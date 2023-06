Guía de seguridad 2023 para disfrutar de una verano sin sobresaltos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio

La empresa Point Fort Fichet, especializada contra el robo con fractura, y con el apoyo de Policía Nacional, renueva la Guía de Seguridad 2023: un manual que recoge los consejos y medidas básicas para garantizar que se pueda disfrutar de un verano sin sustos

Llega el ansiado verano que este año se ha hecho esperar con el temporal de las últimas semanas. Seguro que ya se sueña con el sol, la arena, el agua del mar, la montaña. Marcharse a la casa del campo, al pueblo o hacer una excursión de día. Se desea estar con amigos y visitar a la familia e incluso conocer a esos nuevos miembros que han nacido recientemente y aún no se han podido visitar. En definitiva, con disfrutar de las vacaciones. Point Fort Fichet lo sabe y quiere asegurarse de que tanto hoy como en el futuro se disfrute tranquil@s de ese merecido tiempo de desconexión, con la seguridad de que, al regresar, las casas seguirán estando tal y como se dejaron.



Con la llegada de esta temporada, las autoridades confirman que aumentan los robos en las viviendas de los españoles. Son tiempos de inestabilidad y por eso, Point Fort Fichet en colaboración con Policía Nacional pone a disposición de sus clientes las medidas más innovadoras en lo que a seguridad contra el robo con fractura se refiere y ofrece más de 40 años de experiencia en la protección del hogar.



Se estima que un ladrón tiene 9 segundos para abrir la puerta de la casa en la que desea entrar. Ponerles difícil la entrada en casa a través de los sistemas de cierre o con puertas acorazadas para evitar butrones, es una solución sencilla y fiable. En el caso de no poder abrir la puerta en un tiempo límite, el ladrón tendrá que huir.



Seguridad en todos los sentidos

Por eso, Point Fort Fichet,en colaboración con Policía Nacional, publica algunas medidas de precaución extra durante estas fechas en la Guía de Seguridad 2023:



1. ACTUAR • Que la vivienda parezca habitada es el mejor método disuasorio.



• No desconectar totalmente la electricidad. Un timbre desconectado es signo de ausencia.



• No cerrar del todo las persianas.



• La tecnología lo pone más fácil: los temporizadores automáticos que encienden y apagan las luces o la radio ayudan a aparentar que la casa está habitada.



• Pedir a un vecino que recoja el correo y dejar un teléfono para emergencias.



• Nunca esconder una llave de repuesto cerca de casa o en lugares como buzón, macetas o caja de contadores.







2. CALLAR • Evitar comentar los planes con desconocidos o en las redes sociales.



• Asegurarse que otras personas tampoco informan de la ausencia ni aportan datos personales.







3. GUARDAR • No dejar a la vista los objetos de valor: llaves, talonarios, claves de tarjetas o códigos de acceso a banca online.



• Si hay que dejar objetos de valor, mejor guardarlos en una caja de seguridad.



• Elaborar un inventario con los números de serie de aparatos electrónicos, marca y modelo y fotografía. En caso de robo, es más fácil recuperarlos.







4. VIGILAR • Abrir la puerta o el portal a desconocidos compromete la seguridad de todos los vecinos.



• No quedar en casa con desconocidos por teléfono o internet.



• Aceptar solo servicios que se hayan solicitado previamente (agua, luz, teléfono, gas) y exigir acreditación a sus representantes.



• Mantener la puerta cerrada hasta que se pueda identificar plenamente a la persona que llama.







5. DENUNCIAR • La colaboración ciudadana anónima contribuye a la seguridad de todos.



• Si hay gente merodeando o ruidos en viviendas desocupadas, llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (112).



• Por último, si un ladrón entra en casa, nunca hacerle frente. Intentar huir y llamar a quien pueda ayudar.





Contacto

Nombre contacto: POINT FORT FICHET

Teléfono de contacto: 932897419