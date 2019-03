Hacia una feminización de la medicina, por Quirúrgica Cirujanos Asociados

Publicado 14/03/2019 9:58:05 CET

La conciliación familiar sigue siendo el principal reto del sector, con unos horarios muy amplios y sacrificados. Las mujeres solo ocupan el 20% de los cargos de responsabilidad en los centros médicos

Desde hace 20 años, la presencia de mujeres en las facultades de Medicina ha ido en aumento hasta convertirse, hoy en día, en una amplia mayoría. Concretamente, en la actualidad, el 70% de los estudiantes de Medicina son chicas, lo que trasladado a los centros médicos significa que de cada tres médicos, dos son mujeres. Esta feminización de la medicina aporta grandes beneficios, y nuevos retos tanto al sector médico como a los pacientes.

Según la doctora Alicia Jiménez, especialista en cirugía general y digestiva de Quirúrgica Cirujanos Asociados –el mayor grupo quirúrgico de Cataluña– "hay estudios, por ejemplo, el Are women better doctors than men? escrito por Heather Cruickshank, en abril del 2018, que demuestran que la presencia de mujeres en el sector médico mejora la calidad y la eficiencia global de los servicios, y la relación con los pacientes, puesto que se considera que tienen un trato más empático con ellos".

También valora positivamente esta feminización el doctor Joan Torralba, uno de los fundadores de Quirúrgica: "creo que la incorporación de la mujer al mundo laboral es muy positiva, tanto en el sector médico como en otros ámbitos profesionales donde hasta ahora lo tenían difícil. También es muy importante que el hombre se incorpore a trabajos que hasta ahora se relacionaban con la mujer, como por ejemplo pueda ser el de comadronas. El género no tiene que condicionar ni los trabajos, ni los sueldos".

Tradicionalmente, las mujeres elegían más especialidades médicas como medicina de familia (donde representan el 80%), pediatría o anestesista, ya que permiten tener mejor calidad de vida. Según la doctora Jiménez, "en las especialidades médicas es más fácil tener un horario establecido o pedir una reducción de jornada, por eso la presencia femenina es mayor, ya que suele ser más fácil conciliarla con la maternidad y la vida familiar".

De manera progresiva, la especialidad quirúrgica, históricamente masculina, ha ido incorporando cada vez más mujeres, pero todavía hoy predominan los hombres, aproximadamente en un 65-70%. Para la doctora Jiménez, "en cirugía es imposible tener un horario estricto que se pueda cumplir al 100% porque cualquier operación se puede alargar o complicar. Por eso son muy importantes los cambios que se están produciendo en la manera de trabajar, sobre todo en el sector privado. Un ejemplo es reducir la pausa del mediodía para conseguir un horario más compacto y seguido los días de consulta. Tener esa tarde un poco más libre mejora nuestra calidad de vida y nos ayuda a facilitar la conciliación familiar".

En relación con la conciliación familiar, el doctor Torralba comenta: "hay trabajos que comportan unos deberes y obligaciones que hacen imposible mantener un horario preestablecido. Con esto no quiero decir que puedan ser ocupados solo por aquellas personas que renuncian a una maternidad o paternidad responsables, sino a que si una mujer o un hombre aspira a ellos, tiene que ser consciente que comportará renuncias. De todas maneras, las empresas tienen que facilitar la conciliación y, globalmente, luchar para conseguir compartir las responsabilidades familiares y las tareas del hogar".

También es muy importantes que se produzcan cambios a nivel social. "Antes estaba muy mal visto que un médico pidiese una reducción de jornada, pero esto está cambiando. Se está produciendo un cambio de mentalidad para que se acepte, por ejemplo, reducir el número de horas trabajadas para poder conciliar mejor. Pero la conciliación tiene que ser tanto para mujeres como para hombres. Seguro que con el cambio generacional se asumen estos retos".

Donde todavía se encuentran pocas mujeres es en los puestos de responsabilidad de los centros médicos. La doctora Jiménez apunta que "las mujeres solo representan el 20% de los líderes de equipo, jefas de servicio o cargos directivos, ya que muchas renuncian a progresar en su carrera para dedicarse a la maternidad. De la misma manera que las mujeres han tomado protagonismo en todos los ámbitos, tiene que pasar lo mismo en Medicina, y también en los cargos directivos. No tienen que estar ahí por el hecho de ser mujeres, pero, las que estén capacitadas y con ganas, tienen que poder llegar hasta ahí".

Acerca de Quirúrgica Cirujanos Asociados: Nace en el año 1986 de la unión de dos cirujanos de renombre y con trayectoria internacional, el Dr. José María Raventós y el Dr. Joan Torralba. De sus estancias en grandes hospitales, concretamente la Mayo Clinic de EE.UU.,en el Hospital del Mar de Barcelona y en el primer Institut Universitari Dexeus,importan un modelo de éxito que sienta las bases de su equipo quirúrgico en Barcelona. Único a nivel nacional combina lo mejor de la medicina pública (un equipo de cirujanos altamente cualificados con importante experiencia práctica y en formación permanente) y las ventajas de la medicina privada (eficiencia, rapidez, atención al paciente más allá de la enfermedad y con seguimiento personalizado). Gracias a este modelo, Quirúrgica lleva más de tres décadas como clínica puntera en las especialidades que abarca y en la excelencia tanto en medicina como en servicios.

Dossier de prensa: Dossier-de-prensa-QCA.pdf

Contacto

Nombre contacto: Laia Zieger

Descripción contacto: Prensa Quirúrgica

Teléfono de contacto: 670863596