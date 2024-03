Expertos analizan en UIC Barcelona tendencias en Alumni, Fundraising y Marketing de las universidades

(Información remitida por la empresa firmante)



Más de 70 personas han participado en la jornada que ha acogido UIC Barcelona, organizada por la prestigiosa asociación internacional CASE.

El evento estaba dirigido a profesionales de entidades Alumni, comunicación, fundraising y marketing, así como a responsables de entidades vinculadas a la educación o a la investigación en España.

La jornada, en la que han intervenido ponentes nacionales e internacionales, ha servido también para compartir casos de éxito para crecer en comunicación, marketing, captación de fondos y en las relaciones con antiguos alumnos de instituciones educativas.

Barcelona, 13 de marzo de 2024.- Más de 70 personas han participado en una jornada en UIC Barcelona para proponer estrategias y buenas prácticas en la gestión de entidades de Alumni, la comunicación, el fundraising y el marketing con el objetivo de contribuir a mejorar la sostenibilidad y reputación de las instituciones de educación superior. El evento, organizado por la prestigiosa asociación internacional Council for Advancement and Support of Education (CASE), que reúne a más de 3.000 instituciones y cerca de 100.000 profesionales, estaba dirigido especialmente a responsables de entidades vinculadas a la educación superior y la investigación, y contó también con la presencia de algunos colegios internacionales. La bienvenida ha ido a cargo del rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, y de la presidenta y CEO de CASE, Sue Cunningham, quienes han agradecido a los asistentes su participación en este foro internacional.

En este contexto, Méndiz ha destacado la internacionalidad y mentalidad global de UIC Barcelona, con un 30% de alumnado internacional y 106 nacionalidades conviviendo en los dos campus.

Por su parte, la presidenta Sue Cunningham ha destacado que CASE "ponemos el foco en dar forma al futuro de nuestra profesión, transformar la educación e impactar en la sociedad. Ahora es más crucial que nunca apoyar a las instituciones en este esfuerzo. Es realmente maravilloso tener la oportunidad de reunirnos aquí, representando a 80 países de todo el mundo. Somos una familia global, unida en nuestra misión de apoyar a nuestros miembros en el futuro".

Tras las palabras de bienvenida, expertos nacionales y de diferentes países de Europa han participado en un debate sobre cómo crecer, dirigir y monitorizar la reputación institucional de una organización para facilitar la captación de fondos, la promoción universitaria y el compromiso de la comunidad Alumni.

En este panel, titulado 'El papel del liderazgo en la construcción de la reputación institucional', han participado, además de la presidenta y CEO del CASE, el vicerrector de la Universidad de York, Charlie Jeffery; el director de Desarrollo Corporativo de UIC Barcelona, Juan Pablo Garrido; la vicerrectora adjunta de Relaciones Exteriores de la Universidad de Glasgow, Rachel Sandison, y el director general de Reputación y director ejecutivo del Centro de Gobernanza y Reputación Universitaria de la Universidad de Navarra, Santiago Fernández-Gubieda.

En este panel, Rachel Sandison ha sentenciado: "Queremos ser la mejor universidad para el mundo, no la mejor universidad del mundo", recalcando que es necesario invertir en la gestión de la reputación.

En este sentido, Fernández-Gubieda ha destacado que "gestionar la reputación implica mejorar el desempeño a través de la igualdad, la investigación y la transferencia de conocimiento. Cultivar activos intangibles como los valores y la identidad, escuchar a las partes interesadas y aprender del contexto son cruciales para la toma de decisiones en todos los niveles".

Por su parte, Juan Pablo Garrido ha añadido que uno de los retos de las Universidades es su sostenibilidad económica, por lo que el fundraising será cada vez más relevante. En este contexto, ha comentado que es necesario poder ofrecer un buen programa de becas y ayudas para garantizar la igualdad de oportunidades al alumnado.

Tras el panel de expertos, los asistentes han podido aprender algunas técnicas para desarrollar estrategias efectivas en sus respectivas entidades a través de casos prácticos. También se han analizado los retos y oportunidades que plantea en concreto ell Fundraising y la relaciones con ex alumnos.

La jornada, que se ha celebrado en el Saló de Graus de UIC Barcelona, también ha servido para que los asistentes compartieran experiencias y establecieran contactos laborales con expertos y profesionales de toda Europa.

El director de Desarrollo Corporativo de UIC Barcelona, Juan Pablo Garrido, ha destacado que "ha sido un honor para UIC Barcelona poder acoger este evento del CASE, que reúne a más de 300 instituciones en Europa, entre las cuales se encuentra nuestra Universidad". Garrido fue nombrado en octubre del año pasado miembro del consejo asesor europeo de CASE, asociación internacional cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de instituciones educativas alrededor del mundo.

Entre sus servicios, CASE ofrece seminarios, congresos, foros de reflexión y capacitación dirigidos a profesionales que trabajan en áreas como la captación de fondos, la comunicación, el marketing o las alianzas institucionales. Actualmente, CASE agrupa a más de 3.000 universidades y 100.000 profesionales de todo el mundo.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés. Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Para más información:

Elena Castellarnau.

Responsable de Prensa.

T. +34 93254 18 00 Ext: 4294.

Immaculada 22, 08017 Barcelona.

elenac@uic.es | uic.es.