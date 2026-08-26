La asociación Proyecto MAS reclama que la protección de la infancia se centre en los derechos de menores

Proyecto MAS. Protección a la infancia - Proyecto MAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de agosto

La asociación defiende que los niños y niñas deben ser tratados como sujetos de derechos, no solo como objeto de protección, y pide reforzar la prevención frente a la institucionalización

Proyecto MAS, la asociación especializada en la protección legal gratuita de personas mayores y menores en situación de vulnerabilidad, reclama una revisión en profundidad del actual sistema de protección a la infancia y la adolescencia, con el objetivo de garantizar de forma efectiva sus derechos. La entidad considera que existe un consenso social cada vez mayor sobre la necesidad de impulsar este cambio.



El contexto actual deja claro que hace falta un modelo donde los niños y niñas sean protagonistas de sus propios derechos, y no solo receptores pasivos de ayuda. Hasta ahora, las instituciones han actuado sobre todo desde la asistencia y la tutela, dejando en un segundo plano su voz y su participación real.



"La infancia tiene sus propios tiempos, y las decisiones que se adoptan durante estos años tienen consecuencias permanentes sobre el desarrollo emocional y social de las personas"— Proyecto MAS.



Uno de los principales desafíos es reforzar la prevención y el acompañamiento a las familias para anticiparse a las situaciones de riesgo. Asimismo, considera esencial diferenciar las funciones de acompañamiento de las de evaluación, ya que la confianza de las familias es clave para garantizar la eficacia de la intervención.



Proyecto MAS considera que el recurso a la institucionalización debe ser excepcional. La separación de un menor de su entorno familiar solo debería producirse cuando sea imprescindible para garantizar su seguridad, durante el menor tiempo posible y con el objetivo prioritario de favorecer la reunificación familiar siempre que las circunstancias lo permitan.



La asociación pone especial atención en los adolescentes que dejan atrás las medidas de protección al alcanzar la mayoría de edad, y reclama que este tránsito hacia la vida adulta se realice de forma acompañada y progresiva, garantizando las mismas oportunidades que al resto de jóvenes.



Proyecto MAS hace un llamamiento a las instituciones públicas y a los profesionales del sector para avanzar hacia un modelo de protección más preventivo, humano y respetuoso con los derechos de la infancia. Un modelo que garantice que cada niño y niña pueda crecer en un entorno seguro, estable y afectivo, preservando sus vínculos, escuchando su voz y colocando siempre su interés superior en el centro de cualquier decisión.



Sobre Proyecto MAS

Proyecto MAS es una asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de las personas mayores y los menores. Ofrece asesoramiento jurídico gratuito, impulsa acciones de sensibilización y colabora con entidades sociales para prevenir situaciones de abuso, negligencia o vulneración de derechos.



Su objetivo es llegar al mayor número de personas en riesgo de discriminación, desigualdad o pobreza, visibilizar su situación y proporcionar soluciones jurídicas efectivas para salvaguardar sus derechos.



La asociación ejerce sus funciones mayoritariamente en Cataluña, atendiendo presencialmente en Barcelona con cita previa a través de sus diferentes canales de comunicación.



https://proyectomas.org/





Contacto

Nombre contacto: Pere Terés

Descripción contacto: Gabinete de Comunicación Proyecto MAS

Teléfono de contacto: 930330101



