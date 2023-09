¿Cuál es la labor comercial de Chacco Marketing?

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 26 de septiembre de 2023.- El sector ecuestre tiene un aporte significativo para la economía de España, representando aproximadamente el 0,5 % del PIB nacional. Por ello, las empresas que conforman este campo deben implementar estrategias de marketing adecuadas para mantenerse a flote. Esa es la labor comercial de Chacco Marketing.

Chacco Marketing es una empresa de mercadeo y comunicación hípica que ofrece servicios integrales a la industria ecuestre, uniendo sus conocimientos, experiencias y pasión bajo una misma filosofía, que es incorporar las nuevas tecnologías y tendencias para destacar entre la competencia y potenciar las marcas, fidelizar seguidores y captar nuevos clientes.

¿Cómo influye el marketing digital en el sector ecuestre?

Creo que el marketing digital se encuentra en un punto álgido, si al sector hípico nos referimos. Los concursos se ven online, las redes sociales juegan un papel fundamental, los caballos te llegan por vídeo y la reputación digital es tan importante como en todo tipo de negocio. Puedo afirmar de manera tácita y objetiva que en Chacco Marketing fuimos pioneros con esta idea de una agencia 360 que diera soluciones ecuestres integrales, no solamente en el ámbito online, sino también offline. A día de hoy, están saliendo otras empresas con la misma idea y a las que nos gusta ayudar y asesorar con la idea de profesionalizar el sector.

El marketing digital es una herramienta muy potente para potenciar un negocio y ser el altavoz de este. No invertir en marketing digital es como abrir un club hípico y no decírselo a nadie.

¿Qué incluyen los servicios de marketing digital y offline para los clientes?

Somos una agencia 360 con un abanico de servicios que no recoge ninguna otra de nuestro sector en España. Hacemos lo básico de una agencia de marketing, como puedan ser redes, logos, webs, branding, merchandising, etc., pero también tenemos nuestras propias estrategias de relaciones públicas, labor comercial y planes de comunicación, que hacen que marquemos la diferencia y que lleguemos hasta puntos insospechados para el cliente.

La base de todo es que Chacco Marketing lo formamos un equipo multidisciplinar amante de los caballos cada uno de nosotros como denominador común, pero especializados en diferentes campos: comunicación, diseño, comercial. El equipo sólido y solvente que compone Chacco es el mayor orgullo de este gran proyecto que apenas tiene tres años y medio en el mercado. Nacimos en plena pandemia, esto ya es una señal de que somos luchadores.

¿Cuáles han sido los resultados palpables y notables de la implementación del marketing digital en el sector ecuestre?

El sector ecuestre mueve casi el 0.6 del PIB nacional. El meternos de lleno a dinamizar este sector hace que se lo acerquemos mucho más a la gente. Chacco Marketing es el buque insignia de la casa, y un claro ejemplo de todo lo que hacemos y movemos en el mundo hípico. Es nuestro blog corporativo, es donde un posible cliente conoce nuestros servicios entrando en la sección para estos en la web destinada y es a su vez uno de los mayores portales hípicos de nuestro país, donde miles de lectores se informan cada día de la realidad ecuestre española.

¿Cuál es el papel del profesional en marketing en las empresas del sector ecuestre?

Cuidar la imagen corporativa, actuar como altavoz, dar un plus de diseño más allá del que daría el usuario de a pie, gestionar la comunidad y, si hablamos de trabajar con jinetes de competición, abarcar la semana 24/7. Hay competiciones principalmente los fines de semana, una agencia de marketing al uso no iba a estar publicando a tiempo real un domingo a las 18 horas, cosa que sí hacemos en Chacco Marketing por conocer la realidad del sector y llevar el pulso de esta.

¿Cómo definirías el servicio de Chacco en cinco palabras?

Eficaz, contrastadísimo, pasional, con sabor ecuestre, orientado a resultados

¿Cuál es la labor comercial de Chacco Marketing?

Según el tipo de negocio, planteamos una u otra para que nuestro cliente consiga sus objetivos. Lo primero que tenemos que tener claro es que creemos en su proyecto. Hemos derivado proyectos con apariencia muy "golosa" porque no hemos creído que casaran con la idea de Chacco. Si no creemos poder hacer triunfar al posible cliente, mejor no trabajar con él directamente.

¿Qué debe tener una estrategia de marketing digital exitosa?

Conocer al cliente y sus pretensiones, conocer el mercado en el que se implanta, trazar una hoja de ruta adecuada y contar con un presupuesto adecuado que permita trabajar. Erróneamente, hay quien no invierte en marketing porque no tiene mucha liquidez, cuando una estrategia de marketing bien planteada te hace que si "pones dos", "ganes cuatro".

Una de las principales maneras de que el sector ecuestre se mantenga activo es acercando el mundo hípico a las personas a través de estrategias efectivas de marketing y comunicación. Para ello, es necesario contar con un equipo eficaz y orientado a los resultados, que enfoque sus esfuerzos en impulsar a las marcas y, en consecuencia, a la industria hípica.

Contacto

Nombre contacto: Shelly Ramírez Pino

Descripción contacto: Chacco Marketing

Teléfono de contacto: 666676147