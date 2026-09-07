Investigadoras de UIC trabajan en una plataforma de telerehabilitación para personas con ataxia hereditaria

Equipo investigador de Fisioterapia que trabaja en el desarrollo de una nueva plataforma de telerehabilitación para pacientes con ataxias hereditarias - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA.

El objetivo de la telerehabilitación es que los pacientes puedan realizar ejercicio terapéutico desde casa con el seguimiento de profesionales especializados y elementos de gamificación que hagan más lúdica la rehabilitación y favorezcan la adherencia.

El proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo y uno de sus ejes será el diseño centrado en el usuario, que se trabajará en colaboración con el Departamento de Experiencia del Paciente del Hospital Clínic de Barcelona.

Las ataxias hereditarias son un conjunto de enfermedades neurológicas minoritarias que afectan principalmente a la coordinación y el equilibrio y pueden provocar dificultades para caminar, mover brazos y piernas, realizar movimientos precisos o, incluso, hablar y tragar.

Barcelona, 7 de septiembre de 2026.- Las investigadoras y docentes del Grado en Fisioterapia de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Selma Peláez y Rosa Maria Cabanas trabajan en el desarrollo de una plataforma de telerehabilitación para que las personas con ataxias hereditarias puedan realizar ejercicio terapéutico desde casa con el seguimiento de profesionales especializados.

El proyecto parte de la experiencia de dos estudios previos llevados a cabo por el mismo equipo investigador sobre los efectos del ejercicio terapéutico a domicilio en personas con estas patologías, un conjunto de enfermedades neurológicas minoritarias que afectan principalmente a la coordinación y el equilibrio y pueden provocar dificultades para caminar, mover brazos y piernas, realizar movimientos precisos o, incluso, hablar y tragar. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), unas 2.500 personas padecen algún tipo de ataxia hereditaria en España.

En estos estudios, los pacientes completaron programas de ejercicio desde casa guiados por videotutoriales con sesiones cinco días a la semana y distintas modalidades de seguimiento a distancia. Los resultados concluyeron que la telerehabilitación es una opción viable y segura para estos pacientes y apuntaron a posibles beneficios funcionales.

Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebra mañana 8 de septiembre, las investigadoras han insistido en que para las personas con enfermedades neurológicas mantener una rehabilitación continuada puede ser clave para preservar su funcionalidad y autonomía. Sin embargo, han apuntado que, cuando se trata de enfermedades minoritarias, acceder de forma regular a profesionales especializados no siempre es fácil por la existencia de barreras geográficas, logísticas o económicas.

Además, las investigadoras detectaron en los estudios el interés de los pacientes por disponer de una herramienta que facilitara mantener el ejercicio terapéutico en casa de manera regular. Por ello, decidieron impulsar esta plataforma, que incorporará progresivamente elementos de gamificación. El objetivo de los videojuegos no es únicamente hacer más lúdica la rehabilitación, sino favorecer la adherencia y facilitar que los pacientes mantengan el volumen de ejercicio necesario.

La investigación científica ya ha explorado la gamificación en rehabilitación neurológica mediante dispositivos comerciales con juegos de deporte y actividad en las videoconsolas infantiles y juveniles, pero el equipo quiere avanzar hacia una herramienta concebida específicamente para las necesidades de las personas con ataxia hereditaria.

"En rehabilitación no podemos generalizar. Una plataforma de ejercicio terapéutico no puede ser igual para una persona con Parkinson, esclerosis múltiple o ataxia hereditaria. La investigación avanza hacia intervenciones cada vez más específicas y adaptadas a las necesidades de cada patología", ha asegurado Selma Peláez, investigadora de la UIC e impulsora del proyecto.

Proyecto con el Hospital Clínic de Barcelona.

El proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial de desarrollo. Uno de sus ejes será el diseño centrado en el usuario, que se trabajará en colaboración con el Departamento de Experiencia del Paciente del Hospital Clínic de Barcelona, con el objetivo de adaptar la futura plataforma a las capacidades, necesidades y demandas de las personas que la utilizarán.

La plataforma prevé también incorporar una red de fisioterapeutas con formación o interés específico en ataxias hereditarias que puedan participar en la valoración, selección y seguimiento a distancia de los ejercicios y la terapia física de los usuarios.

El proyecto ha recibido este año el apoyo de UICInnovació, el programa de valorización y transferencia de la UIC. La financiación y la mentoría permitirán al equipo avanzar en la definición del proyecto y dar un primer impulso al desarrollo de los videojuegos que formarán parte de la futura plataforma.

Sobre Universitat Internacional de Catalunya.

(UIC) La Universitat Internacional de Cataluña (UIC) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másteres y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Para más información y/o gestión de entrevistas:.

Anna Martínez Daries.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Campus Sant Cugat Comunicación científica.

ammartinez@uic.es T. +34 691 293 308.