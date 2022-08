El impacto de la pandemia en los trasplantes capilares, por HTI Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

A inicios de 2022, 858 médicos pertenecientes a la International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) fueron invitados a formar parte del Censo de Práctica de la Sociedad por correo electrónico. Este, tenía por objetivo conocer el volumen de procedimientos de restauración capilar llevados a cabo por los miembros y, también, los realizados a nivel mundial. HTI Clinic cuenta respecto de los resultados obtenidos en este sentido sobre dicho estudio

El censo muestra que cada vez se iguala más el género, y a partir de los 30 años, según HTI Clinic.



El censo se llevó a cabo de forma únicamente online y, de las invitaciones realizadas, 822 fueron válidas y se enviaron cuatro recordatorios a lo largo del período recogido. De este total de 822 médicos con correos válidos, se obtuvieron 197 respuestas hacia la fecha límite, representando un margen de respuesta del 24%.



De acuerdo con HTI Clinic, el estudio demuestra que, de los pacientes tratados durante 2021 por profesionales pertenecientes a la ISHRS, la media de pacientes quirúrgicos fue de 165 al año mientras que 396 de media en pacientes no quirúrgicos. Esto suma un total promedio de 567 pacientes para restauración capilar en 2021.



Acerca de cómo se dividen estos números, se estima que, en 2021, los afiliados a la asociación trataron a más hombres que a mujeres en procedimientos quirúrgicos, ocupando estos el 87,3%. Además, en procedimientos no quirúrgicos, cuenta HTI Clinic que el estudio demuestra que el 62,5% eran hombres y el 37,5% mujeres. Sobre la edad, HTI Clinic destaca que más de la mitad de los pacientes, en ambos géneros, tenían entre 30 y 49 años y que, además, los hombres que se someten a estos procedimientos suelen ser más jóvenes que las mujeres.



Otro dato interesante dado a conocer por el estudio da cuenta de que:



"En 2021, la mayoría de los procedimientos de trasplante capilar se dirigieron a la zona del cuero cabelludo en el caso de los hombres (87%) y las mujeres (83%). Alrededor del 13% de las intervenciones masculinas se dirigieron a zonas del cuerpo distintas del cuero cabelludo, de las cuales el 4% fueron faciales (bigote/barba), el 2% a las cejas, el 2% a la reparación de cicatrices y el 4% a la reparación debida a una intervención anterior en el mercado negro. Entre las mujeres, el 17% de los procedimientos se dirigieron a zonas del cuerpo que no son el cuero cabelludo, siendo la ceja la zona más frecuente (11%), seguida de la reparación debida a una TH anterior en el mercado negro (4%), la reparación de cicatrices (3%) y las patillas (1%)".



El rol de la pandemia en los trasplantes capilares

Otra de las preguntas que se llevó a cabo en el marco de este estudio, explica HTI Clinic, tuvo que ver con el efecto general de la pandemia del Covid-19 en el volumen de casos tratados en 2021 para trasplantes capilares, plasma rico en plaquetas y otros procedimientos vinculados al cabello. Ante esta consulta, más de la mitad respondió ver un aumento. Respecto de la cantidad, el 29,5% respondió que "la demanda aumentó mucho" y el 24,6% que "la demanda aumentó un poco". Solamente el 18,2% de los encuestados respondieron que no hubo "ningún cambio".



Respecto a la forma de llevar a cabo las consultas durante la pandemia y especialmente en los momentos de las restricciones a la movilidad, cuenta HTI Clinic que el estudio preguntó sobre las consultas por webcam. Sobre estas, el 55,6% de los profesionales respondieron que "en general, las consultas en persona fueron más eficaces que las consultas por webcam", mientras que un 17,4% sostuvo que "no hubo diferencia". El 25,4% respondió no haber realizado consultas por webcam.



Para concluir, de acuerdo con el estudio anteriormente mencionado, se puede afirmar que la pandemia del coronavirus ha tenido un impacto en los procedimientos vinculados a trasplantes capilares, representando un aumento en su realización. Este aumento se ha dado a pesar del cambio en la modalidad de consulta, donde muchos pacientes tuvieron que adaptarse a la consulta online.







