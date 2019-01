La FUE aboga por mantener la bonificación de las prácticas curriculares

Publicado 10/01/2019 18:04:27 CET

- La Fundación Universidad-Empresa quiere sumarse a una mesa de diálogo constructivo para buscar "una postura que satisfaga a todos los actores implicados", asegura Fernando Martínez, vicepresidente ejecutivo de la FUE.

- La FUE apoya la incorporación de todos los estudiantes en prácticas en el régimen general de la Seguridad Social, pero no está de acuerdo en que se trate a todas las prácticas por igual.

Madrid, 10 de enero de 2019. La Fundación Universidad-Empresa (FUE) considera que la cotización obligatoria de las prácticas no remuneradas y la desaparición de la bonificación actual para las prácticas curriculares, medidas aprobadas por el Gobierno a finales de 2018, repercutirá negativamente en universidades, empresas y estudiantes.

Según Fernando Martínez, vicepresidente ejecutivo de la FUE, esta obligatoriedad va a originar problemas para las universidades a la hora de contar con una oferta de prácticas suficiente para cubrir las necesidades curriculares de sus alumnos. "No es el camino correcto, ya de por sí es difícil encontrar empresas dispuestas a acoger a estudiantes de Grado y Postgrado para la realización de sus prácticas obligatorias, cuanto más si añadimos un costo", lamenta.

Desde la FUE señalan, además, que ni las universidades ni las empresas cuentan con los recursos y presupuesto necesarios para llevar a cabo esta medida.

Mesa de diálogo constructivo.

Por ello, al igual que la CRUE, pide participar en una mesa de diálogo en la que se sienten representantes de los Ministerios competentes con los agentes implicados - universidades, empresas, estudiantes y entidades gestoras de prácticas - para buscar una postura que satisfaga a todos.

En este sentido, la FUE, junto con la Red de Fundaciones Universidad-Empresa, ya ha mantenido reuniones con la Ministra de Trabajo, la Secretaria de Estado de Empleo y el Secretario General de Universidades con el ánimo de impulsar un "diálogo constructivo" entre el Gobierno y el sector empresarial, a través de la patronal CEOE y de los Consejos Sociales de las universidades.

Bonificación de las prácticas curriculares.

La FUE cree necesario buscar una fórmula que garantice el derecho de los estudiantes a realizar prácticas académicas externas de calidad y valora positivamente que el Gobierno apueste por la incorporación de todos los estudiantes en prácticas en el régimen general de la Seguridad Social, pero no está de acuerdo en que se trate por igual a las prácticas curriculares y extracurriculares.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de la FUE, recuerda que las prácticas curriculares, sean remuneradas o no, son parte integral de los planes de estudio y constituyen una asignatura más que el alumno debe superar para la obtención de su título universitario. "No parece lógico", comenta Fernando Martínez, "que se tenga que cotizar por una formación obligatoria" y por ello la FUE aboga por la bonificación del 100% de todas las prácticas curriculares, tanto las remuneradas como las no remuneradas.

Eliminar el fraude.

Desde la FUE, se insiste también en la necesidad de que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para eliminar las prácticas fraudulentas que se llevan a cabo al margen de la formación universitaria o de la formación profesional y que, por tanto, se escapan del ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno a finales del pasado mes de diciembre.

Sobre la Fundación Universidad Empresa:

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una institución sin ánimo de lucro cuyo trabajo se basa en el Deep Linking, que no es sino escuchar, entender y proponer, para construir relaciones a largo plazo entre la Universidad, la Empresa y la sociedad en general. Gracias a esta filosofía de trabajo, a esta forma de entender su misión, la Fundación Universidad- Empresa es, desde su creación hace ya 45 años, un referente de innovación en los campos de la formación, el empleo y el emprendimiento. A través de sus programas y proyectos responde a los retos que plantea la sociedad, buscando siempre soluciones capaces de generar el valor compartido que garantizará su desarrollo y sostenibilidad.

