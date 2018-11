Cambridge University Press lanza el Informe Monitor V sobre 'La Innovación en la Educación en España'

Publicado 25/10/2018 16:50:34 CET

El 94% del profesorado cree que los padres delegan en la escuela la educación de sus hijos. Más del 50% de los profesores encuestados consideran que el sistema educativo no prepara a los alumnos para el futuro. Más de la mitad del profesorado considera que el porcentaje de bullying ha aumentado en los últimos años y el 71% lo considera un problema importante. La educación en valores, el aprendizaje colaborativo y la educación emocional son enfoques metodológicos prioritarios

Cambridge University Press publica por quinto año consecutivo el barómetro Cambridge Monitor, dedicado en esta ocasión a hacer una radiografía sobre la ‘Innovación en la Educación’ en España a través de los que mejor conocen la situación, los profesores y profesoras. Las conclusiones dejan claro que la educación necesita adaptarse a la nueva realidad en la que se vive, en la que el bullying, los recortes y los conflictos entre padres y profesores están a la orden del día.

La relación entre el colectivo docente y los padres en jaque

El 94% del profesorado encuestado cree que los padres delegan en la escuela la responsabilidad de la educación de sus hijos. Esta creencia se trata de una tendencia constante en todos los grados de enseñanza. Tanto es así que, el 76% de los encuestados cree que los padres han perdido el respeto y la confianza hacia ellos. Al contrario, en un 86%, sí se sienten respetados por los alumnos. Del mismo modo, consideran que los padres son el colectivo que peor valora su trabajo y que el que mejor lo hace son sus propios alumnos, por encima de sus compañeros y la dirección del centro. Respecto a una de las principales fuentes de conflicto entre padres y profesores en los últimos años, los deberes y exámenes, más de la mitad del equipo docente no considera que los alumnos tengan ni demasiados exámenes, ni demasiados deberes. Mientras que, sobre si los deberes deben hacerle fuera o dentro del horario lectivo, no hay unanimidad; el 34% considera que deben hacerse fuera del horario lectivo, el 26% durante el mismo y el 41% no está seguro de qué es lo más recomendable.

El sistema educativo actual no prepara a los jóvenes para el futuro

Más de la mitad del profesorado encuestado (55%) considera que el sistema no prepara a los alumnos para el futuro. Tanto es así, que el 54% cree que, en el actual contexto de incertidumbre, no tienen claro si están preparando a sus alumnos para los retos de futuro. Y en la misma línea, el 71% advierte que en el futuro el mercado laboral valorará más las competencias que los conocimientos, al mismo tiempo que el 69% creen que el futuro de la educación pasará por replantear la evaluación de los alumnos. El 86% opina que el sistema educativo necesita adaptarse a los cambios que está sufriendo la sociedad.

Problemas en el sistema educativo

El 67% del colectivo docente encuestado considera que el sistema educativo se ha quedado obsoleto y no responde a las necesidades del siglo XXI, sobre todo la franja de los más jóvenes, entre 18-30 años. Por ello, reclaman un pacto de estado para mejorar la educación (88%). Sin embargo, no se muestran optimistas, ya que el 84% de los encuestados cree que la educación no es una prioridad para los políticos. Según la encuesta, los catalanes son los que más de acuerdo están con esta afirmación, concretamente el 94%. Asimismo, el 84% opina que el sistema actual sufre falta de recursos, y el 89% que los recortes afectan negativamente a la calidad de educación en España. Señalan también como razones de esta obsolescencia, el 94%, que el sistema educativo sufre demasiados cambios de legislación. Además, todas las políticas recientes son valoradas negativamente: políticas del gobierno central en un 79% y políticas de las CCAA en un 57%.

Muy lejos de Europa

La encuesta también señala que, casi el 80% cree que el sistema educativo español tiene que cambiar mucho para ponerse a la altura de los países del norte de Europa. Más alarmante aún es que, casi la mitad, el 40%, considera que nunca se igualará a los países nórdicos, mientas que el 31% cree que en 10 años se podrá estar a la altura. Según los mismos, los sistemas educativos mejor valorados son: Finlandia, Dinamarca y Alemania. Mientras que Portugal, Italia y, por último, España, se quedan a la cola.

El bullying sigue en aumento

Relativo a otro de los problemas que más preocupa a la sociedad en la actualidad, el bullying, los datos no son esperanzadores, más de la mitad del profesorado (57%) encuestado considera que el porcentaje de casos ha aumentado en los últimos años. Todavía más, el 71% lo considera un problema importante actualmente en los centros de enseñanza. El 86% del colectivo docente cree que el uso de Redes Sociales influye en el aumento de los casos de bullying y los profesores de bachillerato son los que más de acuerdo están con esta afirmación. Por regiones, Cantabria es la región donde los participantes en la encuesta reconocen haber observado menos casos de bullying a lo largo de su carrera, al contrario que Canarias quienes son los que más reconocen haber observado casos en sus aulas. En cuanto al tipo de centro, pese a que está muy igualado, los colegios privados son el tipo de colegios donde sus docentes más consideran que el bullying ha aumentado recientemente y es un problema importante en la actualidad. Para resolver este problema el 85% confía en la educación emocional. Un proceso educativo basado en el desarrollo y gestión de las competencias emocionales, con el fin de conseguir el desarrollo integral de la personalidad del individuo.

Nuevos enfoques metodológicos y competencias

La educación en valores, el aprendizaje colaborativo y la educación emocional son los enfoques metodológicos prioritarios en los que se interesan los docentes encuestados y, por ello, los que más aplican en sus aulas. Los objetivos educativos más importantes para los equipos encuestados son formar ciudadanos responsables, igualdad de oportunidades de género, respeto de la diversidad y resolver el bullying. En este sentido, consideran que, de estos objetivos educativos, el más implementado en los centros sería el respeto a la diversidad. Sin embargo, creen uno de los conceptos menos implementados es formar ciudadanos felices. Para el profesorado encuestado, las competencias esenciales para el futuro de los alumnos son: autonomía, capacidad para resolver problemas y pensamiento crítico.

Innovar no solo implica digitalizar

Para terminar, el 51% afirma que les gustaría ser más innovadores, pero el contexto no se lo permite. Asimismo, aseveran que los recortes presupuestarios son el principal factor que obstaculiza la innovación, seguido por las restricciones de las administraciones. El 72% de los docentes cree que para innovar en la educación es necesaria una inversión económica importante. Con esta afirmación, sobre todo están de acuerdo los profesores de los colegios públicos (75%). No obstante, el 90% afirma que la innovación en educación no solo tiene que ver con la digitalización. El profesorado considera que ellos están más digitalizados que los centros en los que trabajan (71% vs 56%). Por regiones, los docentes de Extremadura creen que los centros más digitalizados están en su comunidad, mientras que lo de Castilla la Mancha cree que los que menos están en la suya. Según la encuesta, los centros concertados son los que más utilizan las tecnologías, mientras que los públicos serían los que menos lo hacen. En cuanto al grado de enseñanza, los profesores más digitalizados serían los de FP y los que menos los de infantil. Respecto a los materiales utilizados, el ordenador se mantiene como el dispositivo que más frecuentemente se utiliza en los centros, frente a la pizarra digital y a la Tablet.#Innovacióneducación

