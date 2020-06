El 52% de los españoles con pérdida auditiva no utiliza audífonos por miedo al rechazo social

Son los datos del primer estudio EuroTrak realizado en España entre más de 1.300 hombres y mujeres de entre 14 y 74 años con pérdida auditiva, que ha sido promovido por la ANA (Asociación Nacional de Audioprotesistas) y realizado por la agencia europea ANOVUM

Y es que la vergüenza a la hora de utilizar audífonos continúa siendo hoy en día la principal barrera de las personas con una pérdida auditiva para no adaptarse.



Otros de los motivos por las que las personas con pérdida auditiva no utilizan audífonos son: considerar que su pérdida auditiva no es lo suficientemente grave (43%), que los audífonos les resultan incómodos (44%) o que no son capaces de re-establecer una audición normal (41%). En cambio, los motivos económicos ocupan el octavo lugar.



El dato sobre la vergüenza o miedo al rechazo social contrasta con otra investigación del estudio entre los que son usuarios de audífonos, ya que un 63% que afirma que no han sentido ningún tipo de rechazo o burla por utilizar estos dispositivos en su día a día. De hecho, según los datos del estudio, es más probable que exista un mayor rechazo social hacia una persona con discapacidad auditiva que no utilice audífonos.



Por otra parte, el 78% de las personas encuestadas que son usuarias de audífonos se muestran muy satisfechas con sus dispositivos. Un dato situado en la media europea y equiparable a otros países como Suiza, Bélgica, Italia o Francia. Entre las razones principales se encuentran sentirse que han mejorado su vida social (77%), mayor sensación de seguridad (75%), que tienen un mejor bienestar y salud mental (58%) y que son más productivos en el trabajo (32%). Además, el 87% reconoce que se siente mucho más seguro al moverse por la ciudad, porque puede escuchar las señales de tráfico o vehículos aproximándose.



Algunos efectos sobre la salud

Las personas con discapacidad auditiva no usuarias de audífonos cuentan con una probabilidad media-alta (72%) de padecer enfermedades como ansiedad, depresión o agotamiento. Según datos del estudio, un 47% de personas con problemas auditivos que no utiliza audífonos reconoce que llega mentalmente cansado al final del día. Sobre la calidad del sueño, el 58% de usuarios de audífonos reconoce que duerme bien, un 14% más que las personas que no utilizan audífono (44%).



¿Qué es EuroTrak?

EuroTrak es un estudio comparativo multipaís sobre pérdida auditiva y uso de audífonos que, promovido a nivel europeo por la Asociación Europea de Fabricantes de Audífonos (EHIMA), se celebra de forma estandarizada y periódica en diferentes países de Europa, Japón y Nueva Zelanda. Desde 2009, se han realizado en Europa más de 30 estudios en 14 países.



La Asociación Nacional de Audioprotesistas (ANA) ha impulsado la realización de este estudio, por primera vez en España, propiciando un mejor conocimiento sobre la prevalencia de la pérdida auditiva en todo el territorio, sobre el uso de audífonos, la satisfacción y la experiencia de las personas con sus audífonos y con la prestación del servicio audioprotésico.



Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de las principales empresas fabricantes del país como Demant, GNResound, Sivantos, Sonova, Starkey y Widex.







