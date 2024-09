CEOMA pide intensificar las medidas de prevención para evitar suicidios por soledad en las personas mayores

(Información remitida por la empresa firmante)



DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.

El presidente de la organización, José Luís Fernández Santillana, recuerda que situaciones de soledad no deseada o abandono familiar acaban derivando en depresiones que "si no se atienden a tiempo pueden derivar en suicidios".

Fernández Santillana asegura que los mayores son, junto a los jóvenes, "un colectivo especialmente sensible" a esta problemática y señala la escasez de recursos, la pobreza energética y la falta de colchón familiar como algunas de las causas del bajo estado anímico de muchas personas mayores.

El suicidio es la segunda causa de muerte, tras las caídas accidentales, en las personas mayores.

Madrid, 10 de septiembre de 2024.- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, José Luis Fernández Santillana, ha pedido hoy "intensificar las acciones preventivas" para evitar suicidios provocados por una soledad no deseada entre las personas mayores.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Fernández Santillana ha explicado que situaciones de aislamiento social y físico o abandono del entorno familiar "pueden acabar derivando en depresiones y, lamentablemente, si no se atienden clínicamente a tiempo pueden derivar en suicidios". "Los mayores, junto con los más jóvenes, son un colectivo especialmente sensible y las situaciones de presión a las que se ven sometidos hacen que se den este tipo de situaciones. Pobreza energética, escasez de recursos, viviendas no adaptadas o no contar con un colchón familiar pueden llevar a ello", ha añadido.

El presidente de CEOMA ha recordado que, tras las caídas accidentales, los suicidios son la segunda causa de mortalidad entre el colectivo, por lo que ha insistido en la necesidad de trabajar por "la detección precoz de estas situaciones". En este sentido, ha celebrado que, gracias a la prevención, "haya disminuido el número de suicidios en España por primera vez en cinco años", por lo que "las administraciones deberían poner más medios orientados a ello, formar a los servicios médicos y de enfermería para la detección de estas situaciones y la derivación a psiquiatría".

Además del papel que deben ejercer las administraciones, Fernández Santillana también ha insistido en la importancia del entorno de las personas afectadas y ha asegurado que "los vecinos pueden y deben ayudar a prevenir estas situaciones". Asimismo, en su opinión, también se debería normalizar el hecho de ir al médico por un problema de salud mental. "Debemos concienciar a las personas mayores de que salud mental debe tratarse con la misma normalidad con la que se trata una gripe. Nadie tiene reparos en decir que va al médico y lo mismo tenemos que conseguir para poder manifestar que va al psiquiatra y que ello sea un acto natural", ha concluido.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

