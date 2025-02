Colegio Juan Pablo II de Parla: en la mesa y en el cole se descubre al caballero

(Información remitida por la empresa firmante)

El comedor Tutorizado llega a la etapa de Primaria del Colegio Juan Pablo II de Parla: un espacio donde los alumnos aprenden a comportarse con educación en la mesa, a disfrutar de una comida compartida y a conectar con sus tutores en un ambiente distendido, reforzando la convivencia y los buenos hábitos

Madrid, 28 de febrero de 2025.- El colegio Juan Pablo II de Parla ha puesto en marcha el Comedor Tutorizado, un proyecto educativo que transforma la hora de la comida en una oportunidad para enseñar buenos modales, reforzar hábitos saludables y fortalecer la relación entre tutores y alumnos.



En un espacio separado del comedor habitual, cada tutor comparte mesa con su grupo de alumnos, guiándolos en aspectos como la postura al sentarse, el uso correcto de los cubiertos, la conversación respetuosa y la importancia de disfrutar la comida sin prisas. Pero el objetivo va más allá de las normas de etiqueta: se trata de crear un momento de conexión personal en un ambiente distendido.



¿Por qué es importante educar en la mesa?

Según un estudio de la American Academy of Pediatrics, los niños que comen en un ambiente estructurado y acompañado no solo adoptan mejores hábitos alimenticios, sino que también desarrollan habilidades sociales y emocionales clave, como la empatía, la paciencia y la comunicación efectiva. Además, la Harvard Graduate School of Education señala que las comidas compartidas mejoran la autoestima y el rendimiento académico.



La decisión de implementar esta iniciativa en primaria responde al momento evolutivo de los alumnos: es a esta edad cuando interiorizan mejor las rutinas y desarrollan la autonomía. Enseñarles ahora no solo mejora la convivencia en el comedor, sino que también les prepara para afrontar la vida con mayor seguridad y respeto por los demás.



"La educación no solo se da en el aula. En la mesa, los niños aprenden a compartir, a escuchar y a valorar el momento presente. Es una escuela de vida", explica el Coordinador de primer ciclo de primaria del colegio Juan Pablo II de Parla, David Del Castillo.



Pero el impacto de esta iniciativa va más allá del momento de la comida. La conexión que se crea entre tutores y alumnos durante el Comedor Tutorizado se traslada al aula, fortaleciendo la confianza y mejorando la comunicación diaria. Los alumnos se sienten más comprendidos y valorados, lo que repercute positivamente en su actitud hacia el aprendizaje y la convivencia escolar.



Asimismo, esta práctica promueve la alimentación consciente, evitando la ingesta apresurada y fomentando la elección de alimentos saludables. Los tutores aprovechan la oportunidad para hablar sobre la importancia de una dieta equilibrada, enseñando a los alumnos a valorar lo que comen y a disfrutar del momento sin distracciones.



En un contexto educativo que cada vez pone más énfasis en la formación integral del alumno, el Comedor Tutorizado se convierte en un pilar clave para el desarrollo de habilidades que no solo benefician su día a día escolar, sino que también les acompañarán en su vida familiar y social.



Con este proyecto, el colegio Juan Pablo II de Parla reafirma su compromiso con una educación completa, donde cada detalle, incluso la hora de la comida, se convierte en una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer valores esenciales.







Contacto

Nombre contacto: Colegio Juan Pablo II de Parla

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 911610055