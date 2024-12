El Grado en Diseño para Sistemas Alimentarios: creatividad, gastronomía y sostenibilidad para innovar

(Información remitida por la empresa firmante)

Nace el Grado en Diseño para los Sistemas Alimentarios, una formación única que integra diseño, gastronomía, tecnología y responsabilidad medioambiental. Impulsado por Elisava y CETT, este grado ofrece una visión integral para abordar los desafíos contemporáneos de la industria alimentaria, y forma a los profesionales que liderarán la transformación de los sistemas alimentarios hacia un futuro más sostenible y resiliente

Barcelona, 17 de diciembre de 2024.- Una formación que responde a los desafíos del siglo XXI

El Grado en Diseño para los Sistemas Alimentarios tiene como objetivo formar a diseñadores capaces de crear soluciones innovadoras que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y a la soberanía alimentaria.



"La sostenibilidad medioambiental y la soberanía alimentaria son dos de los grandes desafíos que enfrenta la industria alimentaria hoy en día. A través de este grado, queremos formar a profesionales que sean capaces de generar un impacto positivo en el entorno y en las comunidades, promoviendo modelos alimentarios más justos, locales y resilientes" explica Javier Peña, Director General de Elisava.



Sinergias entre diseño, gastronomía y sostenibilidad

El diseño se presenta como una herramienta clave para dar respuesta a los retos medioambientales y de soberanía alimentaria. Según Mariana Eidler, de Elisava, y Vinyet Capdet, del CETT, "el diseño no solo debe atender a la estética, sino a la creación de experiencias sostenibles y responsables".



Formación alineada con las demandas del mercado y los retos globales

Este grado no solo responde a las necesidades profesionales del sector alimentario, sino también a los compromisos globales con la sostenibilidad, la justicia social y la soberanía alimentaria.



Además de los acuerdos de colaboración con más de 1.000 empresas e instituciones del sector, el grado forma parte de una red internacional que promueve la investigación y el desarrollo de nuevos modelos de producción alimentaria basados en la sostenibilidad y la equidad. Empresas como Danone, Nestlé, Ametller Origen y El Celler de Can Roca se suman a esta iniciativa, ofreciendo a los estudiantes oportunidades para colaborar en proyectos que contribuyan a la transformación del sector.



Alta inserción laboral y competencias clave para el futuro

Con una inserción laboral cercana al 90%, este grado, prepara a los estudiantes para afrontar los nuevos desafíos profesionales en diversas áreas, como la creación de productos alimentarios sostenibles, el diseño de experiencias de consumo responsables y la investigación aplicada en la lucha contra el desperdicio alimentario y la mejora de los procesos agroalimentarios.



Salidas profesionales

Los graduados podrán desarrollar su carrera en áreas como:



• Industria del diseño: Desarrollo de productos alimentarios sostenibles, packaging ecológico, diseño de experiencias de usuario con enfoque en sostenibilidad.



• Industria alimentaria: Investigación y desarrollo de productos, implementación de procesos circulares y sostenibles, análisis de tendencias de consumo.



• Restauración comercial y colectiva: Diseño e implementación de productos y servicios sostenibles, estrategias de optimización de recursos y circularidad de procesos.



• Gastronomía y salud: Consultoría y desarrollo de proyectos para mejorar la salud pública a través de la alimentación.



• Soberanía alimentaria: Proyectos que promuevan sistemas alimentarios locales, accesibles y responsables.



Este grado es una respuesta directa a los grandes retos medioambientales, sociales y económicos que enfrenta la industria alimentaria, preparando a los profesionales del futuro para liderar un cambio necesario hacia un sistema alimentario más justo, eficiente y respetuoso con el planeta.



Descubrir más información sobre el Grado en Diseño para los Sistemas Alimentarios.







Contacto

Nombre contacto: Claire Dubus

Descripción contacto: Elisava

Teléfono de contacto: 93 317 47 15