Janne Haaland Matláry y Aldo Bocaccini, investidos doctor honoris causa por UIC Barcelona

Haaland Matláry, ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega, ha dedicado parte de su trayectoria al análisis de las relaciones internacionales, los derechos humanos y el feminismo humanista.

Bocaccini, actual director del Instituto de Biomateriales en la Universität Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (Alemania), es reconocido a nivel mundial por su investigación pionera en el desarrollo de cristales bioactivos aplicables a la ingeniería de tejidos, la regeneración ósea y el diseño de fármacos.

La consellera Montserrat ha destacado la capacidad de ambos para demostrar que “la ciencia no tiene fronteras" y recuerda el compromiso de su departamento con UIC Barcelona para “transferir conocimiento, garantizar la calidad docente y fortalecer el liderazgo internacional de las instituciones”

Barcelona, 17 de noviembre de 2025.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha investido hoy doctor honoris causa a la Dra. Janne Haaland Matláry, Catedrática de Política Internacional en la Universidad de Oslo, y el Dr. Aldo Boccaccini, director del Instituto de Biomateriales en la Universität Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (Alemania) y un referente mundial en el ámbito de la bioingeniería. La doble sesión de investidura se ha desarrollado en un solemne acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad.

En el marco del acto, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, bioingeniera de profesión, se ha dirigido a los honoris causa como “dos referentes mundiales” en sus respectivas áreas y ha dejado claro que “su éxito supone también prestigio para esta universidad y para el sistema universitario catalán”. La consellera ha destacado que ambos demuestran que el conocimiento “no tiene fronteras ni disciplinas estancadas” y ha expresado su compromiso con UIC Barcelona “para transferir conocimiento, garantizar la calidad docente y fortalecer el liderazgo internacional de nuestras instituciones”. Núria Montserrat ha aplaudido que el Aula Magna de la universidad se haya convertido hoy en “un punto de encuentro de dos pilares fundamentales de la sociedad: la institución y el conocimiento”.

La Sra. Belén Castro, secretaria general de la Universidad, ha hecho lectura del acta de nombramiento de los dos doctores. A continuación, la profesora de Derecho Constitucional de UIC Barcelona y directora del Instituto Carlemany de Estudios Europeos, Montserrat Nebrera, ha impartido la laudatio de la Dra. Janne Haaland Matláry (Mandal, Noruega, 1958), de quien ha destacado los numerosos cargos de responsabilidad y asesoramiento en instituciones nacionales e internacionales que ha asumido a lo largo de su carrera.

Nebrera ha calificado a Haaland “como una mujer extraordinaria, que es madre, académica, política…”, de la cual ha destacado su “revolucionaria aportación a un feminismo inspirado en el humanismo cristiano, en una visión que concilia la dignidad y el protagonismo de la mujer con una antropología cristiana integral, que ha llamado ‘nuevo feminismo’”.

Janne Haaland Matláry ha sido miembro de la Comisión de Defensa Nacional de Noruega, del Consejo de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la comisión parlamentaria encargada de proponer las reformas constitucionales con motivo del bicentenario de la Constitución noruega. Centrada en temas de política exterior y seguridad europea, es una de las expertas noruegas más reconocidas en defensa, política energética y geopolítica europea.

Por su parte, el director del Bioengineering Institute of Technology y vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de UIC Barcelona, Román Pérez, ha sido el responsable de la laudatio del Dr. Boccaccini, “una de las figuras más influyentes en el campo de los biomateriales y la ingeniería de tejidos” y cuyo nombre está asociado a “los desarrollos más avanzados en vidrios y cerámicas bioactivas, materiales capaces de dialogar con la biología para promover la regeneración del hueso, del cartílago o de los tejidos blandos”.

Aldo Boccaccini (San Rafael, Argentina, 1962), es una de las máximas autoridades internacionales en el desarrollo de biomateriales y destaca por su enfoque integrador que combina materiales, biología e ingeniería, con una clara orientación hacia la innovación y la traslación clínica. Cuenta con más de mil publicaciones indexadas, ocupando una posición consolidada entre los investigadores más destacados de la bioingeniería a nivel mundial.

