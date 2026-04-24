Cinco siglos después, un autor español presenta una nueva lectura estructural del Hombre de Vitruvio

El investigador Manuel Miralles-Juan - MANUEL MIRALLES JUAN

(Información remitida por la empresa firmante)

Monforte del Cid, 24 de abril de 2026.

La propuesta coincide con el cierre en abril de la exposición dedicada a Leonardo da Vinci en el Museu de les Ciències de València —organizada con motivo de su 25º aniversario—, con la conmemoración del nacimiento del artista y con la culminación de una investigación desarrollada durante años entre València y Alicante.

Alicante, 24 de abril de 2026. — El autor Manuel Miralles-Juan ha formulado una nueva lectura estructural del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, proponiendo un análisis que identifica la arquitectura formal que organiza la célebre figura renacentista.

Según la documentación histórica y bibliográfica disponible, se trata de la primera lectura estructural completa del Vitruvio en más de cinco siglos desde la formulación original de Leonardo. El estudio se enmarca en un enfoque metodológico que conecta geometría, identidad y estructura.

La investigación culmina en un momento cultural significativo para la Comunitat Valenciana: el cierre, en abril, de la exposición dedicada a Leonardo da Vinci en el Museu de les Ciències, organizada como parte del 25º aniversario del centro y abierta durante un año. La propuesta de Miralles-Juan emerge en este mismo periodo, coincidiendo además con la conmemoración del nacimiento del artista.

El trabajo se desarrolló durante años entre València —donde se gestó la mayor parte del proceso creativo y analítico— y Alicante, donde se completó la formulación final. Este recorrido territorial aporta un contexto mediterráneo coherente con la tradición humanista que rodea la figura de Leonardo.

El proyecto, presentado bajo el título EL ORIGEN, plantea que el dibujo puede entenderse como un sistema formal con una lógica interna susceptible de ser descrita, analizada y extendida. La lectura no contradice la obra de Leonardo, sino que examina la organización estructural que sostiene la figura.

La propuesta fue recogida recientemente por el diario español *Las Provincias*, que destacó la aparición de esta interpretación desde Alicante:

https://www.lasprovincias.es/culturas/autor-alicantino-revela-estructura-hombre-vitruvio-20260421132155-nt.html

Miralles-Juan presenta esta investigación como una contribución abierta al estudio contemporáneo del pensamiento leonardiano y a la interpretación formal de uno de los iconos más analizados de la historia del arte.

Contacto para entrevistas y material visual:

origin@manuelmirallesjuan.com