Los Arcos reabre su ludoteca reconvertida en ‘un laboratorio para la imaginación’.

El centro comercial Los Arcos ha reabierto su ludoteca ‘Los Arcos Kids’ en un nuevo espacio ubicado en la planta -1, donde se realizará un amplio programa de actividades infantiles durante todo el mes de noviembre. La principal novedad de este año consiste en que esta zona pasa de ser un punto de juego a un auténtico ‘laboratorio de imaginación’, integrando talleres artísticos y juegos educativos para los más pequeños, quienes desarrollarán su creatividad al tiempo que se divierten.

Situada junto a la Sala de Lactancia, la ludoteca de Los Arcos cuenta con instalaciones mejoradas, personal encargado del entorno en todo momento y aseo propio, lo que garantiza mayor comodidad tanto para niños como para padres, que podrán disfrutar de sus compras con total tranquilidad mientras los más pequeños aprenden jugando.

Con el objetivo de facilitar el acceso a todas las familias, este espacio cuenta con una tarifa de 2,50 euros por cada media hora de juego, una cifra que se reduce hasta los dos euros para los socios de Los Arcos Club. Para ser miembro del club y disfrutar de este descuento, los interesados deberán descargar la app de Los Arcos y registrarse como nuevos usuarios.

Un programa variado para todo noviembre

La agenda dará el pistoletazo de salida con múltiples talleres que se realizarán a lo largo del mes, los cuales incluirán arte con sal, creación de ‘squichies’, pintura con algodón, collares coloridos e incluso la creación de un instrumento.

El programa también contará con una sección de ‘juegos de toda la vida’, a través de la cual los niños se dividirán en grupos o parejas para descubrir clásicos como el gavilán, el tres en raya, el twister, la gallinita ciega o el ‘atrapa la bandera’, entre otros. Con la idea de amenizar las jornadas, cada una de las sesiones contará con cuatro juegos que se realizarán de forma consecutiva.

La guinda del pastel la pondrán las actividades especiales de la ludoteca, que pasarán por fiestas infantiles, jornadas de cuentacuentos o sesiones de pintacaras. Estas variadas actividades están dirigidas a que los más pequeños liberen su imaginación y vivan aventuras al ritmo de la música, el baile y las historias de fantasía.

Con respecto a los horarios, la ludoteca estará disponible de 17:30 a 20:30 horas de martes a viernes, mientras que los sábados abrirá de 16:00 a 21:00 horas. En concreto, tanto los martes como los jueves del mes de noviembre estarán reservados para los talleres artísticos, mientras que los miércoles 12, 19 y 26 tendrán lugar los juegos clásicos.

Las actividades especiales se realizarán los viernes, comenzando con una sesión de cuentacuentos de Peter Pan para este viernes 14, a la que seguirá una fiesta de la música, el día 21, y un taller de pintacaras con ‘diamantes’ para el día 28. Los sábados estarán dedicados al juego libre, de forma que los jóvenes asistentes podrán entretenerse con los libros y juguetes de la ludoteca. Toda la programación se podrá ver en la web del centro comercial (https://cclosarcos.com/noticias/vuelve-arcos-kids/)

Sobre Los Arcos

Los Arcos, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios, desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.

Los Arcos se encuentra plenamente comercializado en su interior. Actualmente está inmerso en un ambicioso proyecto de reforma que persigue el objetivo de ampliar su oferta gastronómica y de ocio con 12 nuevos establecimientos de restauración, una bolera y la renovación de sus cines.

