Formatic Barcelona apuesta por los cursos de CFGS especializados en turismo

La Escuela Universitaria Formatic Barcelona (EUFB) ofrece, en cada curso, la oportunidad de acceder a diferentes ciclos formativos de grado superior. Los relacionados con el sector del turismo representan en la actualidad una alternativa no exenta de atractivos

Los CFGS de EUFB permiten a los estudiantes ampliar sus conocimientos y especializarse en ámbitos concretos, en los que podrán desarrollar en el futuro su trabajo. Es así como pueden orientar con una mayor facilidad su trayectoria profesional hacia un área por la que sientan especial predilección. Ese es el caso, por ejemplo, de las agencias de viajes o de la gestión de alojamientos ligados al turismo.



Por otro lado, las titulaciones existentes suponen un impulso destacado de cara a gozar de salidas laborales muy ventajosas y que mejoran considerablemente su curriculum vitae. De este modo, tienen la opción de diferenciarse del resto de candidatos que concurran a una misma oferta laboral.



Estos ciclos les convierten en unos profesionales mucho más competitivos frente a aquellos que no han continuado preparándose en las aulas. Por todo ello, no es de extrañar que cada vez más alumnos se decanten por esta oferta lectiva que completa su formación. Su éxito académico y profesional se encuentra al alcance de su mano.



Desde su fundación en el año 1974, más de 2.000 estudiantes han hallado en Formatic Barcelona el centro idóneo en el que completar su preparación. La cifra continúa creciendo gracias a las propuestas de CFGS en las que pueden inscribirse. Las vinculadas a la actividad turística ganan fuerza a medida que este sector se recupera del parón que supuso la pandemia de COVID-19. La recuperación ya está en marcha, y se estima que España contabilice 154.000 millones de euros de ingresos al cierre de este año 2022. La cantidad se aproxima bastante a la obtenida en 2019.



Es el momento perfecto para prepararse y disponer de los perfiles que más demandará próximamente el mercado. Únicamente una educación de calidad asegurará la preparación precisa para hacer frente a los retos que presenta el futuro a corto y medio plazo.



Una apuesta por la actualización constante

En un mundo tan cambiante como el actual, la adaptación es clave. También a nivel académico. Por ello, este centro privado con sede en la Ciudad Condal se esfuerza para que la mejora continua sea su principal seña de identidad. Así queda patente en la formación y experiencia profesional del personal docente de los títulos de turismo y otros ámbitos. Se refleja, asimismo, en las titulaciones que se ofrecen año tras año y en sus respectivos planes de estudio.



Las propuestas educativas que hace un lustro resultaban innovadoras han quedado en la actualidad obsoletas. Lo mismo sucederá, previsiblemente, con las que hoy en día se presentan como modernas y renovadas, pero que dejarán de serlo con el tiempo. La apuesta decidida por una actualización constante es la solución. Es el modo en que los estudiantes pueden formarse con el fin de encontrar rápidamente un empleo. Lo lograrán porque la formación que reciben en las clases de los CFGS va acorde con las exigencias de las empresas que les contratarán.



Su espíritu innovador también deja huella en las instalaciones y los servicios que se ofrecen en ellas.



Prácticas e idiomas, esenciales para completar la formación

Además del empeño por la innovación, en las titulaciones superiores de Formatic Barcelona referidas el sector turístico no faltan otros elementos esenciales. El primero de ellos guarda relación con los idiomas. Como parte del plan de estudios, se imparten clases de francés e inglés. Cuando se finaliza el ciclo en cuestión, el alumno puede acreditar el nivel de idiomas que tiene. Esta es, de hecho, una de las ventajas de los cursos.



El segundo es el referido a las prácticas en centros de trabajo que ofrecen la posibilidad de completar la formación. Así, las horas lectivas son, en todos los casos, de 1650, mientras que las horas prácticas se fijan en 350.



Múltiples salidas laborales para ciclos especializados en un sector al alza

Ahora que soplan aires de bonanza para el turismo que invitan al optimismo, esta escuela universitaria invita a formarse. Es la manera ideal que aprovechar su reactivación, que generará empleo y mayores beneficios económicos. El mejor modo es hacerlo con alguno de los tres CFGS que pueden cursarse actualmente.



El primero de ellos es el ciclo formativo de grado superior en guía, información y asistencia turística. Su objetivo es conseguir que los estudiantes sean capaces de planificar, promocionar e informar de los más diversos destinos vacacionales de base territorial. El programa incluye asignaturas tan diversas como las de marketing turístico, diseño y comercialización de productos, destinos turísticos, protocolo y relaciones públicas, recursos turísticos…



El de gestión de alojamientos turísticos es otro de los CFGS existentes. Aquellos que se inscriban en él aprenderán cómo administrar el área de alojamiento. Del mismo modo, sabrán la manera de asegurar la acogida y la atención al cliente, con una prestación correcta de los servicios a su alcance. Permite adquirir conocimientos sobre temáticas como la gestión del departamento de pisos, dirección de alojamientos del sector turístico, comercialización de eventos, etcétera.



Completa la oferta el grado superior en agencias de viajes y gestión de eventos. Estar capacitado tanto para programar como para operar viajes combinados y todo tipo de eventos es lo que promete este tercer ciclo de formación. Ofrece, asimismo, las herramientas y conocimientos precisos para vender servicios turísticos.



Las salidas laborales son, en los tres casos, múltiples. Una vez que concluyan sus estudios, los alumnos podrán acceder, en función de su título, a puestos de trabajo como los de:



• Agente de viajes.



• Guía local.



• Organizador de eventos.



• Consultor de viajes.



• Responsables de cualquier oficina de información turística.



• Comercializador de eventos.



• Etcétera.



En definitiva, Formatic Barcelona apuesta por el turismo con sus actuales titulaciones de CFGS centradas en este sector.







