(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2025.

Por Iñaki Nieto, experto en formación de idiomas y CEO de Kleinson

Aprender idiomas siempre ha sido un reto. Durante décadas lo asociábamos a manuales, gramática, memorización y largas horas de práctica. Para muchos, suponía frustración y abandono. Sin embargo, en muy pocos años la irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha transformado radicalmente este panorama.

Hoy, existen ya auriculares inteligentes que ofrecen traducción simultánea en conversaciones cotidianas; aplicaciones de móvil que diseñan itinerarios personalizados; y plataformas digitales que corrigen la pronunciación en tiempo real. Lo que antes era ciencia ficción se ha convertido en rutina y, con ello, la comunicación entre personas de diferentes idiomas es más accesible que nunca.

¿Seguirá siendo necesario aprender idiomas?

La pregunta parece lógica: si la tecnología traduce por nosotros, ¿para qué invertir tiempo y esfuerzo en aprender?

La respuesta está en otra comparación: ¿la gente dejó de viajar cuando aparecieron documentales que mostraban todos los rincones del planeta? ¿Dejaron de ir a museos cuando estos publicaron sus colecciones virtuales? No. Siempre habrá quien se conforme con la versión digital, pero la mayoría sigue queriendo vivir la experiencia real.

Con los idiomas pasa lo mismo. Una aplicación puede salvarnos en un apuro, pero aprender un idioma es mucho más que descifrar palabras: es comprender una cultura, apreciar su humor, interpretar sus silencios y sentir la identidad que transmite. Una traducción literal nunca capta todos esos matices.

El idioma como ventaja competitiva en la empresa

Donde esta diferencia se hace más evidente es en el entorno empresarial. Para llevar a cabo operaciones comerciales, tanto con clientes como con proveedores, siempre será indispensable contar con directivos que dominen idiomas a alto nivel. No se trata solo de entenderse, sino de negociar con fluidez, captar señales no verbales y generar confianza.

Un ejemplo ilustrativo es el del presidente Pedro Sánchez. Te caiga mejor o peor, es el primer jefe de Gobierno español con un dominio sólido del inglés. Este factor ha sido clave en negociaciones como los fondos europeos Next Generation o la llamada “excepción ibérica” en materia energética. Es difícil imaginar que esos acuerdos hubieran llegado tan lejos si cada palabra dependiera de un traductor.

Con la globalización, el idioma se ha convertido en un factor competitivo. No basta con traducir; hay que persuadir, empatizar y cerrar acuerdos estratégicos. Y eso exige habilidades humanas, no solo tecnológicas. En entornos corporativos, donde los matices culturales y emocionales determinan el éxito de una negociación, esta competencia es insustituible.

Cómo la IA está transformando la forma de aprender

Lo que sí ha cambiado —y seguirá haciéndolo— es la manera de aprender. La IA no elimina la formación, pero sí la reinventa.

Las plataformas actuales ofrecen planes adaptados a cada alumno, corrigen la pronunciación en segundos y permiten mantener conversaciones simuladas con avatares indistinguibles de un hablante real. El aprendizaje se vuelve más eficiente y personalizado que nunca.

Además, la IA ha democratizado el acceso a la formación: hoy cualquiera puede practicar un idioma desde casa, con un coste mucho menor al de las academias tradicionales. Pero esto no significa el fin de los formadores, sino un cambio en su papel. El docente deja de ser un mero transmisor de reglas para convertirse en guía cultural y acompañante humano.

En mi experiencia profesional, el aprendizaje más efectivo surge cuando la tecnología se integra con la interacción humana. En Kleinson, por ejemplo, trabajamos bajo esa premisa: la IA potencia la personalización, pero el factor humano sigue siendo el motor que convierte el conocimiento en comunicación real.

Una reinvención, no una sustitución

El error sería pensar que la inteligencia artificial sustituirá la formación de idiomas. En realidad, lo que hace es multiplicar su alcance y transformarla.

El futuro pasa por un modelo híbrido: la tecnología ofrece inmediatez, personalización y eficiencia; mientras que el ser humano aporta empatía, cultura y experiencia. Esa combinación permitirá a empresas, profesionales y ciudadanos desenvolverse en un mundo cada vez más interconectado.

En definitiva, la IA no marca el final del aprendizaje de idiomas, sino su reinvención. Porque un idioma no es solo un medio de comunicación: es una puerta de entrada a otra forma de pensar, de negociar y de entender el mundo. Y por mucho que la tecnología traduzca, esa puerta seguirá siendo profundamente humana.