Pérez ha resaltado que Boccaccini, que también ejerce la docencia, ha impulsado desde la dirección de la Universidad de Erlangen “una comunidad de investigadores que comparten un mismo ideal: unir la innovación tecnológica con la responsabilidad social y el respeto por la dignidad humana”.

“Sus investigaciones han contribuido a mejorar los tratamientos médicos, a acelerar procesos de curación y a ofrecer nuevas soluciones para quienes se enfrentan a un dolor o a la discapacidad, pero también ha sabido transmitir que la verdadera innovación científica no se mide solo por sus resultados tecnológicos, sino por su impacto en las personas”, ha añadido.

Ambos doctores han recibido el birrete, el anillo, los guantes blancos y el libro de la ciencia, símbolos de esta ceremonia. Tras la investidura. han pronunciado sus respectivos discursos de ingreso al claustro docente.

Derechos humanos “relativizados”

En su intervención, Haaland Matláry ha hecho un repaso de su trayectoria profesional y personal, sus estudios en Estados Unidos, la constante búsqueda “de los cimientos de la justicia” y la filosofía política como su “primer amor”. Los derechos humanos han sido otro de sus principales intereses a lo largo de su carrera. La catedrática ha señalado que, si bien “la declaración universal de los Derechos Humanos es esencial, conceptos como la familia, el matrimonio, la maternidad o la paternidad habría que redescubrirlos”.

La ex política noruega ha concluido su discurso señalando la necesidad de “preservar la libertad de las universidades” en un momento “de tanto caos en política internacional”.

Posibilidades “enormes” de biomateriales como el vidrio

Por su parte, el Dr. Aldo Boccaccini ha explicado que desde sus inicios tuvo claro como investigador que “las fronteras entre disciplinas pueden ser muy interesantes para la innovación”. Boccaccini, que ha centrado su investigación en el vidrio y en su capacidad para entrar en contacto con el cuerpo humano, ha asegurado que este material “abre enormes probabilidades en la regeneración de tejidos”. “Es una ciencia que tiene solo unos 30 años y hemos visto cómo un material imbuido con células genera una estructura que el cuerpo reconoce y provoca que se generen nuevos tejidos”, ha añadido.

El referente en bioingeniería, que dirige desde hace 15 años el Instituto de Biomateriales en la Universität Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg, ha concluido su ponencia recordando que la ciencia “avanza cuando dialoga e integra la internacionalización” y ha recordado que “ningún investigador puede abordar los desafíos solo”.

Interdisciplinariedad y unidad entre ciencia y saber

El rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, ha cerrado el acto felicitando a los nuevos doctores honoris causa que han ingresado en el claustro académico de UIC Barcelona. Méndiz ha destacado que, pese a que “cada uno procede de una ciencia que podríamos pensar que está a las antípodas de la otra, existe una unidad entre ellas”, en las que cabe “el diálogo y el enriquecimiento mutuo”, en un mundo en el que “la interdisciplinariedad es un valor añadido”. En esta línea, ha señalado que la unidad de la ciencia y el saber “reclama una formación y una educación global” y que la universidad “es el lugar donde se promueve el desarrollo integral de la persona”.

En un momento de transformación marcado por la “oportunidad” que plantea la Inteligencia Artificial (IA), el rector ha asegurado que formar en nuevas tecnologías “es necesario”, aunque ha aclarado que “todavía es más necesario enseñar a pensar sobre lo que hacemos con ellas”. ”Si la tecnología amplía nuestras posibilidades también exige una responsabilidad más profunda”, ha añadido.

Desde la creación de la Universidad, en 1997, UIC Barcelona ha investido doce doctores honoris causa a lo largo de su historia. Janne Haaland Matláry y Aldo Boccaccini se suman al claustro de doctores honoris causa en la que constan actualmente Eduardo Bruera, Verónica Boix-Mansilla, Paul Levi, Valentí Fuster, Rivka Oxman, Pierpaolo Donati o Peter Franz Riederer.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support – Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

