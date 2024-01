Copagos limitados en seguros médicos: la respuesta a la subida de precios

(Información remitida por la empresa firmante)

Los seguros de salud con copagos limitados son una alternativa económica y eficiente en la era del aumento de costes sanitarios, según SegurChollo

Madrid, 23 de enero de 2024.- Ante el aumento del 7,63% en los costes de los seguros médicos privados en España este año 2024, los seguros médicos con copagos limitados se perfilan como una solución estratégica tanto para actuales asegurados que buscan reducir sus gastos sin perder cobertura, como para nuevos usuarios que contemplan la adquisición de un seguro de salud privado por primera vez.



Estos seguros ofrecen una alternativa económica, sin sacrificar la calidad y el alcance de la cobertura, lo que permite a los usuarios gestionar sus gastos en salud de manera más eficiente. Con un límite máximo establecido en los copagos, estos seguros brindan tranquilidad y control financiero, elementos valiosos en un contexto de aumento generalizado de precios.



¿Qué son los copagos limitados? Los copagos limitados son un tipo de seguro médico en el que el asegurado paga una cantidad fija por cada servicio médico hasta alcanzar un límite máximo anual. Una vez alcanzado este límite, no se incurre en más copagos, independientemente del uso de los servicios médicos.



Ejemplos prácticos de copagos limitados

En SegurChollo presentan diferentes ejemplos para ilustrar el funcionamiento de estos seguros y el ahorro que se puede alcanzar:



• Plan con límite anual de 300 euros: Un asegurado con este plan paga 10 euros por cada visita médica. Tras 30 visitas (300 euros), no incurre en más gastos el resto del año.



• Persona de 40 años: el precio de un seguro médico sin copagos es de 53,25 € al mes, lo que suma 638,88 € al año. Por otro lado, el mismo plan con copagos limitados tiene un coste de 28,8 € mensuales, equivalente a 345,60 € anuales, con un límite máximo de copagos de 300 € al año.



En este escenario, si el asegurado no utiliza los servicios médicos durante el año, puede ahorrar hasta 293,28 € (638,88 € - 345,60 €). Incluso si se requiere atención médica frecuente y se llega al límite de copagos, el costo total sería comparable al del plan sin copagos limitados.



• Persona de 35 años: El precio del seguro médico sería de 25,60 € al mes con copagos limitados, lo que resulta en 307,20 € al año (25,60 € x 12 meses). Comparativamente, el mismo plan sin copagos tiene un coste de 49,68 € mensuales, sumando un total de 596,16 € al año (49,68 € x 12 meses). El límite establecido para los copagos en este plan es de 300 € al año.



Si el asegurado opta por el plan con copagos limitados y no utiliza servicios médicos, o sus visitas no superan el límite de copago, su gasto total sería únicamente los 307,20 € de la prima anual. Esto representa un ahorro de 288,96 € al año en comparación con el plan sin copagos (596,16 € - 307,20 €). Incluso en el caso de que el asegurado alcance el límite máximo de copagos, el coste total sería de 607,20 € (307,20 € de prima más 300 € de copagos), lo que aún supone un ahorro de 11,04 € al año en comparación con el plan sin copagos.



Nota: Estos precios pueden variar con el paso del tiempo.



Este ejemplo ilustra cómo los seguros con copagos limitados pueden ofrecer un ahorro considerable tanto para usuarios que necesitan servicios médicos de manera esporádica como para aquellos con necesidades médicas más regulares.



Ventajas de los copagos limitados: Los seguros con copagos limitados ofrecen previsibilidad en los gastos, control de costos, incentivo para un uso responsable de los servicios médicos, y garantizan ahorros, tanto para usuarios frecuentes como esporádicos de servicios médicos.



Coberturas equivalentes a seguros sin copagos: Estos seguros proveen las mismas coberturas que los seguros médicos completos sin copagos, incluyendo medicina general, urgencias, especialidades, pruebas diagnósticas, pruebas de alta tecnología, hospitalización e intervenciones quirúrgicas.



Compañías que ofrecen copagos limitados: Entre las compañías que ofrecen esta opción se encuentran Asisa, Nara, Aegon, Adeslas, AXA, DKV y Sanitas. Aunque estas opciones no siempre son ampliamente publicitadas, representan una alternativa más económica y eficiente para los consumidores.



En SegurChollo® insisten en que los seguros médicos con copagos limitados se posicionan como una opción atractiva y viable en España, ofreciendo una solución accesible y eficiente para la gestión de la salud en un entorno de crecientes subidas de los precios.



SegurChollo® ofrece un comparador de seguros médicos que facilita la búsqueda de la mejor opción, con el compromiso de ahorrar dinero sin comprometer la calidad de la cobertura.



