Cambio de hora en marzo; fatiga, visibilidad y el aumento del riesgo de accidente de tráfico - calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de marzo de 2026.- Cada primavera, España adelanta los relojes una hora para adaptarse al horario de verano. En 2025, el cambio se produjo la madrugada del 29 de marzo, cuando a las 02:00 pasaron a ser las 03:00. Este año, con el cambio de hora de 2026 acercándose de nuevo a finales de marzo, el ajuste del reloj vuelve a situarse en el debate sobre sus efectos en la vida cotidiana, incluyendo su posible impacto en la seguridad vial. Este ajuste aparentemente pequeño tiene efectos reales sobre el descanso, la atención y la conducción. Diversos estudios, recogidos por Calculatuindemnizacion.es, han señalado que los días posteriores al cambio de hora pueden aumentar el riesgo de accidentes de tráfico, principalmente por dos factores: la fatiga derivada de dormir menos y los cambios en las condiciones de luz durante los desplazamientos habituales..

Aunque el cambio de hora dura solo una noche, su impacto en la seguridad vial puede extenderse durante varios días.

¿Por qué el cambio de hora puede influir en los accidentes?

El cuerpo humano funciona con un ritmo circadiano, un reloj biológico que regula el sueño, la atención y la capacidad de reacción. Adelantar el reloj una hora implica, en la práctica, dormir menos y alterar ese ritmo. Esto puede provocar durante los primeros días: mayor sensación de cansancio, reducción de la atención al volante, tiempos de reacción ligeramente más lentos, mayor irritabilidad o estrés.

A ello se suma un segundo factor: los cambios en la luz natural. Durante algunos días, muchas personas conducen en condiciones de iluminación diferentes a las habituales, especialmente en desplazamientos al trabajo o al colegio.

Esta combinación —fatiga y cambios de visibilidad— es lo que explica que algunos análisis de seguridad vial detecten repuntes puntuales de siniestralidad tras el cambio de hora.

¿Qué ocurrió el 29 de marzo de 2025: 10 víctimas en un solo día?

Para entender cómo estos fenómenos pueden materializarse en la práctica, los datos de expedientes gestionados por Calculatuindemnizacion.es permiten observar lo que ocurrió ese mismo día.

El 29 de marzo de 2025, coincidiendo con el cambio de hora, el despacho registró 10 víctimas de accidentes de tráfico en distintos puntos de España cuyos casos acabaron en procesos de reclamación de indemnización. Los perfiles reflejan una realidad muy diversa, pero con algunos elementos llamativos.

4 de las 10 víctimas eran menores

Uno de los datos más impactantes es que cuatro de las diez personas afectadas eran niños. Entre ellos: un niño de 6 años atropellado como peatón en Madrid, que sufrió cervicalgia, un niño de 13 años atropellado en Barcelona, con fractura en un dedo del pie, dos menores de 3 y 8 años, que viajaban en un vehículo implicado en una colisión frontal en Navarra.

La presencia de menores en los accidentes recuerda que las consecuencias de la siniestralidad vial afectan a familias enteras, no solo a los conductores.

La mayoría de víctimas eran jóvenes

Otro patrón que aparece en los expedientes es la edad relativamente joven de muchas víctimas. Entre los casos registrados ese día se encuentran: una mujer de 21 años que sufrió un choque frontal en Cáceres con lesiones cervicales y dorsolumbares, un hombre de 20 años en Murcia, copiloto en un vehículo implicado en una colisión frontal, que sufrió lesiones en la columna vertebral, una mujer de 32 años en Salamanca, también copiloto, con cervicalgia tras un impacto frontal.

Los accidentes de tráfico continúan siendo una de las principales causas de lesiones entre personas jóvenes, especialmente en desplazamientos cotidianos.

Colisiones frontales y atropellos: los accidentes más graves

En los expedientes analizados aparece un patrón claro en el tipo de siniestro. La mayoría de los casos se produjeron en: choques frontales entre vehículos, impactos laterales, atropellos a peatones.

Entre ellos destaca el accidente ocurrido en Navarra, en el que un padre de 41 años viajaba con sus tres hijos cuando se produjo una colisión frontal. El conductor y los ocupantes sufrieron lesiones cervicales. Este tipo de impacto suele generar lesiones frecuentes como: cervicalgia, dolores dorsales o lumbares, lesiones en la columna, fracturas en extremidades.

Indemnizaciones que reflejan la gravedad de las lesiones

Las indemnizaciones derivadas de estos expedientes muestran también la diversidad de consecuencias que puede tener un accidente. En los casos analizados del 29 de marzo de 2025, las cantidades oscilaron aproximadamente entre:

Entre 1.500 € y 2.500€ en lesiones leves

Hasta 5.500 € en accidentes con varios ocupantes lesionados

Entre los ejemplos registrados se encuentran:

2.200 € para una mujer de 37 años en Cádiz tras un choque lateral con esguince cervical

4.232,50 € para el joven de 20 años con lesiones en la columna

3.015,94 € para el menor atropellado en Barcelona con fractura en el pie

Las cifras reflejan cómo incluso lesiones aparentemente leves, como un esguince cervical, pueden generar días de recuperación, tratamientos médicos y limitaciones temporales.

Los accidentes de tráfico también tienen patrones estacionales

El cambio de hora no es el único fenómeno que puede influir en la siniestralidad. A lo largo del año existen factores estacionales que afectan a la conducción: cambios en las horas de luz, condiciones meteorológicas, periodos vacacionales con más desplazamientos, rutinas alteradas de sueño o trabajo.

Estos factores pueden generar momentos de mayor vulnerabilidad en la carretera, especialmente cuando coinciden con fatiga o falta de atención.

Conducir con precaución durante los días posteriores al cambio de hora

Aunque el cambio horario es una práctica habitual desde hace décadas, sus efectos sobre el descanso y la atención son reales. Durante los primeros días tras el adelanto del reloj es recomendable: intentar dormir suficiente la noche anterior, evitar conducir con sensación de cansancio, prestar especial atención en trayectos rutinarios, extremar la precaución en zonas urbanas con peatones.

Los accidentes de tráfico siguen siendo una de las principales causas de lesiones en España, y pequeños factores —como una noche con menos horas de sueño— pueden influir más de lo que parece.

Los casos gestionados por Calculatuindemnizacion.es el mismo día del cambio de hora en 2025 recuerdan que detrás de cada accidente hay personas, familias y procesos de recuperación que pueden prolongarse durante meses.

Con el próximo cambio de hora de 2026 a la vuelta de la esquina, conviene recordar que incluso en momentos que parecen rutinarios —como ajustar el reloj una hora— la seguridad vial sigue dependiendo, en gran medida, de la atención, el descanso y la prudencia al volante.

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