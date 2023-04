Cómo controlar el clima esta primavera gracias a las ventanas de PVC/Thermofibra 100% reciclable

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 24 de abril de 2023.

En los meses de abril y mayo, debido al cambio de temperaturas y a la aparición de las alergias primaverales, conviene más que nunca controlar el propio clima en el hogar. Para conseguirlo, Glass by Gaviota, firma especialista en acristalamientos, ventanas y pérgolas bioclimáticas, recomienda sus ventanas de PVC/Thermofibra practicables, deslizantes y 100% reciclables

Con la llegada de la primavera, y la subida de las temperaturas, controlar el clima en el hogar se convierte en casi una ‘urgencia’. Por ello, el aislamiento térmico y acústico también resultan factores decisivos en esta época del año. Además, también afloran diferentes tipos de alergia, y las casas tienden a pasar más tiempo expuestas a agentes externos, siendo el calor, la lluvia, el viento o la contaminación acústica, algunos de los principales desafíos climatológicos.



El objetivo de aislar, pero sin restar en confort, seguridad e higiene acústica, es la gran propuesta de Glass by Gaviota, empresa líder en cerramientos y en protección de espacios gracias a soluciones arquitectónicas sostenibles e innovadoras. Por ello, recomienda sus ventanas y puertas practicables y deslizantes, 100% reciclables, productos que, gracias a la unión de ecología, versatilidad y elegancia, apuestan por el cerramiento de los espacios sin renunciar a su optimización.



Ventajas de las ventanas de PVC/Thermofibra 100% reciclables, uno de los puntos fuertes de Glass by Gaviota para esta primavera

Es sabido que las ventanas PVC son una excelente opción debido, eminentemente, a su composición y, más aún, si incorporan la tecnología Thermofibra. Su material innovador no permite el paso del frío ni del calor al interior del espacio, lo que supone un ahorro energético del 50%, aproximadamente, con respecto a otro tipo de ventanas. Además, su alto rendimiento en ahorro de energía y su espesor permiten que se ahorre también en el uso de calefacción en los meses más fríos del año.



Por su parte, gracias a la posibilidad de incorporar vidrios de grandes dimensiones y a su cierre hermético, protege frente a agentes climatológicos externos como la lluvia, el viento y el polen o el polvo, determinantes para las alergias primaverales.



Por último, no son inflamables, ya que el PVC/Thermofibra evita este gran riesgo para la seguridad del hogar y de cualquier espacio. Además, el hecho de que sean 100% reciclables provoca que se reduzca el impacto medioambiental y, por tanto, que el uso de los recursos naturales sea eficiente y sostenible.



Tecnología Thermofibra y Forthex, el uso de materiales sostenibles y tecnología puntera

En el caso de la Thermofibra y el refuerzo Forthex, señas de identidad de estos productos, la finalidad principal es incluir un refuerzo que emule la resistencia del acero, algo que también se consigue a partir de las propiedades térmicas de la fibra de vidrio. Además, también se potencia su factor coeficiente de transmitancia térmica y ligereza en estas soluciones.



Pero, esta sinergia de materiales y diseño también combina los materiales más innovadores con la tecnología más puntera, dando lugar a una nueva generación de ventanas y puertas de PVC/Thermofibra. Por todas estas razones, los cerramientos de Glass by Gaviota se presentan como una gran opción para aislar los espacios esta primavera y en los meses venideros.



Si uno se adentra en las ventajas que ofrecen sus soluciones, la firma propone ventanas y puertas versátiles y ligeras. Así, en su gama Glass Elegant, destacan los diseños de ventanas practicables con máximas prestaciones, funcionales y elegantes. En el caso de la gama Glass Premium, por ejemplo, se presenta un refuerzo integral de todas las prestaciones (se puede llegar a los 54 mm de acristalamiento), gracias a la Thermofibra y a la combinación de materiales nuevos con otros más tradicionales.



Ambas opciones están creadas bajo criterios ecológicos y centran sus características estéticas en la sutileza y el minimalismo.



Además, en su abanico de soluciones deslizantes destaca la primera puerta corredera de Thermofibra, Glass iSlide, un sistema que pone de manifiesto las prestaciones de aislamiento y rigidez de la fibra de vidrio continua.



Su modo de uso, muy sencillo, permite accionar la manilla la puerta desplazándola ligeramente para, al mismo tiempo, permitir un deslizamiento fluido y si esfuerzo. Una vez cerrada, la puerta queda asegurada. Reseñables son también los modelos Glass Elevadora, cuyo punto fuerte es la máxima luminosidad, Glass Legend Parallel, o Glass OpenMAx Multi-hoja, con un exclusivo sistema que permite que, cada hoja, se abra de forma independiente, facilitando la limpieza y la ventilación.



Esta primavera será mucho más agradable y funcional gracias a las ventajas que las soluciones de Glass by Gaviota pone al alcance de la mano. Soluciones ‘clave’ en materia del tándem aislamiento-cerramiento dentro del hogar y de cualquier espacio destinado al confort, al trabajo o al disfrute.







