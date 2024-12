La 11ª edición de Qaracter Academy bate récord de inscritos y amplía su alcance internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

El programa ha formado a más de 170 profesionales en 7 años, representando el 24% de la plantilla actual de Qaracter. La nueva edición se desarrollará en seis ciudades de América y Europa, reflejando su impacto internacional

Madrid, 23 de diciembre de 2024.- Qaracter, consultora tecnológica española especializada en el sector financiero y asegurador, lanza la 11ª edición de su reconocido programa Qaracter Academy el próximo 13 de enero. Este programa formativo se ha consolidado como un referente internacional en la capacitación de profesionales, alcanzando este año un nuevo récord con el mayor número de inscritos desde su creación, un claro reflejo de su prestigio y su impacto en la industria.



A lo largo de sus siete años de trayectoria, Qaracter Academy ha formado a más de 170 profesionales, de los cuales el 24% integran actualmente la plantilla de la empresa. Un dato que subraya la eficacia del programa en la construcción de un equipo altamente cualificado y alineado con los valores corporativos. Además, la rotación de consultores formados en el Academy ha sido mínima, evidenciando el compromiso y la satisfacción de los participantes.



Un alcance internacional que conecta cinco países y dos continentes

La edición 2024 del Qaracter Academy se llevará a cabo en seis ciudades estratégicas: Ciudad de México y Querétaro (México), São Paulo (Brasil), Málaga y Madrid (España), Varsovia (Polonia) y Buenos Aires (Argentina). Esta expansión internacional no solo refleja el alcance global de Qaracter, sino también su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes mercados y culturas empresariales.



Las formaciones, todas impartidas en inglés, refuerzan la preparación de los participantes para operar en un mercado globalizado, integrándose en proyectos internacionales que exigen habilidades técnicas, adaptabilidad cultural y un dominio integral de metodologías de vanguardia.



El Qaracter Academy es un programa que combina formación técnica con la transmisión de valores y metodologías corporativas, diseñado para preparar a los participantes para integrarse de manera efectiva en proyectos complejos desde el inicio. Con 11 ediciones realizadas, destaca por contar con profesionales en activo como formadores, quienes aportan una perspectiva práctica alineada con las necesidades del mercado laboral.



Además, se ha consolidado como un elemento clave para las empresas colaboradoras, que solicitan este proceso formativo para garantizar que los consultores estén preparados para responder a las exigencias específicas de sus proyectos



"En Qaracter, creemos firmemente que el talento es el motor de la innovación y el crecimiento. Con Qaracter Academy, no solo formamos profesionales técnicamente preparados, sino que cultivamos líderes capaces de afrontar los retos de un mercado en constante cambio. Este programa es un reflejo de nuestra apuesta por el desarrollo del talento como una estrategia clave para construir un futuro más sólido para nuestros clientes y para nuestra propia organización" indica José Manuel Casado, Presidente de Qaracter.



Las inscripciones para la 11ª edición de Qaracter Academy están prácticamente cerradas para este año. No obstante, los interesados pueden registrarse en la página web para ser considerados en futuras ediciones.





Emisor: Qaracter

Contacto

Nombre contacto: Miguel del Valle-Inclán Ulecia

Descripción contacto: Newlink

Teléfono de contacto: 645 68 10 78