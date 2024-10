El Congreso de la Mujer Emprendedora llega a Valencia

(Información remitida por la empresa firmante)

AEMME anuncia la celebración de la Tercera Edición del Congreso de la Mujer, Tecnología, Innovación y Economía Verde

Valencia, 11 de octubre de 2024.- La Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME) anuncia la celebración de la Tercera Edición del Congreso de la Mujer, Tecnología, Innovación y Economía Verde, un evento clave que se celebrará el próximo 23 de octubre de 2024 en el prestigioso Teatre El Musical de Valencia. Este evento se consolida como un referente en el ámbito del emprendimiento femenino, la innovación y la sostenibilidad y cuenta con el respaldo institucional de importantes entidades y organismos públicos, así como el Patrocinio de Solución Individual y Grupo Viyan Asesores.



Un año más el Congreso de la Mujer contará con la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Dña. Leticia. Este respaldo no solo otorga mayor relevancia al evento, sino que refuerza el compromiso de Su Majestad con el empoderamiento femenino y el desarrollo empresarial. A través de su presidencia, la Reina contribuye al avance de la igualdad de oportunidades y a la promoción del liderazgo femenino en sectores estratégicos, como la tecnología y la sostenibilidad.



Este apoyo es un reflejo del firme compromiso de la Reina Leticia hacia la inclusión y el papel fundamental de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Su implicación destaca la importancia de iniciativas que promuevan el desarrollo y liderazgo de mujeres en un mundo en constante evolución, donde la innovación y la sostenibilidad son pilares esenciales para el futuro.



Este año, el Congreso presenta una propuesta enriquecida, con una serie de ponencias, mesas redondas y actividades que abordarán temas cruciales en el contexto actual. Se explorarán las últimas tendencias en tecnología, sostenibilidad y economía verde, así como su impacto en el empoderamiento femenino, el emprendimiento y la equidad de oportunidades.



Se han sumado a la celebración de esta Tercera Edición organizaciones de todos los ámbitos y sectores económicos, como Marketing Rural Digital, La Incubadora de Talentos, Contacteando, Cultura Emprende Radio , Blogomusas, Opportuna Abogados, Tu Repueblas, Ameib Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas,, Tetuan Valley, Fundación Human Talent, Corresponsables, AMMDE Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias, CENER - Centro Nacional de Energías Renovables , UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, Cepsa, URBAN LAB MADRID, Eventos & Networking, Google, Soto Business Partners, Fundación Copade - Comercio para el Desarrollo, Vesta Woman, Lily Torres Couture, AIRBUS, Colonia Mexicana Madrid , LogoBrain, Naciones Unidas, Centro Internacional de Computo de las Naciones Unidas (UNICC), el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM).



Entre los ponentes confirmados, destacan figuras de renombre nacional e internacional que se encargaran de trasladar la Evolución del emprendimiento femenino, hacia una mayor responsabilidad social y medioambiental.



• Paula Llobet : Concejala de Innovación y Transición Energética del Ayuntamiento de Valencia, quien participará en la presentación Institucional.



• Rosa María Martín : Vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica y Vicerrectora Primera (UNED)



• Juana Frontela Delgado: Directora Centro de Innovación para la Transición Energética en CEPSA



• Julia Elizalde Urmeneta: Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales CENER – Centro Nacional de Energías Renovables



• Javier Fernández Candela: Fundador y Director general ejecutivo en FUNDACIÓN COPADE



El evento también contará con mesas redondas y espacios para la interacción entre asistentes, profesionales y líderes del sector, destacando nombres como;



• Javier Gimenez Divieso: Directivo interino, consultor, coach y formador de empresas.



• Begoña Pabón: Entrenadora de Líderes de éxito Mentor Coach Estratégico Training & Coach AR



• Ana Castrillo: Founder & CEO en Soto Business Partners



• May Montenegro: Mentora y formadora. Especializada en NEUROLIDERAZGO CONSCIENTE



• Sara Navarro: Vicepresidenta Asociación Madrileña Multisectorial de Directivas y Empresarias.



Conocer como romper barreras en el contexto de innovación y creatividad, especialmente desde la perspectiva de mujeres emprendedoras, que es un tema clave en la transformación de los modelos de negocio y en la búsqueda de soluciones innovadoras.



Además, se abordará la parte tecnológica en la actualidad y no solo cómo ha revolucionado el panorama empresarial, también cómo ha proporcionado una plataforma poderosa para mujeres emprendedoras que buscan liderar y transformar industrias. La evolución digital, desde el auge del comercio electrónico hasta la inteligencia artificial (IA) y la automatización, ha creado un terreno fértil para que las mujeres innoven y redefinan las reglas del juego y para este debate se darán cita nombres como:



• Vanessa Neumann: Fundadora y Presidenta del grupo Asymmetrica



• Maria Jesús Gonzalez : Clean Aviation Program Manager Airbus Defence and Space



• Milagros Ruiz Barroeta: Consultora y Mentora estratégica para Microempresas y PYMES



• Julia Serrano: Consultora de Marketing Digital / Mentora y Formadora Directora Fundadora Blogomusas



• Lisa Martinez Gomis: Director South EMEA Apigee at Google Cloud Platform



El Congreso contará con Ponencias destinadas a entender todos estos contenidos y su aplicación en el mundo de la mujer emprendedora y para eso se darán cita en el evento:



• Lara Prades: Chief, Analytics & Location Intelligence Unit en Naciones Unidas



• Cristina Arozamena: Experta en Coaching y Mentoring de Alto Rendimiento y focalización. Presidenta de la Red Mundial de Facilitadores



Como broche final a la Tercera Edición del Congreso de la Mujer y en directo, se darán a conocer el primer, segundo y tercer puesto de las tres finalistas a los Premios TOP 3 Mujeres Emprendedoras del Congreso de la Mujer.



• Verónica Elena Carmona: Founder & CEO de Vesta Woman



• Elisa de la Torre Martín: Responsable Redes sociales y Diseño Gráfico. TuRepueblas.com



• Sandra Liliana Torres Sepúlveda: Fundadora y Directora de diseño LILY TORRES Couture



Registro y acceso

El acceso al evento es gratuito, previa inscripción, y se espera la asistencia de más de 400 mujeres emprendedoras. Las personas interesadas pueden registrarse a través de la página web oficial del congreso: www.congresodelamujer.es







Contacto

Nombre contacto: Víctor Delgado

Descripción contacto: Direccion General

Teléfono de contacto: 34650291524