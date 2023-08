Alma Secret lanza dos protectores solares con filtros minerales, biodegradables y respetuosos con el mar

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma murciana de cosmética natural presenta una nueva generación de protección solar & tratamiento, que protege, hidrata y atenúa manchas

Murcia, 9 de agosto de 2023.- La protección solar ha pasado a ser un paso fundamental dentro de una buena rutina de cuidado facial debido a los daños irreparables que genera la radiación solar. Sin embargo, con el poco tiempo del que se dispone hoy en día, estos deben ser productos completos que ofrecen beneficios adicionales a la piel, más allá que actuar como un simple escudo ante el sol.



Pensando en las necesidades actuales de la piel y del medio ambiente, Alma Secret ha reformulado su protector solar facial SPF 50 y ha lanzado una nueva versión con color: una nueva generación de protectores solares minerales ha llegado para tratar y proteger la piel, a la vez que cuidan el planeta.



¿Por qué elegir un protector solar mineral?

Los filtros físicos son aquellos que, tras su aplicación, permanecen en la superficie de la piel y actúan como un escudo ante los rayos solares, sin entrar en el torrente sanguíneo.



En sus fórmulas, Alma Secret ha incluido el Dióxido de Titanio en su variedad segura: rutilo (excluyendo la variedad anastasa), y el Óxido de Zinc, un protector cutáneo que actúa como barrera física entre la piel y agentes ambientales externos.



Estos filtros no nanopartícula son los más idóneos para quienes tienen una piel sensible, melasma, para niños, embarazadas y, en general, para quienes quieren proteger su piel de la forma más respetuosa con su organismo y con el medio ambiente.



Los nuevos solares de Alma Secret: fórmulas completas, respetuosas con la piel y con el medio ambiente

Alma Secret es una marca comprometida con la salud y con la sostenibilidad. Los ingredientes de estos nuevos solares han sido minuciosamente elegidos para aportar a la piel todo lo que necesita.



Por un lado, tratamiento, gracias a su acción hidratante, antimanchas y antiedad, y por el otro, protección frente a las agresiones medioambientales:



• Rayos UVA: afectan directamente a la piel y pueden provocar cáncer. Provocan arrugas y pérdida de elasticidad.



• Rayos UVB: provocan manchas y quemaduras y pueden generar cáncer.



• Infrarrojos: generan sensación de calor y pueden provocar insolaciones.



• Luz Azul: daña las capas más profundas de la piel y acelera el envejecimiento.



• Polución: produce estrés oxidativo, deshidratación, alergias, eccemas, rosácea, irritación y acné.



Adicionalmente sus fórmulas son biodegradables, veganas y reef-safe, ya que son respetuosas con la flora y fauna marina, sin ingredientes que puedan perjudicar a los corales.



Nuevo Anti-Pollution age repair dark spot defense SPF 50 de Alma Secret

Este fotoprotector mineral de amplio espectro no solo protege del sol y de la contaminación, sino que aporta otros beneficios adicionales para el cuidado de la piel: reduce manchas, ilumina, rellena, hidrata, mejora la textura al tiempo que combate el fotoenvejecimiento.



Su fórmula avanzada con SPF 50 y filtros minerales (Dióxido de Titanio y Óxido de Zinc) sin nanopartículas, protege la piel de los rayos UVA, UVB, Infrarrojos y Luz Azul (HEVis).



Su fórmula está enriquecida con una combinación única de 4 tecnologías naturales:



• El complejo de ceramidas que restauran la barrera de la piel al tiempo que la refuerza, suaviza y retexturiza para un aspecto más terso y liso.



• El ácido hialurónico ayuda a rellenar la piel mejorando su hidratación y resiliencia.



• El arabian cotton, un activo extraído de células madre del Algodón Árabe y que vive en condiciones extremas de sol, reduce las quemaduras solares y el fotoenvejecimiento.



• El complejo dark spot defense (Boerhavia + Ácido Ferúlico + Vitaminas C y E), es infalible para combatir manchas e iluminar la piel, ya que actúa sobre los mecanismos iniciales de la pigmentación para disminuir la actividad melanogénica.



La fórmula se completa con una sinergia de 7 poderosos extractos: té blanco y verde, regaliz, edelweiss, caléndula, centella asiática y granada, con beneficios calmantes, antioxidantes, anti-inflamatorios y regeneradores.



Precio (formato 50 ml.): 28,60€.



Nuevo Anti-Pollution age repair dark spot defense SPF 50 con color de Alma Secret

Además de la versión original, Alma Secret ofrece una nueva versión con color que mantiene la misma fórmula enriquecida con pigmentos minerales HD que unifican el tono, manteniendo su matiz sin oxidarse. La mejor opción para usar a diario y en cualquier momento del año porque:



• Tiene un acabado natural HD.



• Corrige y difumina imperfecciones sin ser pesada.



• Su cobertura es media y modulable, de forma que se puede aplicar por capas y también reaplicar cada 2 horas para mantener la protección solar.



• Su fórmula es ligera e ideal para usar todos los días, independientemente del clima o del lugar donde se resida.



• Su fórmula es libre de aceites (oil-free).



• Es apta para pieles sensibles o con acné.



Precio (formato 50 ml.): 31,20€



Sobre Alma Secret

ALMA SECRET® es una marca de origen farmacéutico pionera en el desarrollo de cosmética natural y termal de alta calidad. Son expertos en fórmulas magistrales naturales, reparadoras y preventivas enriquecidas con plantas ecológicas y silvestres adaptadas a climas cálidos con un increíble instinto de supervivencia que les permite almacenar una mayor cantidad de nutrientes y activos.



Aplican toda su experiencia a la formulación de productos para el cuidado de la piel o el cabello, aceites naturales y protectores solares utilizando su potente base botánica infusionada en agua termal y potenciada con ingredientes activos clínicamente probados que amplifican los resultados.



Venta en https://www.almasecret.com/, Amazon y puntos de venta autorizados.



