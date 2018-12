Los españoles pedirán más préstamos de hasta 3.000€ antes de Navidad, según un estudio de Monedo Now

MONEDO NOW

Persona asalariada, de 30 a 39 años, soltera y sin hijos, es el perfil del solicitante de préstamos por Internet, según el estudio publicado por Monedo Now. Mayores cantidades en el último cuatrimestre del año y menos solicitudes en la cuesta de enero es lo que se prevé para 2019

Monedo Now, empresa proveedora de préstamos personales a través de la web www.monedo.es/now acaba de publicar el estudio ‘ Préstamos personales en Navidad y la cuesta de enero . Cuánto dinero se solicita, cuándo y cómo cambian los hábitos financieros respecto al resto del año’. El análisis parte de un estudio de 286.269 solicitudes hechas a través de su web durante el pasado año, lo que ha permitido identificar varios repuntes a lo largo de este periodo, siendo la época prenavideña uno de ellos.

De esta forma destaca un incremento de la cantidad de financiación solicitada en el último cuatrimestre del año cuando la cantidad aumenta de los 1.000-2.000 euros que se suelen solicitar entre enero y agosto, hasta los 3.000 euros en la recta final del año. Este aumento de la cantidad solicitada se explica de cara al consumo navideño y otras fechas destacadas como pueden ser el Black Friday, el Cyber Monday en noviembre y otras festividades en el calendario.

El estudio también pone de relieve el descenso de la necesidad de financiación en enero, momento en el que el propósito de ahorro en las economías domésticas es más fuerte que la llamada ‘cuesta de enero’. De esta forma el análisis de Monedo Now declara un retroceso del número de solicitudes del 21% en enero de 2018 frente a diciembre de 2017. A esto hay que sumar una caída interanual en el número de solicitudes de préstamos del -2.8% en enero de 2018 frente a enero de 2017.

En cuanto al solicitante medio de este tipo de préstamos personales a través de internet, el estudio pone de relieve que se trata de una persona asalariada (en el 72% de los casos), de edad comprendida entre los 30 y los 39 años (un 34% de los solicitantes), soltera (un 55% declaró este estado civil) y sin descendencia (en un 53% de los casos). Este perfil suele solicitar préstamos de cantidades comprendidas entre los 1.000 y 2.000 euros de enero a agosto, cantidad que aumenta hasta los 3.000 euros de septiembre a diciembre. También cabe destacar que los desempleados, estudiantes y jóvenes de 18 a 29 años, se inclinan por los préstamos de importes inferiores a los 1.000 euros en cualquier época del año.

