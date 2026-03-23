La abogacía española crece, pero el abogado individual sigue sin generar valor; el reto es la rentabilidad.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de marzo de 2026.-

La abogacía española vive un momento de crecimiento, al menos en términos agregados. Según datos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el sector alcanzó en 2023 una facturación de 14.193 millones de euros, con un crecimiento superior al 30 % respecto a 2018. Sin embargo, Luis López de Castro Alonso, abogado y consultor estratégico especializado en gestión de despachos, señala que detrás de esta cifra se esconde una realidad menos optimista: la baja rentabilidad estructural del abogado individual.

Apoyándose en los datos del CGAE y en el informe paneuropeo de Wolters Kluwer sobre pequeños despachos, López de Castro sostiene que el problema de fondo no es la falta de mercado, sino la falta de gestión. Aunque el sector crece de manera agregada, aproximadamente el 70 % de los despachos en España son unipersonales, con facturaciones anuales que oscilan entre 30.000 y 90.000 euros, y una media cercana a los 54.000 euros por abogado. Esta situación deja a muchos profesionales con márgenes de rentabilidad muy ajustados.

El consultor enfatiza que muchos abogados trabajan jornadas largas, gestionan expedientes, clientes y urgencias, pero carecen de un control económico real sobre su actividad. Facturar no siempre significa ganar, y medir la productividad por horas se ha convertido en una herramienta de gestión indispensable. Conocer el coste por hora permite a los despachos fijar precios de manera estratégica, ya sea mediante tarifas fijas, igualas, modelos híbridos o presupuestos cerrados.

Según el informe de Wolters Kluwer, el 41,9 % de los abogados factura menos del 50 % de su tiempo productivo, mientras que solo el 8,1 % logra monetizar más del 90 %. Gran parte del tiempo no facturable se destina a tareas administrativas, organización, burocracia e interrupciones. Además, España se encuentra entre los países europeos con tarifas más bajas, ya que el 58 % de los abogados cobra menos de 100 euros por hora.

López de Castro también destaca un problema cultural: la tendencia a ajustar honorarios antes de explicar el valor del servicio, lo que genera baja rentabilidad, impide la inversión y dificulta la profesionalización. La especialización, el uso estratégico de la tecnología y la incorporación de inteligencia artificial son factores clave para mejorar la rentabilidad de los despachos individuales. Actualmente, el 54,8 % de los despachos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, el 79 % planea invertir en tecnología y el 85,7 % aumentará su presupuesto tecnológico en los próximos tres años.

La nueva Ley Orgánica 1/2025 añade presión al exigir mayor eficiencia y previsibilidad, impulsando la profesionalización de la abogacía. López de Castro recomienda a los abogados individuales medir su productividad, ordenar su trabajo y establecer precios con criterio, para convertir sus despachos en pequeñas empresas gestionadas estratégicamente. "El futuro no es del despacho que trabaja más horas, sino del que sabe cuánto valen y decide estratégicamente dónde invertirlas", concluye.

Sobre Luis López de Castro Alonso

Luis López de Castro Alonso es abogado y consultor estratégico especializado en gestión, dirección y rentabilidad de despachos profesionales. Autor de siete obras jurídicas publicadas con Aranzadi y La Ley, centra su trabajo en la modernización de la abogacía, la gestión económica del despacho y la evolución del mercado legal. Dirige el pódcast LAWPRO 360° y ha creado el programa de acompañamiento RESET ABOGACÍA, enfocado en mejorar la rentabilidad y la profesionalización de abogados y despachos. Su lema: "La abogacía española tiene mercado, talento y demanda. Lo que necesita ahora es algo menos romántico: gestión.

Contacto

Emisor: Luis López de Castro Alonso

Contacto: Luis López de Castro Alonso

Número de contacto: 646171222