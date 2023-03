Horizon Kinetics lanza Inflation Beneficiaries UCITS ETF (INFBN)

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva York, 27 de marzo de 2023.

Horizon Kinetics LLC anunció el lanzamiento del Inflation Beneficiaries UCITS ETF (INFBN NA), un fondo gestionado activamente, que comenzó a cotizar en la Bolsa Euronext de Ámsterdam y en la Bolsa Euronext de Dublín el 23 de marzo de 2023

Este ETF activo se gestionará con la misma filosofía a largo plazo, orientada al valor y basada en la investigación propia que ha guiado la gestión de los demás productos de la Firma durante los más de 20 años transcurridos desde la creación de Horizon Kinetics. El ETF pretende abordar lo que Horizon Kinetics considera uno de los motores económicos y de inversión más importantes: La inflación, mediante la identificación de empresas únicas y escalables que tengan el potencial de prosperar en un entorno inflacionista. (Para más información sobre el INFBN, visitar https://www.horizonkinetics.com/products...).



"Tras el exitoso lanzamiento en enero de 2021 de nuestro ETF Inflation Beneficiaries, que cotiza en la Bolsa de Nueva York (INFL, visite https://horizonkinetics.com/products/etf/infl/), hemos escuchado una creciente demanda de un producto similar por parte de nuestros clientes europeos; nos complace poder ofrecerles esta estrategia diferenciada. INFBN busca invertir en empresas que estén posicionadas para beneficiarse en un entorno inflacionista (aunque no necesitan la inflación para obtener buenos resultados). Creemos que el mundo está entrando en una nueva era de inflación estructural sostenida, debido a diversos factores. Los principales desviadores de esta dinámica, a saber, la subinversión crítica en el suministro de materias primas y el abultamiento de la deuda pública, llevan décadas desarrollándose".



"Como hemos escrito durante años, los índices suelen concentrarse en determinados sectores con el tiempo, lo que reduce la diversificación que ofrecen a los inversores. Nuestro Fondo se gestiona activamente y ofrece una diversificación fundamental frente al complejo de índices y asignación de activos", afirmó Murray Stahl, fundador, consejero delegado y director de inversiones de Horizon Kinetics.



"Nos complace ofrecer a nuestros clientes europeos un producto que seguirá una estrategia similar a la de INFL, haciendo hincapié en la exposición a empresas con activos duros y poco capital. Originalmente lanzamos la estrategia para nuestros clientes estadounidenses, pero la inflación es un fenómeno global que afecta a todas las empresas e inversores. La cartera está diseñada para ofrecer una exposición a la inflación de ciclo completo, que tiene el potencial de prosperar en una variedad de escenarios económicos. Creemos que esto es posible porque el Fondo hace hincapié en empresas que tienen exposición a activos subyacentes inflacionistas, pero que no tienen una elevada intensidad de capital, por lo que obtienen fuertes rendimientos de ciclo completo. El Fondo también proporciona exposición a lo que creemos que son las empresas de mayor calidad en sectores que están infrarrepresentados en los índices mundiales de renta variable", añadió James Davolos, Gestor de Cartera.



Acerca de Horizon Kinetics LLC

Horizon Kinetics LLC es la sociedad de cartera matriz de Horizon Kinetics Asset Management LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC, así como de KBD Securities, LLC y Kinetics Funds Distributor LLC, dos corredores/intermediarios de propósito limitado registrados en la SEC y miembros de FINRA. Horizon Kinetics es una boutique de inversión de propiedad y gestión independientes que se adhiere a una filosofía de inversión de valor fundamental, contraria y a largo plazo que los fundadores establecieron hace 26 años en Bankers Trust Company. Horizon Kinetics cuenta con más de 70 empleados y tiene oficinas principales en Nueva York y White Plains, Nueva York. Para más información sobre Horizon Kinetics, visite www.horizonkinetics.com.



Información importante sobre riesgos

"Considere detenidamente los objetivos de inversión, riesgos, comisiones y gastos de un fondo. Para esta y otra información importante, puede obtener el Folleto del Fondo haciendo clic AQUÍ, el Suplemento del Folleto del Fondo haciendo clic AQUÍ".



El Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries UCITS ETF (el "Fondo") es un OICVM ETF de gestión activa que busca el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la inflación. Trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable nacionales y extranjeros de empresas que se espera que se beneficien, directa o indirectamente, de la subida de los precios de los activos reales (es decir, activos cuyo valor se deriva principalmente de propiedades físicas como las materias primas) como aquellos cuyos ingresos se espera que aumenten con la inflación sin los correspondientes aumentos en los gastos.



El Ticker del Fondo es INFLBN y cotiza en la Bolsa Euronext de Ámsterdam (EAM) y en la Bolsa Euronext de Dublín (XDUB).



Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Las acciones de cualquier ETF se compran y venden a precio de mercado (no VL), pueden negociarse con descuento o prima respecto al VL y no se reembolsan individualmente del Fondo. Las comisiones de intermediación reducirán la rentabilidad. Las inversiones del Fondo en valores vinculados a activos reales implican riesgos significativos, incluidos riesgos financieros, operativos y competitivos. Las inversiones en valores vinculados a activos reales exponen al Fondo a condiciones macroeconómicas potencialmente adversas, como una subida de los tipos de interés o una desaceleración de la economía en la que se encuentra el activo.



El Fondo no está diversificado, lo que significa que puede concentrar sus activos en menos participaciones individuales que un fondo diversificado. Por lo tanto, el Fondo está más expuesto a la volatilidad de los valores individuales que un fondo diversificado. Las participaciones del Fondo y las asignaciones sectoriales están sujetas a cambios en cualquier momento y no deben considerarse recomendaciones de compra o venta de ningún valor. El Fondo invierte en valores extranjeros que implican una mayor volatilidad y riesgos políticos, económicos y cambiarios, así como diferencias en los métodos contables. Estos riesgos son mayores en el caso de inversiones en mercados emergentes.



El Fondo puede invertir en valores de empresas de pequeña y mediana capitalización, que pueden ser más volátiles que los fondos que invierten en empresas más grandes y consolidadas. El Fondo se gestiona activamente y puede verse afectado por las selecciones de valores del asesor de inversiones. La diversificación no asegura beneficios ni protege contra pérdidas en un mercado a la baja.



Detalles del Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible: PULSAR AQUÍ







