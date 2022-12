El Dr. Zhenyu Zhang, cofundador y tecnólogo jefe de AmmPower,en la lista Forbes de los 30 menores de 30 años

(Información remitida por la empresa firmante)

AmmPower Corp. (la "Compañía" o "AmmPower") se complace en anunciar que el cofundador y tecnólogo jefe de la Compañía, el Dr. Zhenyu Zhang, ha entrado en la lista Forbes 30 Under 30: Energy List for 2023 (la "Lista"). La Lista, publicada por la revista Forbes, es una selección de jóvenes "visionarios con bajas emisiones de carbono" que están "impulsando el futuro de la energía y la sostenibilidad

El Dr. Zhang es un reconocido experto en el campo del amoníaco. En AmmPower, gestiona el pre-FEED (Front-End Engineering Design) y el FEED de múltiples proyectos de producción ecológica de amoníaco. Esto incluye el desarrollo tecnológico de la "primera unidad de producción de amoníaco descentralizada y electrificada del mundo", la Independent Ammonia Production Machine (IAMM™).



La unidad IAMM™ utiliza electricidad renovable, aire y agua para producir amoníaco verde que puede servir como portador de hidrógeno, fertilizante libre de carbono, combustible o productos químicos de nitruración en la industria de los semiconductores.



El flexible reactor de amoníaco IAMM™ cuenta con una gestión térmica avanzada, lo que permite que la unidad IAMM™ tenga bajos costes de capital, bajos requisitos de mantenimiento, una alta eficiencia y un espacio compacto. Gracias al Dr. Zhang, AmmPower es una de las pocas empresas con tecnología de convertidores de amoníaco a pequeña escala pendiente de patente.



El Dr. Zhang también dirige la investigación y el desarrollo de AmmPower para proyectos de craqueo de amoníaco para generar hidrógeno y electricidad ecológicos. Le apasiona resolver los retos críticos relacionados con la energía y la sostenibilidad mediante el desarrollo de tecnologías de menor coste, más eficientes y más escalables.



"Estamos muy contentos de que Zhenyu sea reconocido por sus conocimientos y su contribución al futuro de la energía verde. Estamos entusiasmados por él y al mismo tiempo nos sentimos privilegiados de tenerlo en el equipo de AmmPower", afirma el Dr. Gary Benninger, director general y presidente ejecutivo de AmmPower.



El Dr. Zhang es licenciado en Ingeniería Química por la Central South University (China), tiene un máster en Informática por el Georgia Institute of Technology y un doctorado en Ingeniería Química por la Colorado School of Mines. Su trabajo, "Efficient Hydrogen and Ammonia Production via Process Intensification and Integration" (Producción eficiente de hidrógeno y amoníaco mediante la intensificación e integración de procesos), en la Colorado School of Mines, recibió en total 2,5 millones de dólares de financiación (DE-AR0000785, DE-AR0001004) de la Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) del Departamento de Energía (DOE).



Acerca de AmmPower

AmmPower es una empresa de energía limpia centrada en la producción de amoníaco verde. La empresa tiene su sede en Toronto, Ontario, y cuenta con una planta de investigación y fabricación en el sureste de Michigan. La empresa trabaja en todas las facetas de la producción de amoníaco ecológico, incluida la producción de fertilizantes ecológicos, combustible de transporte sin carbono y el "craqueo", o movimiento de hidrógeno ecológico como amoníaco. La empresa está trabajando en el desarrollo de tecnologías propias para producir amoníaco verde e hidrógeno verde a escala, incluida la investigación de reacciones catalíticas únicas para reducir los costes y aprovechar los créditos de carbono en el espacio de las energías renovables. AmmPower cuenta actualmente con varias LOIs con puertos en Brasil, Estados Unidos y está completando su prototipo IAMM™ para crear amoníaco verde para la industria agrícola. La empresa también posee una propiedad de exploración de litio en la región de James Bay/Eeyou Istche de Quebec y una opción sobre la propiedad Titan situada en la zona del lago Klotz en el noroeste de Ontario.



Para más información, visitar www.ammpower.com, o ponerse en contacto con el departamento de relaciones con los inversores de AmmPower en invest@ammpower.com.



