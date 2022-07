El auge del aceite CBD en España

El uso de aceites CBD se ha extendido por todo el país en los últimos años y no ha sido por casualidad. El consumo de Cannabidiol es cada vez mayor debido a su uso terapéutico en diferentes afecciones como la ansiedad, el estrés, el insomnio, las cefaleas, la artritis y otros dolores crónicos. Empresas como DUCREAMS, una tienda de CBD enfocada en el producto artesanal y en la investigación de nuevas metodologías, ha lanzado al mercado una serie de aceites naturales respetuosos con el medioambiente

Desde que la OMS (Organización Mundial de la Salud) determinó que el compuesto CBD no tiene psicoactividad y que puede ser útil con fines terapéuticos, su consumo ha aumentado considerablemente en Europa y España. La investigación de los beneficios de la planta Cannabis Sativa L. ha llevado a gran población que sufre dolores crónicos a usar aceite CBD para paliar o aliviar las molestias. Los productos, según la ley, deben tener los niveles de THC (sustancia psicoactiva) inferiores al 0,2%.



Según el experto Manuel Guzmán, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid: “el alivio del dolor es una de las acciones terapéuticas de los cannabinoides que más evidencia presenta con base en estudios preclínicos y clínicos”, afirmaba en una entrevista para la Fundación CANNA. Cada vez son más los laboratorios, farmacéuticas y expertos en el sector los que defienden el consumo de productos CBD y, gracias a ello, el Congreso de los Diputados está haciendo grandes avances en la legalidad del Cannabidiol.

Los esfuerzos del equipo de DUCREAMS en ayudar dando soluciones naturales contra la dermatitis, el insomnio o la ansiedad dio lugar a una selección de aceites CBD sin THC, totalmente naturales, avalados por farmacéuticos, libres de gluten, hechos en España y con diferentes concentraciones de CBD (5%, 10%, 20% o 30%).



En casos como el insomnio, algunos estudios publicados en el British Journal of Clinical Pharmacology o la US National Library of Medicine, recomiendan tomar una dosis que puede variar entre 1 y 50 mg por día, dependiendo de metabolismo, edad o peso, entre otros factores. DUCREAMS apuesta para este tipo de patologías por un aceite con un 10% de CBD y melatonina, que ayuda a conciliar el sueño en menos de 30 minutos. Este producto también es recomendable para la ansiedad y afecciones crónicas como la fibromialgia.



Los beneficios visibles en estas patologías, la visibilidad en medios de comunicación, el apoyo del Gobierno de España y la aceptación popular de los compuestos a base de CBD ha sido un punto de inflexión importante para el auge del aceite CBD entre la población española.







