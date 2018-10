COMUNICADO: ¿Cuál es la diferencia entre la celulitis y las estrías?

Actualizado 02/03/2018 14:20:03 CET

Estrías y celulitis no viene a decir lo mismo. A pesar de que ambas tienen relación con la piel lo cierto es que conocer por qué se provoca cada una y el tipo de soluciones que tiene nos ayudará a entenderlas mucho mejor. En este artículo queremos hablar de sus diferentes formas para que tú sepas identificarlas desde el primer momento.

Madrid, 1 de marzo de 2018.- Cuando se trata de términos sobre la salud podemos confundir algunos que nos parecen lo mismo. Aunque estén relacionados debemos saber que hay diferencias a partir de las cuales sabemos qué es lo que quiere decir cada uno. La comparación que se hace con las estrías y la celulitis podría ser un buen ejemplo de esto que decimos.

Son muchas las personas que no tienen una idea clara de qué es lo que significa una cosa y qué nos quiere decir la otra. Técnicamente la celulitis es una inflamación del tejido celular mientras que las estrías son atrofias cutáneas que salen a la luz a través de la epidermis de forma transparente.

Celulitis, ¿cómo podemos eliminarla?

Tanto si hablamos de estrías como de celulitis lo hacemos de dos cosas que afectan a más del 90% de la población. La segunda de ellas resulta bastante cansina para las mujeres que sueñan con quitársela y no tener nada más que ver con esta desagradable inflamación del tejido celular. A continuación, te dejamos una serie de consejos:

Vinagre de manzana

Ese vinagre que añades a las ensaladas es uno de los mejores remedios caseros que hay contra la celulitis. Su contenido consigue una reducción notable de los agentes que la provocan en el cuerpo (puedes ver otras maneras naturales en la web www.comoquitarlacelulitis.org) Además de esto, beber mucha agua también te ayudará con el riego sanguíneo y por lo tanto, anulará las células muertas.

Cremas naturales

De venta en farmacias o sitios especializados, las cremas naturales son un aporte fantástico para cuando sufrimos de celulitis y queremos quitarla a toda costa. Helis, fukus, biloba o ruscus son algunos de los ingredientes que contiene y por supuesto nos ayuda con el cometido de la regulación.

Hacer ejercicio

Como con todo, hacer ejercicio conseguirá que la celulitis abandone nuestro cuerpo. Moverse de un lado a otro o pasear por las calles funciona perfectamente para que el riego sanguíneo siga su curso y nosotros podamos tener un mejor control de nuestro estado físico. Del deporte como siempre, salen beneficios.

¿Puedo perder peso teniendo celulitis?

Perder peso rápido y tener celulitis no tienen por qué estar relacionados. Son muchas las personas que a pesar de contar con esta incomodidad en la piel consiguen rebajar esos kilos que tienen de más. No obstante debemos saber que hay mujeres que sí quieren quitarme estas células pero en cambio se sienten bien con el cuerpo que gastan.

Para las que estamos buscando una manera de estar más delgadas es importante que ganemos una serie de hábitos que sin duda nos ayudarán con el cometido. Controlar lo que comemos, saber a las horas que debemos hacer dichas comidas y el ejercicio físico son una buena manera de empezar con esta meta.

Todas las personas podemos bajar de peso de manera sencilla y saludable. No tenemos que acelerarnos y pensar en esas dietas milagro que tiempo más tarde nos están pasando factura. Hazte un planning y seguro que con los meses vas obteniendo los mejores resultados que hayas visto.

Con respecto a la celulitis como ves también hay buenos remedios y no debemos desesperar en la idea de que nos la queremos quitar ya puesto que las prisas cuando se trata de algo relacionado con la salud no son nada buenas. Mira con calma cómo lo han hecho las otras personas y consultando a los expertos tendrás esa imagen que siempre has soñado. ¿Hacemos la prueba de que estamos en lo cierto?

