas suenan rotas y más rockeras, aunque tampoco suena a esta península a pesar de venir de Madrid. Lo mágico es la fusión de ambas. El cuerpo de sus voces juntas converge en un escenario en el que no caben más registros del espectro vocal. “Vocalmente, la identidad de All Around Folks nace de dos personalidades tan lejanas como compartidas entre dos mujeres que, al final, nos hemos aglutinado en un mismo color para encumbrar una voz única femenina con la misma proyección de alma”, define sin dudas María.

No van solas. La instrumentación de este grupo rompe cualquier cliché. Álvaro L. Melgar, cuenta con una formación musical tan técnica y milimétrica que te descoloca después con la creatividad y la espontaneidad que emanan sus acordes. Álvaro dirige, compone y sueña. Lleva siempre una guitarra al hombro, pero lo mismo te coge la acústica, que la eléctrica, que el sitar: uno de los instrumentos que definen el alma de esta banda. “La India me cambió la vida, a todos los niveles, pero musicalmente me duché y calé con todo su ingenio instrumental. Tan diferente, tan improvisado y natural, que me pareció salvaje traerlo aquí. Pero, ¿por qué no? Yo soy un soñador”.

Y su sueño se amplificó aún más cuando conoció a Manu T. Buján, otro talento empapado de la música clásica hindustani. Manu es tan tímido como Kristin, pero con su tabla india no hace falta batería. “Me parecía imposible en Occidente sustituir un golpe de bombo con mi tabla hindú, pero este ‘punch’ registra más graves y menos reglas. En India la música es libre, aquí los arreglos son fijos”, explica Buján. “En este LP contamos con dos temas instrumentales que brindan un viaje iniciático a la India. Con una tabla y un sitar o una simple guitarra acústica se puede palpar Oriente desde Occidente”, avanza Álvaro.

A este elenco de artistas se suma además un bajo eléctrico fretless, sin trastes, una aportación con clara tendencia jazzística y un movimiento armónico que colorea con mucha expresividad el resto de la instrumentación, permitiendo deslizarse de un tono a otro sin saltos a través de glissandos, otra herramienta muy típica de la música hindustani.

