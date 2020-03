Bitcoin Trader revisiones: cómo trabajar y precio

Teniendo en cuenta la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas, es comprensible que muchas personas sean escépticas sobre el uso de Bitcoin Trader. Sin embargo, se podría estar perdiendo una gran oportunidad de ganar mucho dinero al albergar dudas

"Hace aproximadamente un mes decidí sumergirme y aprender más sobre la criptomoneda ya que mi inversión en ella estaba funcionando bien", afirma.

Sin embargo, el desafío con Bitcoin y las criptomonedas es que es un campo tan nuevo y cambiante que es difícil encontrar buenos libros o recursos establecidos sobre los temas. En su mayoría, tiene que leer artículos de blog, libros blancos originales y páginas de Wikipedia y descifrarlo a medida que avanza.

Como tomó un tiempo filtrar lo que fue útil y lo que no, se pensó que otros podrían apreciar una lista de los artículos que fueron más útiles para aprender sobre Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas.

Definitivamente, recomendaría leer todo en las secciones "Emoción" y "Aprender más sobre Bitcoin", y luego elegir entre lo que suena interesante en el resto del artículo.

¿Qué es bitcoin?

Bitcoin es una moneda digital creada en enero de 2009. Sigue las ideas expuestas en un documento técnico por el misterioso y seudónimo desarrollador Satoshi Nakamoto, cuya verdadera identidad aún no se ha verificado. Bitcoin ofrece la promesa de tarifas de transacción más bajas que los mecanismos de pago en línea tradicionales y es operado por una autoridad descentralizada, a diferencia de las monedas emitidas por el gobierno.

No hay bitcoins físicos, solo saldos mantenidos en un libro público en la nube, que, junto con todas las transacciones de Bitcoin, se verifica por una gran cantidad de potencia informática. Los bitcoins no son emitidos ni respaldados por ningún banco o gobierno, ni los bitcoins individuales son valiosos como mercancía. A pesar de no ser de curso legal, Bitcoin tiene una gran popularidad y ha desencadenado el lanzamiento de cientos de otras monedas virtuales denominadas colectivamente Altcoins.

Entendiendo Bitcoin

Bitcoin es un tipo de criptomoneda. Los saldos de los tokens de Bitcoin se mantienen utilizando "claves" públicas y privadas, que son largas cadenas de números y letras vinculadas a través del algoritmo de cifrado matemático que se utilizó para crearlas. La clave pública (comparable a un número de cuenta bancaria) sirve como la dirección que se publica en el mundo y a la que otros pueden enviar bitcoins. La clave privada (comparable a un PIN de cajero automático) está destinada a ser un secreto guardado y solo se utiliza para autorizar transmisiones de Bitcoin. Las claves de Bitcoin no deben confundirse con una billetera de Bitcoin, que es un dispositivo físico o digital que facilita el comercio de Bitcoin y permite a los usuarios rastrear la propiedad de las monedas. El término "billetera" es un poco engañoso, ya que la naturaleza descentralizada de Bitcoin significa que nunca se almacena "en" una billetera, sino descentralmente en una cadena de bloques.

Notas de estilo: según la Fundación oficial de Bitcoin, la palabra "Bitcoin" se escribe con mayúscula en el contexto de referirse a la entidad o concepto, mientras que "bitcoin" se escribe en minúscula cuando se refiere a una cantidad de la moneda (por ejemplo, "I intercambió 20 bitcoins ") o las unidades mismas. La forma plural puede ser "bitcoin" o "bitcoins". Bitcoin también se abrevia comúnmente como "BTC".

Cómo funciona Bitcoin

Bitcoin es una de las primeras monedas digitales en utilizar tecnología punto a punto para facilitar los pagos instantáneos. Las personas y empresas independientes que poseen el poder de cómputo que gobierna y participan en la red de Bitcoin, también conocida como "mineros", están motivadas por las recompensas (el lanzamiento de un nuevo bitcoin) y las tarifas de transacción pagadas en bitcoin. Se puede considerar a estos mineros como la autoridad descentralizada que hace cumplir la credibilidad de la red Bitcoin. Se está lanzando un nuevo bitcoin a los mineros a una tasa fija, pero que disminuye periódicamente, de modo que el suministro total de bitcoins se aproxima a los 21 millones. Actualmente, hay aproximadamente 3 millones de bitcoins que aún no se han extraído. De esta manera, Bitcoin (y cualquier criptomoneda generada a través de un proceso similar) opera de manera diferente a la moneda fiduciaria; En los sistemas bancarios centralizados, la moneda se libera a una tasa que coincide con el crecimiento de los bienes en un intento de mantener la estabilidad de los precios, mientras que un sistema descentralizado como Bitcoin establece la tasa de liberación con anticipación y de acuerdo con un algoritmo.

Un bitcoin es divisible a ocho decimales (100 millonésimas de un bitcoin), y esta unidad más pequeña se conoce como Satoshi. Si es necesario, y si los mineros participantes aceptan el cambio, Bitcoin podría hacerse divisible a incluso más decimales.

¿Cuánto vale un bitcoin?

Solo en 2017, el precio de Bitcoin aumentó de un poco menos de $ 1,000 al comienzo del año a cerca de $ 19,000, terminando el año más de un 1,400% más. Más recientemente, la criptomoneda ha disminuido en valor y se ha estancado más o menos, salvo por algunos períodos de cifras de precios relativamente más bajas (la primera parte de 2019, cuando los precios oscilaban alrededor de $ 3500) y relativamente más altas (junio y julio de 2019 , cuando los precios alcanzaron brevemente un máximo de más de $ 13,000). A partir de octubre de 2019, Bitcoin parece haber encontrado un nuevo precio en el rango de $ 8,000 a $ 9,000.

