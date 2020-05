Huawei abre un año más la convocatoria a su Concurso Global de Diseño de Temas para smartphone y smartwatch

Huawei abre oficialmente el plazo para participar en su Concurso Global de Diseño de Temas con el objetivo de identificar a los mejores diseñadores del mundo. Al igual que en ediciones anteriores, el concurso es un llamamiento a la innovación para conseguir mejorar la experiencia de los 600 millones de usuarios de Huawei

Desde su puesta en marcha, el Huawei Global Theme Design Competition se ha convertido en uno de los premios más consolidados dentro de la industria de la creatividad y, gracias a su prestigio, ha conseguido atraer a algunas de las mentes más creativas de todo el mundo.



El Concurso Global de Diseño de Temas de Huawei recibió, durante la pasada edición celebrada en 2019, la propuesta de más de 4.000 diseñadores. Entre todas ellas se seleccionaron 2.000 por su compromiso con la temática del concurso "El futuro de la estética”, los cuales se publicaron en la aplicación de Temas de HUAWEI, ayudando así a los diseñadores ganadores a dar a conocer su trabajo.



Este año el concurso mantiene el objetivo de descubrir a los creadores más innovadores dentro de la industria del diseño. Los seleccionados no sólo ganarán un premio en metálico, sino que se convertirán en diseñadores de temas oficiales y colaborarán con Huawei para ofrecer las experiencias más innovadoras a sus usuarios de smartphones a lo largo de todo el mundo. Toda la información está ya disponible en los términos y condiciones del concurso.



Además, el concurso, de convocatoria abierta, contará en esta ocasión con la colaboración de tres escuelas de Arte como colaboradores oficiales: TAI Escuela de Arte Universitaria, ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, y Escuela Minúscula. Todas ellas participarán de forma activa en la iniciativa, no solo alentando a sus alumnos a participar en él, sino también formando parte del jurado encargado de elegir a los ganadores.



Más de 275.000 euros (300.000 dólares) en premios

El Concurso Global de Diseño de Temas de este año se ha dividido en cuatro categorías: Temas, Fondos de pantalla, Watch Faces (esferas para el smartwatch) y Ciudades. Para esta última categoría, los participantes podrán presentar diseños que capturen la esencia de una de las nueve ciudades chinas más singulares: Beijing, Nanjing, Shanghai, Hangzhou, Luoyang, Chengdu, Jinan, Guangzhou y Wuhan. Los trabajos ganadores podrán ser elegidos para convertirse en diseños oficiales de los fondos de pantalla y las carcasas de los smartphones Huawei.



Este año se repartirán, entre los diferentes premios, un total de 300.000 dólares (más de 275.000 euros), la cifra más elevada hasta la fecha. Además del Gran Premio, que cuenta con una dotación económica de 20.000 dólares (más de 18.000 euros), existe una serie de premios especiales a los que los participantes podrán optar, entre ellos Stars of Tomorrow, International Artists o Amazing Animators. Toda la información relacionada con el concurso se puede consultar en la web oficial: https://themes.cloud.huawei.com/theme-design-2020/index.html



Para poder participar, los diseñadores interesados deberán registrarse de forma online y enviar sus creaciones. Todas las propuestas recibidas serán valoradas por un panel de jueces formado por reconocidos profesionales. Los ganadores se darán a conocer el próximo 22 de julio.



Un distinguido panel de jueces

David Carson es un diseñador gráfico, tipógrafo y autor de Best Sellers afincado en Nueva York, gran influyente en diseñadores de todo el mundo. Wang Ziyuan es Profesor de Diseño de la Academia Central de Bellas Artes, y se le reconoce por su involucración directa en el proceso de diseño del sistema de color y logos oficiales de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Tiger Pan es una eminencia en el diseño de packagings y ganador de los tres premios más importantes del mundo en materia de diseño. Norito Shinmura en un reputado diseñador japonés que acumula un amplio palmarés de premios de diseño tanto a nivel nacional, en Japón, como internacional. Además, ha sido durante mucho tiempo el diseñador principal de la cartelería de la marca MUJI y, ha producido también anuncios para la marca líder en cuidado personal, SHISHEIDO. Zhang Zhongyang es el presidente de la Asociación de Ilustración de Shenzen, y está muy comprometido con la creación de una comunidad líder de grandes artistas con ideas afines. Y, para terminar, Liang Jun, que es el director de Diseño de experiencia de usuario UCD de Huawei.



Además del equipo de jueces ya mencionado, reconocidos diseñadores de todo el mundo han sido invitados a participar en el concurso de este año. Estos diseñadores se producirán su propia versión del tema de este año “Visionary Art”, con el fin de inspirar a los participantes. La lista incluye a Li Min, editor jefe del departamento de Arte del China Daily; Tatsuka Kondo, exitoso ilustrador comercial de origen japonés; Eero Lampinen y Annu Kilpeläinen, reconocidos ilustradores finlandeses; Zhang Wangzhe, referencia en la docencia de la ilustración; y Tang Yi, un ilustrador con una dilatada experiencia habiendo trabajado para Visual China Group.



Los temas, los fondos de pantalla y los Watch faces, se han convertido en una forma de expresión de los usuarios de productos Huawei, y por este motivo el concurso tiene como objetivo seguir ampliando el abanico creativo de este tipo de formatos. Los ganadores de años anteriores han conseguido grandes beneficios tanto a nivel comercial como artístico.



El Concurso Global de Diseño de Temas de Huawei prevé continuar descubriendo y apoyando a diseñadores de los sectores artísticos durante los próximos años. Promoviendo la diversidad y la innovación dentro del mundo del diseño, los organizadores esperan mejorar además la experiencia de usuario de los consumidores en todo el mundo.







