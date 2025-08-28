La escritora Beatriz Castellanos presenta su nuevo libro: "Una cita financiera"

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de agosto de 2025.

La abogada y escritora, Beatriz Castellanos, presenta su tercer libro el próximo 1 de septiembre de 2025 en redes (@cosmofeminismo), titulado, "Una cita financiera: el primer paso para una vida en pareja". El libro invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la sinceridad y la comunicación en la pareja, especialmente en lo que al dinero se refiere. Destaca que el refuerzo emocional y económico en una pareja es fundamental para construir una relación sólida. El libro es una guía de seguridad financiera para aplicar en las citas amorosas y romper las sombras que impidan mantener el poder económico y emocional en las relaciones sexoafectivas.

Beatriz Castellanos, es experta en conflictos familiares y de pareja, violencia de género y sexual, en investigación y perfilación criminal y análisis de conducta. Está especializada en criminología, igualdad, delitos de odio, violencia intragénero, y en la solución extrajudicial de conflictos mediante mediación y arbitraje. Además, cuenta con varios másters en Nuevas Tecnologías y Derecho Digital, en Asesoramiento Financiero, en Psicopatología Criminal, Legal, Forense y Criminológica, y en Creación Literaria de la editorial Planeta, entre otros estudios. Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la defensa de los derechos de las personas, en especial de las mujeres.

El libro "Una cita financiera" da respuesta a cuestiones como:

¿Quieres aprender estrategias para mantener tu independencia financiera sin sentirte culpable o culpando a tu pareja? ¿Has considerado cómo el apoyo mutuo y la comunicación abierta pueden transformar los desafíos económicos en oportunidades para crecer juntas? ¿Te gustaría entender cómo impedir los patrones dañinos y crear un vínculo donde el dinero sea un aliado en lugar de una fuente de conflicto?

De venta en: https://www.amazon.com/stores/author/B0D...