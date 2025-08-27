La Brujita, el libro infantil con magia y risas de Enrique Huetos que el autor regaló a la reina Letizia

(Información remitida por la empresa firmante)

Una aventura mágica que combina humor, amistad y creatividad, publicada por Editorial Gusanillo e ilustrada por Paula Rodenas, y que incluso ha sido recibida en la Casa Real.

Madrid, 27 de agosto de 2025.

La Brujita es una novela infantil, dirigido a niños y niñas de a partir del ocho años, escrito por Enrique Huetos e ilustrado por Paula Rodenas. Se trata de una obra que combina aventura, humor y valores positivos en una historia pensada para lectores a partir de los 7 años.

La protagonista, Manuela, sueña con convertirse en bruja y, junto a su inseparable amiga Curra, se enfrenta a un concurso lleno de pruebas mágicas y sorprendentes. A través de la imaginación, el trabajo en equipo y la perseverancia, ambas descubren que la verdadera magia está en la amistad y en atreverse a ser uno mismo.

Una historia que fomenta la imaginación y la colaboración

La Brujita no solo ofrece una lectura entretenida, sino que también refuerza valores esenciales en la infancia. Sus páginas invitan a los pequeños lectores a ejercitar la creatividad, a descubrir la importancia de la colaboración y a disfrutar de una narrativa cargada de humor y guiños culturales.

“Quería escribir una historia en la que el humor fuese clave”, explica Enrique Huetos. “Siempre me han atraído relatos más melodramáticos, pero esta vez buscaba un tono positivo y vivaz. Aunque me inspiraron clásicos como Las brujas de Roald Dahl, La Brujita terminó tomando un rumbo completamente diferente”.

Un regalo especial para la reina Letizia

Con motivo de la publicación, Enrique Huetos decidió enviar un ejemplar de La Brujita a la reina Letizia a través de un correo ordinario. Semanas después, recibió una carta de la Casa Real confirmando la recepción del libro.

“Quise enviárselo porque sé que la reina siempre ha mostrado interés por la literatura infantil y juvenil”, comenta el autor. “Me hacía ilusión que conociera esta historia que habla de la imaginación, la amistad y la superación. Ojalá le interese y lo pueda leer, aunque creo que es complicado porque imagino que no será el primer libro que recibe».

Magia, aventuras y mucho humor

El autor define su obra como una mezcla entre Anna Kadabra, Las brujas y Los juegos del hambre: “Tiene aventura, pruebas y mucho humor, una combinación que creo que gustará tanto a jóvenes como a adultos”, señala Huetos.

A lo largo del relato, el lector encontrará referencias divertidas a personajes y momentos icónicos de la televisión española, pensadas como un guiño para los padres que acompañen la lectura. Además, las ilustraciones en blanco y negro de Paula Rodenas complementan la historia con un estilo fresco y cercano.

El reto de escribir para jóvenes lectores

Para Huetos, uno de los mayores desafíos fue conectar con un público cada vez más digital. “En una parte del libro, los personajes buscan un número en las Páginas Blancas, algo que los niños de hoy quizá no entiendan. Adaptar esos detalles sin perder la esencia fue todo un reto”, reconoce.

Aun así, asegura que escribir para el público infantil juvenil es su verdadera vocación: “Desde pequeño, los libros que leía me inspiraron tanto que quise crear historias como esas. Ese entusiasmo nunca se ha desvanecido”.

Un proyecto cuidado desde la primera página

Tras varios años de trabajo, La Brujita ha visto la luz gracias a Editorial Gusanillo. “El proceso de publicación ha sido muy tranquilo y me siento afortunado de haber contado con un equipo que ha cuidado tanto el libro”, afirma Huetos. Sobre las ilustraciones, añade: “Aunque no escribí el libro pensando en ellas, confiaba en Paula y el resultado ha sido maravilloso”.

Una lectura ideal para niños, padres y educadores

Con aventuras mágicas, valores positivos y un ritmo lleno de humor, La Brujita se presenta como una opción perfecta tanto para los niños que buscan una historia divertida como para padres y educadores que desean lecturas que transmitan mensajes constructivos.

“Más allá de una parte concreta, lo que más disfruto del libro son esos guiños y referencias que invitan a leerlo en diferentes niveles”, concluye el autor.