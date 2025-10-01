La composición 'Rebirth' de Jan Uve, elegida Banda Sonora del Bienestar en España 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pasado 15 de septiembre de 2025 concluyó el certamen Banda Sonora del Bienestar, celebrado en el marco del World Wellness Weekend en España. En esta primera edición, la composición de piano 'Rebirth', del pianista y compositor español, Jan Uve, ha sido elegida como la obra ganadora tras recibir la mayor cantidad de votos del público entre un total de 26 piezas presentadas

El concurso, organizado por la entidad internacional World Wellness Weekend en colaboración con la radio online Radioevo y el pódcast 'Música Para El Búnker', buscaba reconocer melodías que inspirasen calma, serenidad y bienestar en la sociedad actual.



"Para mí, 'Rebirth' simboliza que cada día uno tiene la oportunidad de empezar de nuevo, de soltar lo que le pesa y abrirse a un horizonte lleno de luz. Que esta melodía haya sido reconocida como la Banda Sonora del Bienestar en España 2025 es un regalo que no olvidaré jamás" comenta Jan Uve.



El artista, que ha consolidado su trayectoria como referente en la creación de música de piano orientada a la paz interior y la conexión emocional, ha querido agradecer especialmente el apoyo del público:



"No hay mayor premio que sentir la conexión de tantas personas con una pieza que nació desde lo más íntimo de mí. Gracias por el apoyo recibido y por ayudarme a seguir difundiendo un mensaje de paz y renacimiento interior".



Jan Uve no es ajeno al reconocimiento internacional; en el año 2022 recibió un premio InterContinental Music Awards a la Mejor canción New Age con su composición Blue Nights. Este éxito respalda aún más su capacidad para crear composiciones que tocan el alma.



Próximo Concierto de Jan Uve en Madrid

Jan Uve presentará su música de piano en directo el próximo 10 de noviembre de 2025 en Madrid, en un concierto muy especial que tendrá lugar en el Café Berlín, una de las salas más emblemáticas de la capital. Será una oportunidad para disfrutar de cerca de su piano y de piezas como Rebirth, en un encuentro pensado para conectar con las emociones y la paz interior. Las entradas se pueden adquirir en este enlace.



Además, la embajadora de la organización World Wellness Weekend en España junto con Radioevo entregarán el premio a Jan Uve durante su concierto en Madrid. Un reconocimiento que celebra a Rebirth como la Banda Sonora del Bienestar en España 2025.



Para aquellos interesados en experimentar la serenidad de Rebirth, la composición está disponible para escuchar y descargar de forma gratuita en la página oficial del artista, januve.com, y también puede disfrutarse en plataformas como Spotify y YouTube, ofreciendo accesibilidad a una audiencia global.



Acerca de Jan Uve

Jan Uve es un compositor y pianista español, reconocido por su estilo neoclásico y ambient, enfocado en transmitir serenidad y provocar estados de paz interior a través de su música de piano. Su obra ha sido premiada internacionalmente y utilizada en contextos de meditación, yoga y bienestar en todo el mundo. Además, cuenta con una sólida comunidad en Instagram (@juansanchezpiano) de más de 134.000 seguidores, donde su música y mensajes de calma inspiran diariamente a personas de diferentes países.

Contacto

Emisor: Jan Uve

Nombre contacto: Juan Sánchez

Descripción contacto: Jan Uve (Compositor y Pianista)

Teléfono de contacto: 699 69 61 69