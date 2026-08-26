Agentes de Hacienda, la oposición que gana interés por su equilibrio entre sueldo y teletrabajo - SKR PREPARADORES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de agosto de 2026.- Septiembre concentra numerosas decisiones relacionadas con el futuro profesional y el acceso al empleo público. Entre cuerpos de alta exigencia y procesos selectivos con una elevada participación, Agentes de Hacienda se presenta como una alternativa C1 que combina posibilidades de desarrollo profesional, conciliación y diversidad de funciones. SKR, academia de oposiciones especializada en Administración Pública, centra parte de su preparación en este proceso selectivo.

Agentes de Hacienda, una alternativa C1 con proyección

El Cuerpo General Administrativo de Agentes de la Hacienda Pública ofrece una actividad que va más allá de las tareas puramente administrativas. Sus profesionales desempeñan funciones relacionadas con la gestión, recaudación, inspección, notificaciones y lucha contra el fraude, configurando un trabajo con vertiente práctica y distintas responsabilidades.

A ello se suman una retribución competitiva dentro del subgrupo C1, posibilidades de promoción interna y opciones de teletrabajo dentro de la organización de la Agencia Tributaria. La amplia presencia territorial de la AEAT, con delegaciones y administraciones distribuidas por España, también proporciona diferentes posibilidades de destino.

Una preparación basada en técnica, práctica y acompañamiento

Aprobar esta oposición exige dominar el temario y entrenar la resolución de supuestos. Según los datos facilitados por SKR, su tasa de aprobados en Agentes de Hacienda alcanza el 40 %.

Entre sus preparadores se encuentra Isabel Palá, inspectora de Hacienda en activo. Los testimonios aportados por la academia destacan especialmente la práctica de supuestos reales desde las primeras etapas y la confianza adquirida de cara al segundo examen. El método incorpora asimismo un acompañamiento continuado durante la preparación, atendiendo tanto las dudas académicas como la motivación necesaria para mantener el ritmo de estudio.

Cuatro masterclass gratuitas de IRPF en septiembre

Para facilitar un primer acercamiento a esta oposición, SKR abrirá sus aulas virtuales durante septiembre con cuatro masterclass gratuitas impartidas por Isabel Palá. Las sesiones tendrán lugar los días 8, 15, 22 y 29 de septiembre y estarán centradas en el IRPF, uno de los contenidos relevantes de la preparación tributaria.

El ciclo permitirá conocer la dinámica de trabajo, aproximarse a la resolución de supuestos prácticos y valorar las características de esta salida profesional. Con esta iniciativa, SKR amplía la propuesta de su academia de oposiciones mediante una formación abierta que acerca la preparación de Agentes de Hacienda a quienes estén considerando iniciar este proceso selectivo.

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