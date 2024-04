Hack The Box redefine la ciberseguridad con nuevos estándares en la preparación cibernética de compañías

(Información remitida por la empresa firmante)

El innovador enfoque del Cyber Performance Center ayuda a las empresas a presentar un frente unido contra la ciberdelincuencia alineando la ciberseguridad y los objetivos corporativos

Nueva York, Londres y Sídney, 10 de abril de 2024.- Gracias al Centro de Rendimiento Cibernético de Hack The Box, las empresas pueden aumentar sus defensas en materia de ciberseguridad, eliminando las lagunas de competencias y conocimientos que suelen aprovechar los delincuentes.



El Centro de Rendimiento Cibernético de Hack The Box aúna la capacidad individual, las prácticas de gestión empresarial y el factor humano en el sector de la ciberseguridad, y está diseñado para ayudar a las organizaciones a adoptar un enfoque coordinado de su preparación cibernética, reduciendo las vulnerabilidades creadas cuando la ciberseguridad se aísla o se trata como un requisito obligatorio.



Su innovador modelo trasciende los límites de la formación cibernética tradicional, adoptando una visión de 360º que tiene en cuenta los procesos y las inversiones tecnológicas de una empresa junto con los requisitos de sus equipos de ciberseguridad. Al ajustar los procesos y ejercicios a los resultados de la organización, ayuda a alinear los objetivos de ciberseguridad y los empresariales.



El enfoque disruptivo de Hack The Box también aborda directamente el elemento humano clave dentro de la ciberseguridad corporativa, centrándose en la capacitación y el desarrollo que los profesionales de la ciberseguridad necesitan para rendir al máximo, al tiempo que proporciona trayectorias profesionales claras para fomentar la retención y combatir el aumento del agotamiento y la fatiga dentro del sector. Esto es fundamental, ya que el sector mundial de la ciberseguridad se enfrenta actualmente a una escasez de cualificaciones de cuatro millones de personas.



Se calcula que, para el año que viene, más de la mitad de los incidentes cibernéticos importantes estarán causados por errores humanos o escasez de competencias. El enfoque del Centro de Rendimiento Cibernético ayuda a las organizaciones a abordar su seguridad como un objetivo de toda la empresa, teniendo en cuenta las necesidades de su equipo de ciberseguridad, los procesos empresariales y las respectivas inversiones tecnológicas para promover una cultura de seguridad saludable.



Hack The Box combina estos tres pilares organizativos con un viaje de aprendizaje continuo basado en las últimas tecnologías, vulnerabilidades y soluciones para todos los ámbitos de la ciberseguridad. El enfoque permite a los clientes crear y mantener una estrategia cibernética sólida, desbloqueando las habilidades de cada miembro de sus equipos de seguridad, ajustando los procesos y ejercicios a los resultados organizativos y salvando las distancias entre la ciberseguridad y los objetivos empresariales.



"En Hack The Box, creemos que la preparación para la ciberseguridad no es solo un requisito técnico, sino un imperativo de toda la empresa, que implica a las personas, la tecnología y los procesos", destaca Haris Pylarinos, fundador y CEO de Hack The Box. "Solo teniendo en cuenta las necesidades del equipo de ciberseguridad de una organización, sus procesos empresariales y sus respectivas inversiones en tecnología, puede prosperar una cultura de seguridad saludable. Por eso hemos desarrollado el enfoque Cyber Performance Center, en el que nos centramos en capacitar a las personas y organizaciones cibernéticas para que saquen la mejor versión de sí mismas, día tras día".



Hack The Box es el único Centro de Rendimiento Cibernético que se basa en tres pilares fundamentales:



Formación continua, gamificada y práctica desde los fundamentos de la ciberseguridad hasta escenarios avanzados.



Planes de desarrollo de la mano de obra en ciberseguridad, integrados en el tejido y los objetivos de las organizaciones.



Programas de trayectoria profesional y estrategias de retención para luchar contra el agotamiento, la fatiga y las carencias de competencias.



Haris Pylarinos continúa: "Lo que hace diferente a Hack The Box es que, a diferencia de los métodos de formación tradicionales, ofrecemos una plataforma todo en uno que sirve como un único panel de vidrio para que las organizaciones y los líderes en ciberseguridad contraten, mejoren, retengan y hagan un seguimiento del éxito de su equipo. Cyber Performance Center marca la siguiente etapa de la evolución de Hack The Box. Seguiremos apoyando al sector, actuando como un aliado vital en la creación de equipos y organizaciones de seguridad de alto rendimiento que pongan el factor humano en primer plano".



Sobre Hack The Box

Hack The Box es el Centro de Rendimiento Cibernético con la misión de proporcionar una plataforma humana para crear y mantener individuos y organizaciones de ciberseguridad de alto rendimiento. Hack The Box es la única plataforma que aúna la mejora de las competencias, el desarrollo de la mano de obra y el enfoque humano en el sector de la ciberseguridad, y cuenta con la confianza de organizaciones de todo el mundo para llevar a sus equipos al máximo rendimiento. Ofreciendo un entorno todo en uno para el crecimiento continuo, la evaluación y la contratación, Hack The Box proporciona soluciones para todos los dominios de ciberseguridad. Lanzada en 2017, Hack The Box reúne a la mayor comunidad global de ciberseguridad de más de 2,6 millones de miembros de la plataforma. Hack The Box tiene su sede en el Reino Unido, con oficinas adicionales en Estados Unidos, Australia y Grecia.



Más información: hackthebox.com







Contacto

Nombre contacto: Hack The Box

Descripción contacto: Hack The Box

Teléfono de contacto: 07471738399